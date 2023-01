JW Construcion Holding będzie sprzedawał domy jednorodzinne na raty. Deweloper zastąpi banki do czasu, aż na rynku pojawią się tańsze kredyty.

J.W. Construction Holding uruchomi sprzedaż domów na raty.

Deweloper, wdraża odpowiednie kroki w kierunku dywersyfikacji ryzyka.

Spółka aktualnie rozwija także segment apartamentów inwestycyjnych, należących do kategorii aparthoteli.

J.W. Construction Holding będzie kontynuować inwestycje mieszkaniowe w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie i Chorzowie.

Józef Wojciechowski, szef rady nadzorczej J.W. Construction Holding w rozmowie z WNP.Pl zaznaczył, że zastój na rynku nieruchomości zagraża nie tylko mniejszym czy mniej doświadczonym deweloperom. Prowadzi również do utraty pracy przez osoby w firmach zaangażowanych w proces budowy i urządzania mieszkań, a także u producentów materiałów budowlanych i elementów wykończenia. Dodał, że sprzedaż mieszkań od stycznia do listopada 2022 roku spadła o ponad 35 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Z tego względu deweloperzy nie rozpoczynają nowych inwestycji. Skupiają się raczej na tym, by przetrwać trudne czasy.

W opinii Wojciechowskiego rok 2023 również będzie szczególnie trudny, ale w następnych latach sytuacja zacznie się poprawiać. Jak wyjaśnia, sporo zależy tu od rządu.

Szef rady nadzorczej J.W. Construction przypomina, że firma działa w branży od 30 lat. Deweloper, wdraża odpowiednie kroki w kierunku dywersyfikacji ryzyka, stąd w ofercie spółki pojawiły się inwestycje hotelowe. Spółka buduje też mieszkania, apartamenty inwestycyjne, a także energooszczędne, jedno- i wielorodzinne drewniane domy szkieletowe, które powstają we własnej fabryce w Tłuszczu. Klienci będą mogli je kupić na raty. Jak wyjaśnia Wojciechowski to w pewnym sensie debiut nowego sposobu sprzedaży - spółka zastąpi bowiem banki do czasu, aż na rynku pojawią się tańsze kredyty. Osiedle domów Villa Campina powstanie w Ożarowie Mazowieckim, na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej. Budynki wyposażone będą w pompy ciepła co umożliwi mieszkańcom na oszczędne gospodarowanie drożejącą energią elektryczną. Każdy z domów jest także przystosowany do montażu paneli fotowoltaicznych, co dodatkowo ograniczy wysokość rachunków za prąd.

Deweloper aktualnie rozwija także segment apartamentów inwestycyjnych, należących do kategorii aparthoteli. Wkrótce odda do użytku 224 lokale wykończone pod klucz, w ramach projektu Apartamenty Pileckiego w Warszawie. Prawdopodobnie wystartuje także z budową hotelu ze 160 pokojami i zapleczem konferencyjnym w podwarszawskiej Jachrance.

J.W. Construction Holding będzie kontynuować inwestycje mieszkaniowe w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie i Chorzowie. W stolicy planujemy uruchomić trzy nowe projekty na Białołęce.

