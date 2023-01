J.W. Construction rusza z pakietem programów, które pomogą w zakupie mieszkania. Deweloper opóźnia transze by klienci mogli poczekać na tanie kredyty rządowe, a także wprowadza pule lokali, na które klient może uruchomić kredyt po zakończeniu budowy.

Drogie kredyty i niska zdolność kredytowa Polaków powodują, że na rynku nowych mieszkań kupującymi są w większości osoby, które nabywają je w celach inwestycyjnych.

Zakupy na kredyt są dziś w mniejszości.

J.W. Construction wprowadził rozwiązania, by młode rodziny mogły poczekać na stabilizację stóp procentowych i lepszą ofertę kredytów hipotecznych.

Zakupy inwestycyjne to obecnie nawet 80 proc. wszystkich transakcji. W grudniu 2022 roku liczba kredytów spadła o ok. 63 proc. – poinformowało Biuro Informacji Kredytowej. Tak niskiego wskaźnika nie odnotowano od 2007 roku. Na rynku panuje nastrój oczekiwania na tańsze kredyty i niższe ceny mieszkań, jednak te wciąż trzymają się mocno. Optymiści sądzą, że w drugiej połowie 2023 roku RPP zacznie obniżać stopy procentowe, dzięki czemu oprocentowanie kredytów hipotecznych spadnie. Wzrost zdolności kredytowej i większa dostępność kredytów to nieuchronny koniec nadziei na duży spadek cen nieruchomości. Wiadomo już o planach rządu dotyczących osób młodych, które kupują pierwsze mieszkanie. Byłaby to znaczna pomoc dla tych, którzy mają niską zdolność kredytową. Program mieszkaniowy miałby ruszyć od lipca.

- Nie warto jednak do tego czasu odkładać decyzji o zakupie wymarzonego mieszkania. Ceny mieszkań rosną szybciej niż wynagrodzenia, i na pewno nie przestaną, a nowych mieszkań z każdym miesiącem ubywa. Najszybciej znikają te najmniejsze, bo zarówno grupa klientów, którzy kupują lokale w celach inwestycyjnych, preferuje mieszkania kompaktowe, jak i osoby kupujące pierwsze lokum wybierają najczęściej mieszkanie jedno- lub dwupokojowe. Zatem, żeby utorować drogę osobom kupującym na własne potrzeby i dać szansę na wybranie tego wymarzonego M, tworzymy opłacalne dla nich programy. Dostosowujemy harmonogramy płatności (opóźniamy transze) by klienci mogli spokojnie poczekać na tanie kredyty rządowe, a nawet wprowadzamy pule lokali, na które klient może uruchomić kredyt dopiero po zakończeniu budowy. Na przykład w Szczecinie, gdzie powstają Apartamenty Nad Odrą, wprowadziliśmy korzystny harmonogram wpłat na nowe mieszkanie - 10/90. Oznacza to, że płatność podzielona jest na transze: 10 proc. teraz i 90 proc. dopiero za półtora roku, czyli gdy inwestycja zostanie ukończona. Co równie ważne, cena mieszkania jest zamrożona, już nie wzrośnie - wyjaśnia Małgorzata Ostrowska, dyrektor pionu marketingu i sprzedaży w J.W. Construction.

J.W. Construction aktualnie realizuje kilka projektów mieszkaniowych. Apartamenty Nad Odrą powstają w Szczecinie. W ramach inwestycji powstaną dwa budynki na 426 mieszkań i 487 miejsc parkingowych. Na program 10/90 lub 20/80 mogą również liczyć mieszkańcy Chorzowa i sąsiednich miast: Katowic, Rudy czy Bytomia.

Apartamenty nad Odrą.

- Mamy jeszcze pulę lokali, w drugim etapie, w tak atrakcyjnym harmonogramie płatności. W Osiedlu Kościuszki w Chorzowie, trzeciej po Osiedlu Tysiąclecie i Uroczysko inwestycji J.W. Construction w Aglomeracji Śląskiej, będzie można zamieszkać już w tym roku - zapowiada Małgorzata Ostrowska.

Osiedle Kościuszki z kolei to kompleks sześciu kameralnych budynków, z 256 mieszkaniami i 386 miejscami postojowymi w garażach i na parkingu naziemnym, położony kilkaset metrów od głównej arterii miasta, ul. Katowickiej. Na osiedlu zaplanowano alejki z wszechobecną zielenią i oświetleniem oraz dwa osiedlowe place zabaw. Deweloper oferuje tu duży wybór mieszkań z dużymi przeszkleniami i balkonami bądź tarasami. Osiedle jest ogrodzone, a w pobliżu znajdują się żłobki, przedszkola i szkoły, do których można bezpiecznie dotrzeć pieszo lub rowerem i Park Śląski.

Osiedle Kościuszki

W kompleksie Stacja Centrum architekci zaprojektowali 422 mieszkania i tyle samo miejsc postojowych w podziemnej hali garażowej oraz dodatkowo 85 miejsc zewnętrznych. Mieszkania można kupić tu już od 305 tys. zł.

Stacja Centrum.

