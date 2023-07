J.W. Construction uruchamia na terenie Hotelu 500 w Strykowie pilotażowy projekt apartamentów senioralnych - Ostoja Aparts.

J.W. Construction startuje z ofertą apartamentów dla seniorów.

W Polsce, podobnie jak w większości krajów rozwiniętych, mierzymy się ze zjawiskiem postępującego starzenia się społeczeństwa.

W Polsce daleko nam jeszcze do rozkwitu budownictwa senioralnego.

Standardowe inwestycje deweloperskie rzadko uwzględniają potrzeby osób starszych, stawiając raczej na na rodziny z dziećmi lub młodych singli. W projektach nie uwzględnia się rozwiązań opracowanych pod seniorów, np. miejsc do wspólnego spędzania czasu przez mieszkańców lub bliskiej dostępności usług medycznych. W takim otoczeniu często trudno o budowanie poczucia więzi i wspólnoty.

Niszę tę dostrzegło J.W. Construction, które uruchamia na terenie swojego hotelu w Strykowie, w samym sercu Polski, Ostoja Aparts - pilotażowy projekt apartamentów senioralnych skrojonych na miarę potrzeb osób starszych. Inwestycja ma na celu zmniejszenie poczucia samotności wśród seniorów poprzez możliwość zamieszkania wśród osób w podobnym wieku oraz zapewnienia im na miejscu zarówno opieki medycznej i rehabilitacyjnej, jak i szeregu aktywności.

Ostoja Aparts, mat.pras.

Co istotne, w przeciwieństwie do domów opieki czy ośrodków spokojnej starości, apartamenty wchodzące w skład inwestycji będą własnością mieszkańców, co oznacza że będą stanowić one majątek właściciela.

Zamysł, który stoi za projektem Ostoja Aparts, to stworzenie wyjątkowego miejsca na spędzenie spokojnej jesieni życia, w otoczeniu przyjaciół. Projekt jest realizowany w Strykowie, w pobliżu Łodzi - w miejscu doskonale skomunikowanym z każdą częścią Polski. Ostoja Aparts to jednopiętrowy, kameralny budynek, stanowiący odrębne skrzydło naszego hotelu. Dostępne są w nim, w opcji standard i standard suite, nowocześnie wyposażone apartamenty - informuje Małgorzata Ostrowska, dyrektorka pionu marketingu i sprzedaży w J.W. Construction.

– Całość została zaprojektowana tak, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby seniorów. Mieszkańcy będą mieć do dyspozycji całodobową recepcję, cichobieżną windę, pięknie zaaranżowany ogród z możliwością uprawy własnych roślin, bibliotekę, salę fitness oraz telewizyjną, restaurację, gabinet lekarski, sale fizykoterapii i kinezyterapii, a także w razie potrzeby pomoc asystenta senioralnego – dodaje przedstawicielka J.W. Construction.

Miejsce nakierunkowane na potrzeby seniorów

Sam apartamentowiec Ostoja Aparts, przynależący do Hotelu 500 w Strykowie, jak i jego otoczenie, dają szereg możliwości ciekawego spędzania czasu wolnego – w pojedynkę lub w towarzystwie.

Mieszkańcy będą mieć do dyspozycji salę ćwiczeń i siłownię rekreacyjną. W budynku jest klubokawiarnia, w której w zależności od potrzeb, organizowane będą zajęcia arteterapeutyczne – plastyczne, rzeźbiarskie czy muzykoterapia wraz z nauką tańca. Do tego spotkania kulturalno–oświatowe. Rodzaj zajęć będzie dostosowany do potrzeb rezydentów – informuje Małgorzata Ostrowska.

Deweloper podkreśla także atuty samej lokalizacji Ostoja Aparts. Inwestycja położona jest blisko zalewu w Strykowie, co daje dodatkowe możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu: plażowanie, spacery, wędkowanie. Z kolei znajdujący się w pobliżu Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich zapewnia szeroki wybór szlaków pieszych i rowerowych, jest także świetnym miejscem dla miłośników nordic walkingu. Ostoja jest też dobrze skomunikowana z centrum Łodzi.

Apartamenty znajdujące się w Ostoja Aparts są już dostępne w sprzedaży.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje