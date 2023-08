Od 31 sierpnia obowiązek zapłaty podatku PCC zniknie w przypadku osób, które na rynku wtórnym kupią pierwszą w życiu nieruchomość. Z nowego ułatwienia mogą skorzystać także osoby, które wcześniej posiadały mniej niż połowę udziałów w nieruchomości.

Nabywający mieszkanie lub dom na rynku wtórnym będą zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

W przypadku 50-metrowego lokalu w dużym mieście oznacza to oszczędność w wysokości od 6 tys. zł do ponad 13 tys. zł - policzyli eksperci porównywarki ubezpieczeń i produktów finansowych rankomat.pl.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) to danina, którą uiszczamy na rzecz państwa, dokonując jako osoba prywatna transakcji w obrocie gospodarczym. Najczęściej z obowiązkiem jego zapłaty spotykamy się przy zakupie używanego samochodu osobowego. Podatek w wysokości 2 proc. wartości transakcji musimy także uiścić, kupując nieruchomości na rynku wtórnym. Dla wielu osób jest to przykra niespodzianka, która podnosi koszty związane z nabyciem własnych czterech kątów.

Tego dnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którą kupujący pierwszy dom, mieszkanie lub nabywający spółdzielcze prawa do lokalu, są z niego zwolnieni. Zgodnie z przepisami, z nowego ułatwienia mogą skorzystać także osoby, które wcześniej posiadały mniej niż połowę udziałów w nieruchomości.

Jak policzyli eksperci porównywarki produktów finansowych i ubezpieczeń rankomat.pl, zwolnienie z podatku PCC przy zakupie 50-metrowego mieszkania (czyli lokalu o najbardziej popularnym metrażu na rynku) oznacza – w zależności od lokalizacji i standardu wykończenia – średnie oszczędności w wysokości od 6 tys. zł do nawet ponad 13 tys. zł.

Najwięcej zyskają kupujący nowe lokum w dużych miastach, w których ceny nieruchomości są najwyższe.

Dla przykładu: średnia cena 50-metrowego mieszkania na rynku wtórnym w Krakowie to nieco ponad 600 tys. zł., co oznacza, że dzięki zwolnieniu z podatku PCC w portfelu kupującego zostanie ponad 12 tys. zł. Natomiast porównywalny lokal w Poznaniu kosztuje około 500 tys. zł. W tym przypadku, dzięki zwolnieniu z podatku, kupujący zaoszczędzi około 10 tys. zł.

Ile zyskamy na zwolnieniu z podatku PCC. Dane opracował rankomat.pl. mat. pras.

- Korzyści wynikające z nowego zwolnienia podatkowego są przejrzyste i łatwe do policzenia, bo wynoszą 2 proc. od zapisanej w umowie wartości nieruchomości. Te pieniądze pozostaną w naszym portfelu i na pewno przydadzą się na pokrycie kosztów remontu, przeprowadzki czy na finansowanie innych wydatków związanych z zakupem nieruchomości, jak na przykład wynagrodzenia notariusza - mówi Konrad Pluciński, ekspert ds. produktów finansowych rankomat.pl.

Szykując się do zakupu nieruchomości warto pamiętać, że cena mieszkania czy domu to nie wszystko. Z taką operacją wiążą się także koszty okołotransakcyjne oraz wydatki niezbędne do przystosowania lokalu do własnych potrzeb. Wszystkie te koszty – o ile pozwala na to nasza zdolność kredytowa – mogą być finansowane kredytem hipotecznym. Od początku lipca kupujący pierwszą w życiu nieruchomość mają dostęp do takiego finansowania na preferencyjnych warunkach, dzięki publicznemu programowi „Bezpieczny Kredyt 2%”

- Program Bezpieczny Kredyt 2% i zwolnienie z podatku PCC to rozwiązania, które mają ułatwić zakup pierwszego mieszkania lub domu. Osoby, które z nich skorzystają, mogą liczyć na poważne oszczędności. W przypadku zakupu mieszkania o wartości 400 tys. zł, dzięki zwolnieniu z podatku PCC już na starcie zostaje w naszym portfelu 8 tys. zł. Jeśli dodatkowo skorzystamy z preferencyjnego kredytu w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%, to przez cały okres kredytowania - w porównaniu z kosztami standardowej pożyczki - nasze oszczędności wyniosą ponad 200 tys. zł – wylicza Konrad Pluciński z rankomat.pl.

Eksperci rankomat.pl porównali ze sobą dostępną na rynku oferty kredytów hipotecznych ze wsparciem z programu Bezpieczny Kredyt 2%. Z ich analizy wynika, że w pod koniec sierpnia kredyt z publicznym dofinansowaniem o najniższym wskaźniku RRSO (rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania) oferował Bank Pekao. RRSO w tym banku wynosiło 4,72%. Do tej pory do rządowego programu „Bezpieczny Kredyt 2%” przystąpiło dziewięć banków.

Od początku lipca klienci złożyli w nich 32 tys. wniosków o kredyt hipoteczny na preferencyjnych warunkach.

Z obowiązku zapłaty podatku PCC są zwolnione osoby, które kupują nieruchomość na rynku pierwotnym.

Taka transakcja jest obciążona podatkiem VAT, który jest uiszczany przez firmę deweloperską. Niezależnie od daniny przy zakupie nieruchomości, kupujący nieruchomość muszą się liczyć z koniecznością uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych przy ustanowieniu hipoteki na rzecz banku. Na szczęście w tym przypadku wysokość PCC jest ustalona kwotowo i wynosi tylko 19 zł.

