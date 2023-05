Robyg opublikował drugi raport ESG. Obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 27 proc. z roku na rok, wzrost udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o ponad 30 proc. - to osiągniecia grupy w 2022 roku.

Robyg opublikował raport ESG za 2022 rok.

Deweloper obniżył emisję gazów cieplarnianych o 27 proc. z roku na rok.

Udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wzrósł o ponad 30 proc.

100 proc. osiedli wyposażonych w elementy wspierające bioróżnorodność i w co najmniej 5 rozwiązań niskoemisyjnych.

Robyg zaprezentowała Raport ESG za 2022 rok, który został przygotowany zgodnie z międzynarodowymi standardami Global Reporting Initiative. Omówiono w nim osiągnięcia spółki w trzech zakresach: ROBYG dla Planety, dla Ludzi i dla Zrównoważonego Biznesu.

Działania dla klimatu i planety

Robyg zobowiązał się w pierwszym z obszarów – Robyg dla Planety – że do końca 2024 roku 100 proc. energii elektrycznej w procesie budowlanym pochodzić będzie z odnawialnych źródeł energii, i jest na dobrej drodze, aby osiągnąć cel. Wskaźnik za 2022 rok wyniósł 85 proc. (dla porównania: w 2021 roku było to 54 proc.).

- To już drugi rok z rzędu, w którym Robyg publikuje ślad węglowy. Podchodzimy do tego zadania odpowiedzialnie, ponieważ obliczając emisje CO2 naszej spółki, uwzględniamy zużycia powstałe w procesie budowalnym, a nie tylko w działalności administracyjnej. Oznacza to, iż włączamy w kalkulacje energię elektryczną i cieplną oraz paliwa zużyte w procesie budowy przez naszą spółkę budowlaną, co stanowi aż 89 proc. emisji CO2 Robyg. W roku 2022, mimo rozszerzenia zakresu danych w stosunku do 2021, nasze emisje spadły o 27 proc., a zużycie energii elektrycznej z OZE wzrosło o 30 proc.- komentuje Anna Wojciechowska, Head of ESG w Robyg.

By zmniejszyć swój wpływ na środowisko Robyg w Polsce wprowadził tzw. zielony standard.

- Zielony standard Robyg składa się z szeregu udogodnień dla klientów oraz z wytycznych dla architektów, projektantów i podwykonawców. Dzięki niemu każdy nowy budynek ma co najmniej 5 rozwiązań, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 w fazie użytkowania. Minimalizuje to wpływ inwestycji na środowisko naturalne, a pośrednio wpływa na obniżenie kosztów utrzymania i podniesienie komfortu życia mieszkańców. Standard zakłada również co najmniej jedno rozwiązanie wspierające bioróżnorodność na osiedlu. Celem jest zapewnienie mieszkańcom zdrowego i przyjaznego środowiska, by mogli żyć zgodnie z zasadami work-life balance - mówi Anna Wojciechowska.

Przykładami rozwiązań niskoemisyjnych są szklenia 3-szybowe, sterowanie pogodowe w kotłowni, automatyka pogodowa, mierniki ciepła w lokalach czy system Robyg Smart House by Keemple, w który wyposażonych jest już ponad 17 tys. lokali dewelopera.

W ostatnich latach spółka angażowała się w działania na rzecz bioróżnorodności, prowadząc szereg akcji pod nazwą „Z miłości do bioróżnorodności”. Przez kolejne dwa lata zamierza podejmować liczne działania w obszarze gospodarki wodnej i małej retencji.

W inwestycjach dewelopera już teraz znaleźć można 9500 mkw. ogrodów deszczowych i 18 etapów osiedli wyposażonych w zaawansowane systemy do podlewania zieleni w częściach wspólnych wykorzystujące deszczówkę.

Wart podkreślenia jest także fakt, że firma niezmiennie dba o to, by proces budowalny był zgodny z ideą 15-minutowych miast. W 2022 roku już 97 proc. nowych inwestycji Robyg wykonanych zostało zgodnie z tą koncepcją (rok wcześniej: 80 proc.). Przykładem takiego osiedla jest choćby Nowa Letnica w Gdańsku.

Bezpieczeństwo i edukacja

W sekcji raportu Robyg dla Ludzi deweloper pokazuje, jak silna jest rola kobiet w organizacji.

Przez ostatnie dwa lata stanowiły one 69 proc. pracowników Robyg i 56 proc. wyższej kadry zarządzającej.

W swojej „Strategii ESG” firma podtrzymuje zobowiązanie, że do końca 2025 roku w zarządzie i Radzie Nadzorczej Robyg kobiety będą stanowiły co najmniej 30 proc.

Deweloper akcentuje ponadto kwestie bezpieczeństwa na budowach i w biurach. Po raz kolejny zrealizował cel, jakim jest zero wypadków na budowach (Robyg zero accidents).

Nie zapomniano też o kwestiach edukacyjnych - Robyg przeprowadził akcje skierowane do szkół i klientów, kładąc szczególny nacisk na korzyści wynikające z sadzenia łąki kwietnych i roślin miododajnych w miastach. W efekcie w całej Polsce powstały tysiące nanołączek, co jest niezwykle ważne również w kontekście globalnego problemu wymierania pszczół.

Wyznaczanie trendów dla biznesu

Robyg dla Zrównoważonego Biznesu - to trzeci obszar działalności dewelopera. Aby kompleksowo zarządzać kwestiami ESG i prowadzić zrównoważony biznes, Robyg opiera swoją działalność na 17 wewnętrznych politykach i procedurach oraz dba o ich znajomość wśród pracowników, współpracowników, dostawców i podwykonawców. Jednocześnie firma wspiera lokalny biznes i rynek pracy - 98 proc. dostawców usług i podwykonawców Robyg pochodzi z Polski.

Robyg jest członkiem UN Global Compact, największej na świecie inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes, a także Europejskiego Paktu Klimatycznego, który ma na celu budowanie ekologicznej Europy. Dwa lata temu Robyg dołączył też do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności.

- Jesteśmy przekonani, że tylko działalność biznesowa prowadzona z poszanowaniem środowiska i uwzględniająca interesy społeczne przynosi długofalowo pozytywne wyniki i wzmacnia wiodącą pozycję firmy - podsumowuje Anna Wojciechowska.

