Jak radzą sobie z kryzysem energetycznym firmy zarządzające osiedlami, nieruchomościami mieszkaniowymi i domami - o tym mówi Jerzy Śmietanka, dyrektor zarządzający Lux Dom.

Lux Dom to firma zarządzająca i administrująca nieruchomościami mieszkaniowymi.

Firma opiekuje się budynkami o łącznej powierzchni ponad 2 mln mkw. w Warszawie i Gdańsku.

Lux Dom oferuje, m.in. najem lokali, concierge, pośrednictwo, zarządzanie mieszkaniami, osiedlami i wspólnotami mieszkaniowymi.

Jak radzicie sobie z kryzysem energetycznym?

Jerzy Śmietanka: Pracownicy spółki Lux Dom, w szczególności merytorycznie oddelegowani do tego tematu, na bieżąco obserwują otoczenie prawne i podejmują działania lobbingowe, kierują pisma do Rządu, Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), czy Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w zakresie spraw energii. Działamy w interesie naszych klientów, tj. mieszkańców Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych wskazując na luki formalne, ale też podpowiadając rozwiązania, jak w przypadku ostatnich zmian ustawowych.

Chociażby w listopadzie i grudniu skierowaliśmy prośby do RPO i URE z wnioskiem o interwencję w temacie zablokowania możliwości podpisania umów dla nieruchomości mieszkaniowych. Nasz Dział Prawny analizował przepisy ustaw i przygotował stosowne wzory dokumentów w temacie ochrony cenowej dot. energii elektrycznej dla Wspólnot Mieszkaniowych, które następnie zostały podpisane i skutecznie doręczone do spółek energetycznych. Pilotujemy też przedstawicieli naszych nieruchomości, które ze względu na blokadę możliwości podpisywania umów na rynku najprawdopodobniej trafią na umowy rezerwowe oraz informujemy na bieżąco mieszkańców i nasze zespoły w tym temacie.

Czy jesteście zmuszeni do renegocjacji umów z dotychczasowymi dostawcami energii?

Nie, ponieważ poruszamy się w ramach dwóch scenariuszy. Dla umów na sprzedaż energii elektrycznej, które były podpisywane w latach poprzednich ceny zwykle są zdecydowanie niższe, niż aktualne ceny rynkowe oraz niższe od cen maksymalnych przyjętych w ustawach. Ze strony sprzedawców energii, z którymi te umowy były zawierane, są też dwie ścieżki postępowania - albo wypowiadają nieruchomościom umowy, wówczas te podmioty nie podejmują żadnych negocjacji. Kolejno, niektóre spółki energetyczne utrzymują pierwotnie zawarte umowy i się z nich wywiązują, zatem w takim przypadku nie ma żadnych podstaw do renegocjacji korzystnej dla danej nieruchomości umowy.

Natomiast, standardowa kontraktacja umów na rok 2023, dla nieruchomości, które takich umów zawartych nie mają, jest bardzo utrudniona ze względu na zblokowany rynek energii elektrycznej pod kątem odbiorców objętych ochroną ustawową. Zwyczajnie nikt nie chce składać ofert dla odbiorców energii elektrycznej z tej grupy. Nie ma również woli podpisywania umów na rok 2023 z odbiorcami objętymi ochroną ustawową - mówi Jerzy Śmietanka.

Czy macie jakieś wytyczne dotyczące oszczędności energii dla poszczególnych bloków?

Nasz Dział Techniczny na bieżąco informuje zespoły administrujące o wszystkich, obecnie dostępnych na rynku, rozwiązaniach służących optymalizacji zużycia energii na nieruchomościach. Często audytujemy większe nieruchomości pod katem zużycia energii, aby wprowadzić tam możliwie największą optymalizację w zakresie zużycia każdego rodzaju energii.

Nasze standardowe działania to min:

montaż oświetlenia energooszczędnego LED;

wyłączanie i regulacja czasu pracy obwodów oświetleniowych mniej ważnych lub zbędnych;

optymalizacja taryf dystrybucyjnych;

optymalizacja mocy gazowych;

optymalizacja pracy central wentylacyjnych;

weryfikacja i optymalizacja pracy węzłów cieplnych;

montaż kompensatorów mocy biernej i wiele innych działań.

Dodatkowo na nieruchomościach weryfikowane są możliwości realizacji większych inwestycji w ich efektywność energetyczną, tj. instalacje fotowoltaiczne, energetykę wiatrowa, kogenerację, itp.

Czy będziecie wygaszać "zbędne" elementy pobierające energię, np. dekoracyjne lub oświetlenie zewnętrzne?

Oświetlenie dekoracyjne "świąteczne" w technologii LED zwyczajowo pobiera bardzo mało energii.

Na nieruchomościach mieszkaniowych jest szereg innych odbiorników energii elektrycznej, które mają zdecydowanie większy udział w bilansie energetycznym danej nieruchomości. Tym samym, decyzje w temacie uruchomienia lub nie oświetlenia świątecznego podejmują umocowani reprezentanci mieszkańców, tj. Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych - mówi Jerzy Śmietanka.

Planujecie włączenie OZE do zasilania obsługiwanych osiedli i domów?

Niektóre z zarządzanych przez nas nieruchomości już zainstalowały instalacje fotowoltaiczne lub są w trakcie realizacji takiej inwestycji. Na wielu nieruchomościach jesteśmy w trakcie analizy powierzchni i nośności konstrukcji dachu pod kątem możliwości montażu paneli fotowoltaicznych.

Na przeszkodzie w intensywnym rozwoju tego segmentu rynku energii mogą stanąć coraz powszechniejsze odmowy przyłączenia OZE do sieci przesyłowej i dystrybucyjnej energii elektrycznej ze względu na „brak istnienia warunków technicznych”. Jak wskazuje Najwyższa Izba Kontroli za tą ustawową przesłanką do odmowy przyłączenia do sieci stoi niedostateczny rozwój sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, powodujący brak wystarczających mocy przyłączeniowych.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl