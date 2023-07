Według prognoz, RPP pozostawi w lipcu stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna od 9 miesięcy wynosi 6,75 procent. Polityka NBP wskazuje na pierwsze obniżki stóp procentowych dopiero gdy odczyt inflacji będzie jednocyfrowy.

RPP podejmie decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych.

Zdaniem ekspertów stopy pozostaną bez zmian.

Główny Urząd Statystyczny podał wstępne dane dotyczące inflacji w czerwcu 2023 roku.

Porównując do analogicznego miesiąca ubiegłego roku ceny wzrosły o 11,5 procenta.

W stosunku do poprzedniego miesiąca, ceny podniosły się wolniej o 1,5 procenta (w maju odczyt inflacji – 13 procent).

6 lipca br. Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję o wysokości stóp procentowych. Kiedy możemy spodziewać się pierwszych obniżek?

Większość ekonomistów przewiduje, że możemy spodziewać się obniżki stóp procentowych w listopadzie bieżącego roku.

Są jednak wskazania, że tuż przed wyborami NBP podejmie decyzję o kosmetycznej obniżce stóp procentowych. Celem tego, może być chęć udowodnienia, że gospodarka krajowa ma się świetnie.

- Przed nami czas kampanii wyborczej, więc wiele będzie działo się na rynku kredytów mieszkaniowych. Od marca bieżącego roku zauważamy lekkie poruszenie na rynku nieruchomości. Zwiększyła się liczba składanych wniosków kredytowych, na co na pewno ma wpływ stabilna decyzja RPP o pozostawieniu stóp procentowych na tym samym poziomie. Ma też na to przełożenie znacznie lepiej liczona zdolność kredytowa - Komisja Nadzoru Finansowego pozwoliła bankom na obniżenie buforu zmiany stopy procentowej z 5 do 2,5 procent - wyjaśnia Agnieszka Łuczak, eksperta kredytowego Lendi.

Ekspertka dodaje, że kolejnym napędem jest wejście w życie programu Bezpieczny Kredyt 2%. Polega on na pomocy rządowej w spłacie kredytu kupując pierwsze mieszkanie.

Z programu może skorzystać każdy kto posiada zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać. Przed dniem udzielania kredytu mieszkaniowego nie posiada prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz nie przysługuje mu spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz w dniu udzielenia kredytu nie ma ukończonych 45 lat.

W powyższym programie, raty są malejące, a oprocentowanie kredytu ma wynosić 2 procent przez 10 lat. Ale czy na pewno?

- Otóż stopa procentowa będzie obniżana wg ustalonego w ustawie wzoru (na dzisiaj wyliczamy ok 2,8 procenta) i do niej doliczana będzie marża banku. Marże bankowe na ten moment wynoszą około 2 procent - wyjaśnia Agnieszka Łuczak.

Wnioski można już składać w bankach PKO Bank Polski, Pekao oraz Alior Bank.

- Zauważamy, że zdolność kredytowa jest dużo lepiej liczona przy bezpiecznym kredycie, niż tradycyjnym kredycie hipotecznym. Program na pewno będzie bardzo korzystny, jeśli stopy procentowe nadal utrzymywane będą na tak wysokim poziomie - mówi Agnieszka Łuczak.

Banki przewidują duże zainteresowanie państwowym kredytem i liczą na poruszenie na rynku kredytów mieszkaniowych. Dodatkowym atutem programu jest możliwość połączenia go z drugim rządowym rozwiązaniem - Rodzinnym kredytem mieszkaniowym (wcześniejsza nazwa Kredyt bez wkładu własnego). Jeśli ktoś nie posiada środków własnych na zakup nieruchomości, ma możliwość uzyskać gwarancję Banku Gospodarstwa Krajowego. Po szczegóły i konkrety zapraszamy do ekspertów finansowych Lendi.

Podsumowując - wakacje na rynku kredytowym będą ciekawe.

- Czekamy na informacje, czy będzie popularny i jaki skutek osiągnie wprowadzenie programu rządowego Bezpieczny Kredyty 2%. W dobie rozpędzanej kampanii wyborczej możemy spodziewać się również kolejnych świeżych pomysłów, aby wspomóc kredytobiorców - mówi Agnieszka Łuczak.

