Polacy coraz częściej myślą o posiadaniu własnego domu. Zainteresowanie zakupem działki budowlanej w styczniu tego roku zwiększyło się aż o 88 proc. r/r, a popyt na domy wzrósł w tym czasie o 62 proc. - podaje portal Domiporta.

W wyniku pandemii aż 50 tys. Polaków opuściło aglomeracje, by zamieszkać na obszarach podmiejskich.

Jednym z kluczowych powodów narastającej popularności domów są skokowo rosnące ceny mieszkań.

W okresie od stycznia do lipca 2022 roku inwestorzy indywidualni wybudowali o niemal 1 proc. więcej domów niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

Aglomeracje tracą mieszkańców

Według portalu Forsal.pl, na przestrzeni lat 2007-2017 odsetek Polaków mieszkających w domach wzrósł do 57,4 proc, natomiast w 2021 r. w czasie pandemii aż 50 tys. Polaków opuściło aglomeracje, by zamieszkać na obszarach podmiejskich - podaje portal FxMag. PKO BP informuje natomiast, że w tym czasie wzrosła liczba rozpoczynanych budów domów (o 17,5 proc. więcej r./r.), a w pierwszych miesiącach 2022 widoczna była kontynuacja tego wzrostu (styczeń - wzrost o 3,7 proc. r./r., a luty - o 14,1 proc. r./r.).

Jednym z kluczowych powodów narastającej popularności domów z pewnością są skokowo rosnące ceny mieszkań. Za cenę dwupokojowego lokum w centrum można na przykład wybudować dom z działką - tyle, że nie w mieście, a raczej na jego obrzeżach. Coraz częściej decydujemy się właśnie na tę drugą opcję i potwierdzają to dane GUS. Według nich w okresie od stycznia do lipca 2022 roku inwestorzy indywidualni wybudowali o niemal 1 proc. więcej domów niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

Szczęśliwe cztery ściany

W narastającym popycie na domy nie chodzi jednak tylko o pieniądze. W domach żyje nam się po prostu lepiej. Aby dowiedzieć się, jak miejsce zamieszkania wpływa na samopoczucie i zdrowie, na zlecenie IKEA na całym świecie przeprowadzono ok. 34 tys. wywiadów, w tym ponad tysiąc w Polsce. Wyniki tych ankiet wskazują, że dom traktujemy nie tylko jako miejsce do spania i odpoczynku, ale też ważne miejsce do budowania szczęśliwego życia.

Doświadczyliśmy tego szczególnie w czasie pandemii COVID-19, gdy dobre warunki mieszkaniowe miały duże znaczenie dla zachowania równowagi psychicznej i dobrego samopoczucia. By mieszkanie było dla nas wartościowe, musimy czuć się w nim bezpiecznie i w pełni swobodnie.

Wskazuje na to również m.in określający dobrostan Polaków raport serwisu Otodom na podstawie badania Uniwersytetu SWPS. Serwis już na samym początku zaznacza, że jego użytkownicy w okresie pocovidowym szukali większych powierzchni niż wcześniej, do tego ich uwagę zwracały balkony i ogródki, wyraźnie wzrosło także zainteresowanie działkami i domami. Podczas badania okazało się również, że statystycznie mieszkańcy domów wykazywali większe zadowolenie z życia, niż mieszkańcy bloków i kamienic.

Oczywiście, w tym względzie wiele zależy od bardzo indywidualnych potrzeb i oczekiwań, które warto sobie uświadomić, by zbliżyć się do szczęśliwego życia we własnych czterech ścianach. Jak wskazuje raport Otodom właściciele domów jednorodzinnych są na ogół bardziej zadowoleni z dostępnej powierzchni użytkowej, liczby pokoi, samego faktu mieszkania w domu, nasłonecznienia pomieszczeń, izolacji akustycznej, widoku z okna, bezpieczeństwa i ciszy w okolicy oraz jakości powietrza.

Kluczowe tereny zielone

Według badania otodom ponad 50 proc. respondentów bardzo docenia tereny zielone w swojej najbliższej okolicy. Cenna jest dla nas także obecność terenów rekreacyjnych (51 proc. respondentów), jakość ścieżek pieszych i rowerowych (52 proc.) oraz samowystarczalność dzielnicy (50 proc.). W wywiadach zwracano uwagę przede wszystkim na zabetonowanie osiedli w miastach - np. chodniki są zbyt szerokie w stosunku do pasów zieleni. Zdaniem jednego z rozmówców tam, gdzie przeważa kostka i beton, standard życia jest niższy, a inni rozmówcy zdecydowali się zakupić dużą działkę z domem, chcąc zapewnić swojemu potomstwu „prawdziwe dzieciństwo”. Domy to więc dla wielu z nas nowa-stara normalność, pewien sposób na odcięcie się od miejskiej “betonozy”, niedostosowanej do współczesnych potrzeb mieszkańców osiedli.

Remont domu wyzwaniem?

Zakup domu kojarzy się wielu osobom z trudnościami związanymi np. z wyremontowaniem go - nie zawsze jednak musi tak być. Szukając oryginalnego i funkcjonalnego projektu wnętrza możemy więc polegać na firmach z doświadczeniem w wykańczaniu takowych, a nie na własnej wiedzy. Samodzielny remont domu wymaga bowiem niespożytych pokładów energii, wolnego czasu oraz naprawdę ciężkiej pracy. Jest to proces dużo trudniejszy aniżeli w przypadku lokalu położonego w bloku.

- Większy metraż i ilość pokoi sprawia, że lista produktów i materiałów do zamówienia znacznie się wydłuża. Dostawy towarów muszą zostać skoordynowane z postępami prac remontowo-budowlanymi, które należy nadzorować na każdym jednym etapie. Dodatkowo dom zazwyczaj składa się jeszcze z dodatkowych pomieszczeń takich jak na przykład garaż, czy kotłownia i pojawia się również potrzeba zaprojektowania i wykonania schodów. To naprawdę potrafi skomplikować cały proces, toteż w mojej opinii najlepiej zdać się na doświadczenie specjalistycznych firm, które potrafią odpowiednio skoordynować wszystkie działania i odpowiadają za zakup materiałów, montaż wyposażenia, wykonanie mebli na wymiar, oferują usługi najlepszych w swoim fachu architektów, a na wykończone i umeblowane wnętrze udzielają gwarancji - mówi Krzysztof Białkowski, właściciel firmy SaniWell, oferującej wykończenie mieszkania w standardzie “wchodzisz i mieszkasz”.

Określa też jak wygląda cały proces.

- Prace nad wykończeniem domu rozpoczynamy zawsze od projektowania i wizualizowania wnętrz. Jest to kluczowy etap, który pozwala klientom zapoznać się z propozycjami aranżacji pomieszczeń, a przy tym umożliwi wybór odpowiednich produktów wyposażenia. Architekci, na podstawie oczekiwań jakościowych, finansowych i gustów klientów, opracowują koncepcję na rozmieszczenie pomieszczeń oraz ich układ funkcjonalny, przygotowywane są rysunki techniczne dla wykonawcy i projektowane są meble. Następnie na podstawie zaakceptowanego projektu wnętrze zostaje wykończone, wyposażone i umeblowane. Odpowiadamy za wszystkie etapy wykończenia, w tym prace przygotowawcze, modyfikacje sieci hydraulicznych i elektrycznych, wyburzenia i dobudowy, prace fliziarsko-instalacyjne, montaż drzwi, podłóg i oświetlenia, wykonanie mebli na wymiar, zakup i montaż mebli gotowych i pozostałego sprzętu. Zależy nam na tym, by klient był w stu procentach zadowolony z wykonanego przez nas projektu mieszkania oraz usługi wykończenia i już od samego momentu przeprowadzki czuł się w nim jak u siebie - dodaje Krzysztof Białkowski.

Remont domu nie musi być więc wymagający i zajmujący nam całe miesiące żmudnych prac. Klient, który zdecyduje się na usługę wykończenia w standardzie „wchodzisz i mieszkasz” zostaje praktycznie w całości odciążony od problemów związanych z doborem materiałów, nadzorowania skomplikowanego procesu wykończeniowego, organizacji spraw logistycznych, zamówień towarów, montażu wyposażenia, mebli, dekoracji czy oświetlenia.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje