Branża usługowa rośnie. W 2022 r. na platformie Oferteo złożonych zostało prawie 1,8 mln zleceń dotyczących usług wykonawców. Największy wzrost dotyczył usługi w zakresie pomp ciepła. Kategoria ta zwiększyła się o 117 proc. w porównaniu do 2021 r.

W 2022 r. na platformie Oferteo złożono prawie 1,8 mln potwierdzonych zleceń dotyczących usług wykonawców.

Wiodące kategorie związane są przede wszystkim z odnawialnymi źródłami energii, remontami oraz usługami księgowymi.

Największy wzrost uzyskanych zleceń dotyczył specjalistów świadczących usługi w zakresie pomp ciepła.

Sektor usług na żądanie dalej rośnie

Miniony rok był niezwykle dynamiczny dla wielu branż. Napięta sytuacja geopolityczna oraz rosnąca inflacja odcisnęły piętno na polskiej gospodarce. Jak wpłynęło to na branżę usługową, która z reguły szybko reaguje na wszelkie zmiany? Kondycji tego sektora postanowiła przyjrzeć się platforma Oferteo, która łączy zleceniodawców z wykonawcami w prawie 900 kategoriach.

Platforma Oferteo podsumowała swoją działalność w 2022 r. Z danych Oferteo wynika, że w ubiegłym roku na platformie zamieszczono prawie 1,8 mln zleceń, a wartość zleceń wzrosła o ponad 25 proc.

- Funkcjonujemy na szczególnym rynku, jakim są usługi w modelu na żądanie, gdzie to zleceniodawcy określają swoje potrzeby, a wykonawcy składają im dostosowane oferty. Szeroki przegląd kategorii daje jednak nam pewien obraz całości dotyczący tego rynku. Mimo trudnego otoczenia gospodarczego, przez ostatni rok na naszej platformie obserwowaliśmy rosnącą aktywność użytkowników, co przełożyło się na wzrost zamieszczonych zleceń. Wynika to przede wszystkim z poczynionych przez nas inwestycji w promocję oraz działania SEO. Według analiz Infiniti Research wartość polskiego rynku usług na żądanie w 2021 r. miała osiągnąć wzrost na poziomie ponad 25 proc. jesteśmy zadowoleni, że również w 2022 r. dynamika Oferteo osiągnęła podobny poziom - komentuje Karol Grygiel, członek zarządu, odpowiedzialny za pion marketingu.

OZE cały czas popularne, pompy ciepła idą na rekord

Mimo zamieszania legislacyjnego nadal jedną z najbardziej aktywnych branż były usługi związane z odnawialnymi źródłami energii, a w szczególności kategorie dotyczące pomp ciepła, które uzyskały rekordowe wyniki na platformie.

Z ostatniego raportu Oferteo wynika, że w nowych domach w 5 na 6 przypadków jako źródło ogrzewania Polacy wybierali pompy ciepła. Na brak zainteresowania nie mogli również narzekać księgowi. Jak przeanalizował portal Oferteo, w całym 2022 r. zapytania użytkowników dotyczące usług finansowych i księgowych wzrosły aż o 100 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku.

- Wśród wiodących kategorii zlecenia dotyczące pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz remontów mieszkań i domów oraz usług księgowych były w 2022 r. jednymi z najpopularniejszych w Oferteo. To właśnie z tych kategorii najczęściej poszukiwani byli specjaliści, a roczne liczby zleceń wyniosły po kilkadziesiąt tysięcy – informuje Wojciech Antonik, Category Manager z Oferteo.

Dodaje, że duża dynamika wzrostu zwraca uwagę szczególnie w przypadku pomp ciepła. W 2023 roku liczba zleceń wzrosła w tej kategorii o 117 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Z danych Oferteo wynika, że rosnąca inflacja nie powstrzymała również Polaków przed planami remontów, które nadal stanowią jedną z kluczowych kategorii na platformie. Z kolei sami wykonawcy przyznają, że zarówno wcześniejszy, jak też obecny rok stanowią wyzwanie dla przedstawicieli branży, które jeszcze kilka lat wcześniej notowały bardzo dobre wyniki.

- Wojna w Ukrainie i związana z nią inflacja spowodowały niesamowity wzrost cen materiałów budowlanych i wykończeniowych, co przełożyło się na mniejszą ilość zleceń na rynku. Te dostępne na rynku, są bardziej przemyślane i coraz więcej klientów dokładnie wie czego oczekuje. Realizujemy około dwa trzy projekty jednocześnie i cieszymy się dość dużym zainteresowaniem klientów. Wielu klientów przychodzi do nas z polecenia, więc nie odczuliśmy aż tak bardzo tych skutków, natomiast widzę po zapytaniach zewnętrznych, że jest ich trochę mniej - komentował Michał Czop z firmy Start-Bud w jednym z podcastów Oferteo z cyklu „Najlepsi w swoim fachu”.

