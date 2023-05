Jeszcze w tym roku zakończy się budowa kameralnego budynku wielorodzinnego realizowanego przez dewelopera Quadro Development. Na poznańskich Zawadach powstanie 47 mieszkań o zróżnicowanym metrażu.

Po zrealizowaniu już kilku projektów mieszkaniowych na terenie Poznania spółka Quadro Development rozpoczęła wiosną 2022 roku budowę kolejnej inwestycji.

U zbiegu ulic Smolna i Główna powstaje kameralny pięciokondygnacyjny budynek wielorodzinny z 47 mieszkaniami o powierzchni od 29 do 132 mkw.

Aktualna oferta inwestycji Rynek Wschodni to mieszkania 2-pokojowe o powierzchni od 41 mkw. do dużych, przestronnych apartamentów powyżej 100 mkw.

Szczególną uwagę należy zwrócić na apartamenty specjalnie przygotowane dla klientów inwestycyjnych, gdzie każdy pokój to m.in. osobna łazienka i kuchnia. Tak przygotowane lokale to możliwość szybkiego wynajmu. Ponadto do mieszkań na parterze przynależą ogródki, natomiast na wyższych kondygnacjach do dyspozycji są balkony lub tarasy. Inwestycja będzie gotowa jeszcze w tym roku, w drugiej połowie, a to oznacza, że stan prac jest już bardzo zaawansowany.

Wykonujemy obecnie elewacje zewnętrzną oraz rozprowadzamy instalację wod.-kan., elektryczną i centralnego ogrzewania. Stolarka okienna jest już wstawiona, trwają prace przy odeskowaniu dachu – mówi Marek Smogór, reprezentujący Quadro Development.

Rynek Wschodni to także dodatkowe udogodnienia, jak videodomofony i rolety zewnętrzne we wszystkich oknach lokali. Będzie także winda i podziemna hala garażowa na 31 samochodów oraz garaż dwustanowiskowy dedykowany dla dużego mieszkania. Warte podkreślenia jest kompleksowe wykonanie części wspólnych – zarówno wewnątrz budynku, jak i w jego otoczeniu. Teren zostanie w pełni zagospodarowany w zakresie wybrukowanych dróg dojazdowych i chodników. Całość dopełni zieleń i elementy małej architektury. Ceny rozpoczynają się od 9900 złotych brutto za mkw.

Lokalizacja inwestycji gwarantuje komfort zamieszkiwania. Rondo Śródka to jedynie kilka minut jazdy samochodem. Sprawnie funkcjonuje także komunikacja miejska, a przystanek autobusowy znajduje się tuż przy realizowanym budynku. Obok inwestycji jest przedszkole „Mała Biedronka” oraz Szkoła Podstawowa nr 45. Ponadto, w najbliższej okolicy do dyspozycji są markety oraz liczne punkty handlowo – usługowe. Miłośnicy aktywności fizycznej mogą liczyć na nadwarciańskie tereny zielone, a tam liczne ścieżki pieszo-rowerowe, w tym popularna Wartostrada. Zieloną ostoją jest również urokliwy Park Ks. Tadeusza Kirschke. Położenie inwestycji pozwala na swobodny dostęp do wszelkich wydarzeń kulturalno – rozrywkowych na terenie pobliskiej Śródki i Ostrowa Tumskiego, a także kompleksu rekreacyjnego Malta.

