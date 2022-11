Po raz pierwszy od 2015 r. indeks dostępności mieszkaniowej znacznie się obniżył. Deweloperzy zmniejszają podaż mieszkań, rośnie liczba klientów, dla których własne mieszkanie to pieśń przyszłości - mówi Katarzyna Unold, Acciona.

W przyszłym roku Acciona wchodzi na trójmiejski rynek mieszkaniowy.

Teraz firma realizuje inwestycję Blanco w Pruszkowie. Planuje także kolejny etap inwestycji przy ulicy Henryka Brodatego 16-18 w Warszawie.

Deweloper nie podaje liczby mieszkań, które trafią na na rynek w kolejnych latach.

Według danych GUS, liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w sierpniu 2022 roku, wyniosła zaledwie 12 913 - czyli o 20,7 proc. mniej w porównaniu do lipca 2022 roku i 46,1 proc. mniej rok do roku. To sprawia, że podaż mieszkań na rynku pierwotnym znacząco spada.

- Zmniejszona podaż mieszkań przy tak dużym zapotrzebowaniu na nie, znacząco przyczyniła się do umocnienia rynku najmu, a co za tym idzie także gigantycznych wzrostów cen w tym segmencie. W niektórych miastach nawet o 40-50 proc - mówi Katarzyna Unold.

Dodaje, że obecna sytuacja na rynku mieszkaniowym nie należy do najłatwiejszych. Wielu inwestorów zdecydowało się na wstrzymanie lub chociaż przełożenie w czasie swoich projektów.

Acciona buduje już nie tylko w Warszawie

Acciona do niedawna realizowała mieszkania głównie w stolicy. Ze względu na niską podaż gruntów budowlanych, w ubiegłym roku, po 30 latach, podjęła decyzję o wzmocnieniu swojej pozycji na rynku ogólnopolskim.

- W 2021 roku rozpoczęliśmy budowę osiedla Blanco w Pruszkowie. W przyszłym roku nasze plany są jeszcze bardziej ambitne, ponieważ Acciona wchodzi na rynek trójmiejski. W naszym portfolio znajduje się bardzo atrakcyjny teren zlokalizowany na Dolnym Mieście w Gdańsku, przy ul. Kamienna Grobla 28. Planujemy także stworzenie komfortowego i przystępnego cenowo osiedla mieszkaniowego na terenie Gdyni, ale szczegóły na temat tej inwestycji zostaną ujawnione za kilka miesięcy - zdradza Katrzyna Unold.

Osiedle Blanco w Pruszkowie mieści się przy ulicy Lipowej 42. To osiedle składające się z siedmiu wolnostojących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których dostępnych będzie 300 lokali. Jego ukończenie planowane jest na III kwartał 2023 roku, a odbiory mieszkań na przełomie III i IV kwartału.

Ponadto Acciona planuje kolejny etap inwestycji przy ulicy Henryka Brodatego 16-18 w Warszawie, w dzielnicy Ursus Gołąbki. II etap tej inwestycji będzie nosić nazwę - U-CITY i dostępnych w nim będzie około 100 mieszkań.

