Wszystko wskazuje na to, że dostępność mieszkań w Katowicach będzie się powiększać. Jak podaje GUS, po słabszych kilku kwartałach deweloperzy w okresie styczeń-czerwiec 2023 r. rozpoczęli budowę 940 mieszkań. To o 31 proc. więcej niż rok wcześniej.

Deweloperzy w pierwszym półroczu 2023 roku rozpoczęli budowę w 831 mieszkań w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem

Katowice charakteryzują się najkorzystniejszym stosunkiem cen mieszkań do zarobków.

W czerwcu 2023 r. za przeciętne wynagrodzenie brutto można tu było kupić 0,87 m kw. nieruchomości w budownictwie deweloperskim.

Katowicki rynek pod względem dostępności nowych mieszkań na tle innych polskich miast wygląda aktualnie dość korzystnie. Co prawda jak podaje GUS, w mieście w czerwcu 2023 r. przekazano do użytkowania 8 mieszkań, tj. o 92,5 proc. mniej niż przed rokiem, a w okresie od stycznia do czerwca 679 lokali mieszkalnych (o 13,7 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2022 r.), wszystko wskazuje jednak na to, że w kolejnych kwartałach sytuacja może się odwrócić.

W pierwszym półroczu 2023 roku w stolicy Górnego Śląska rozpoczęto budowę 940 mieszkań, z czego 831 rozpoczęli deweloperzy oraz 34 w inwestorzy indywidualni. To o 31,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Reszta puli przypada na budownictwie społeczno-czynszowe oraz komunalne (290 lokali mieszkalnych).

Zwiększyła się także liczba nowych pozwoleń na kolejne inwestycje. GUS podał, że w okresie styczeń–czerwiec 2023 r. liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dla których dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wyniosła 1 860. To 2 proc. więcej niż w 2022 roku. Deweloperzy uzyskali pozwolenie na budowę 1 527 lokali, a inwestorzy indywidualni na budowę 43 mieszkań.

W Katowicach najłatwiej kupić mieszkanie

Na dostępność mieszkaniową największy wpływa ma dostępność kredytowa. Większość osób, które marzą o własnym M, nie posiada bowiem wystarczającej ilości gotówki, aby dokonać zakupu. W takiej sytuacji wizyta w banku jest nieunikniona. Duże znaczenie ma także stosunek cen mieszkań do zarobków, a także wielkość oferty mieszkaniowej. Katowice pod tym względem wypadają bardzo korzystnie.

Z czerwcowych danych GUS wynika, że Katowice, znalazły się w czołówce miast które kusiły największymi zarobkami. W mieście dodatkowo powstaje najwięcej mieszkań z segmentu popularnego, co sprawia, że mieszkańców biorąc pod uwagę zarobki nadal stać na kupno własnego mieszkania.

Stolica Górnego Śląska charakteryzuje się aktualnie najkorzystniejszym stosunkiem cen mieszkań do zarobków.

Jak podaje Rynekpierwotny.pl. w czerwcu średnie wynagrodzenie brutto w Katowicach wynosiło 9 162 zł, średnia cena mieszkania z kolei 10 502 zł, co oznacza, że za przeciętne wynagrodzenie brutto można tu było kupić 0,87 mkw. nieruchomości w budownictwie deweloperskim.

Nowe mieszkania w Katowicach coraz większe

Katowice są miastem z bardzo dużym udziałem mieszkań wybudowanych przez 1944 roku. Większość z nich wymaga także napraw i remontów. Co prawda w ciągu ostatnich dwóch dekad stan techniczny budynków znacznie się poprawił, jednak nadal sporo mieszkań nie posiada np. łazienki czy centralnego ogrzewania.

Nie dziwi więc fakt, że deweloperzy budujący mieszkania w Katowicach wśród których można wymienić takich gigantów jak Murapol, Atal czy Develia, mają coraz więcej klientów, którzy chcą poprawić swoje warunki mieszkaniowe.

Dzięki rosnącemu udziałowi nowych mieszkań ich powierzchnia stale rośnie.

GUS podał, że przeciętna powierzchnia mieszkania oddanego do użytkowania w Katowicach okresie styczeń-czerwiec 2023 r. wyniosła 67,7 mkw. i zwiększyła się w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. o 5,9 mkw. Z kolei, przeciętna powierzchnia użytkowa w budownictwie indywidualnym wyniosła 173,6 mkw. (o 8,9 mkw. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r.), w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem - 60,4 mkw. (o 4,7 mkw. więcej).

W Katowicach na tysiąc mieszkańców przypada 618 lokali mieszkalnych - wynika z danych GUS.

