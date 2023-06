RPP najpewniej utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Rynek spodziewa się, że na obniżki stóp będziemy musieli poczekać do drugiej połowy roku. Pierwsze przymiarki do cięć zacząć się mogą po wakacjach - o ile inflacja będzie hamowała.

Na czerwcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej najpewniej utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

2 czerwca bank centralny opublikował komunikat sugerujący cięcie stóp.

Rynek spodziewa się jednak, że na takie ruchy będziemy musieli poczekać do drugiej połowy roku.

Pierwsze przymiarki do cięć zacząć się mogą po wakacjach – o ile inflacja dalej będzie wyraźnie hamowała.

Pomiędzy kwietniem i majem inflacja wynieść miała dokładne 0 proc. - sugeruje wstępny szacunek opublikowany przez GUS. Dzięki temu wyraźnie zmalała też roczna dynamika wzrostu cen dóbr i usług. Tę GUS oszacował za maj na 13 proc. To znacznie mniej niż w kwietniu (14,7 proc.).

- Tak wyraźne hamowanie inflacji to dobry argument dla RPP za co najmniej utrzymaniem stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Jeśli faktycznie tak się stanie, to w czerwcu Rada już po raz dziewiąty opowie się za brakiem zmian w polityce monetarnej. I choć oficjalnie RPP nie zakończyła cyklu zacieśniania polityki pieniężnej, to te kilka miesięcy bez podwyżek stóp procentowych rynek odbiera jako jego nieformalne zakończenie - wyjaśniają Bartosz Turek i Oskar Sękowski, analitycy Hreit.

Spadek inflacji sprzyja obniżkom stóp procentowych

Tym optymistycznym oczekiwaniom sprzyja również inflacja. Jak tłumaczą analitycy Hreit, wszystko dlatego, że jeżeli majowe informacje dot. inflacji znajdą potwierdzenie w oficjalnych danych GUS (publikacja 15.06.2023), to będzie to oznaczać, że wzrosty cen dóbr i usług hamują szybciej od oczekiwań ekonomistów. Tym samym mielibyśmy do czynienia z najniższym odczytem inflacji od ponad roku.

Wskaźnik inflacji w Polsce. Opracowanie Hreit

- Rynek spodziewa się kontynuacji tych pozytywnych zmian. Doskonale widać to po notowaniach kontraktów terminowych na stopy procentowe (FRA). Najnowsze odczyty tych notowań wprost bowiem pokazują, że czerwcowe posiedzenie RPP nie tylko nie przyniesie zmian, ale możliwe są także obniżki stóp procentowych już w horyzoncie 3-4 miesięcy. Październikowy kontrakt na WIBOR 3M wyceniany jest bowiem na 6,6 proc. Jest to o 0,30 pkt. proc. mniej niż wynoszą aktualne notowania tego ważnego dla kredytobiorców wskaźnika. A gdyby tego było mało to te same kontakty sugerują, że do końca bieżącego roku będziemy świadkami jeszcze 2 lub nawet 3 cięć stóp (każde po 25 punktów bazowych) - wyliczają analitycy.

Rada coraz śmielej wspomina już o obniżkach stóp

Przewidywania te znajdują również potwierdzenie w publicznych wypowiedziach członków RPP. Zgodnie z tymi opiniami obniżenie kosztu pieniądza w naszym kraju jest coraz bardziej możliwe, a rozmowy na ten temat mogą zacząć być podjęte już po wakacjach. Prezes NBP przekonując o tym, że obecny poziom stóp procentowych działa wystarczająco antyinflacyjnie podkreślił, że ma nadzieję na obniżkę stóp procentowych w ostatnim kwartale bieżącego roku.

Rata kredytu zaciągniętego na 25 lat i 30o tys. zł. Analiza Hreit

- Do końca wakacji najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest utrzymanie się stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Potem, jeśli nie stanie się nic niespodziewanego, a inflacja będzie dalej hamować, to wielkimi krokami powinny zacząć zbliżać się w końcu obniżki kosztu pieniądza w gospodarce.

Jeśli te rynkowe przewidywania oraz wypowiedzi członków RPP zmaterializują się i stopy procentowe rzeczywiście zostaną obniżone, to kredytobiorcy zapewne odczują delikatną ulgę.

W efekcie do końca roku rata kredytu mieszkaniowego może spaść o około 5 proc. - mówi Bartosz Turek i Oskar Sękowski.

