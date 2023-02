Rosnące wymagania najemców, wysokie obłożenie w obiektach, wyraźne skrócenie wakacyjnych pobytów i wzrost cen - tak można posumować 2022 rok na rynku wynajmu apartamentów według spółki INA Management. Rynek apartamentów na wynajem jest wymagający.

W 2022 roku polskie miasta notowały najwyższe obłożenie w okresie od marca do listopada.

W większości były to pobyty jedno- bądź dwudniowe.

Ceny najmu zanotowały średnio 10 proc. wzrost w stosunku do roku ubiegłego.

Poza sezonem obłożenie wynosiło ok. 50-60 proc. Również w tym wypadku średnia cena najmu wzrosła o 10 proc.

Najem krótko- i długoterminowy w Polsce od kilku lat ulega nieustannej profesjonalizacji. Obecnie goście decydujący się na wynajęcie apartamentu w konkretnym obiekcie oczekują już bardzo konkretnych standardów, dodatkowych usług i dogodnych możliwości dokonania rezerwacji, bez czasochłonnych i zbędnych formalności.

Rok 2022 w liczbach

Największe polskie miasta notowały najwyższe obłożenie w okresie od marca do listopada, gdzie w większości były to pobyty jedno bądź dwudniowe. We wspomnianym okresie obłożenie wahało się w granicach 80-94 proc., a w ciągu pozostałych miesięcy utrzymywało się na poziomie 60-80 proc. Ceny najmu, w porównaniu z analogicznymi okresami w roku 2021, wzrosły średnio o ok. 20 proc.

Jeżeli chodzi o turystyczne centra największych polskich miast, wyraźną tendencją było skrócenie pobytu gości w wynajmowanych obiektach. Najczęściej były to pobyty 3- lub 4-dniowe, a te przekraczające tydzień należały do rzadkości. Niezmiennie niesłabnącą popularnością cieszyły się wyjazdy okołoweekendowe oraz długie weekendy. Obłożenie w obiektach położonych blisko historycznych części miast wahało się od 85 proc. do 96 proc. w zależności od kategorii apartamentu. Ceny najmu zanotowały średnio 10 proc. wzrost w stosunku do roku ubiegłego.

Podobną sytuację można było zaobserwować na rynku inwestycji nadmorskich, gdzie średnie obłożenie wynosiło od 70 proc. do nawet 93 proc. w sezonie.

Niezmiennie największą popularnością cieszyły się apartamenty usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie plaży. Poza sezonem obłożenie wynosiło ok. 50-60 proc. Również w tym wypadku średnia cena najmu wzrosła o 10 proc.

Nowe obiekty w portfolio INA

W minionym roku INA Management uruchomiła w Gdyni kolejny obiekt należący do sieci Symphony - Modern Tower. Dedykowany jest przede wszystkim dla gości podróżujących w celach biznesowych oraz tych doceniających liczne udogodnienia oraz zdecydowanie wyższy standard powierzchni, w porównaniu do tych które oferują pokoje hotelowe.

- Liczba naszych apartamentów na przestrzeni 2022 r. wzrosła o 37 proc. dzięki portfolio obsługiwanych przez naszą firmę apartamentów w warszawskiej inwestycji City Break Wolska oraz otworzeniu nowego obiektu w Gdyni - mówi Justyna Rachuba, managerka aparthoteli INA Management.

Ponadto, wraz z końcem 2022 r. INA Management rozpoczęła pozyskiwanie apartamentów w ramach inwestycji Symphony Atal City Square we Wrocławiu. Będzie to już trzecia inwestycja, którą INA realizuje wspólnie z deweloperem Atal, co potwierdza zaufanie jednego z największych polskich deweloperów do INA Management.

Prognoza na 2023 rok

W opinii ekspertów z INA Management najem długoterminowy będzie cieszył się niesłabnącą popularnością, aczkolwiek klient będzie bardzo dokładnie weryfikował różne oferty, poszukując tej najbardziej atrakcyjnej, a najważniejszymi kryteriami niezmiennie pozostaną dobra lokalizacja i wysoki standard wynajmowanej przestrzeni.

- Podobnie jak w mijającym roku prognozujemy bardzo krótkie okno rezerwacji – mówi Justyna Rachuba.

W opinii ekspertki, wyprzedzenie, z jakim rezerwacje będą wpływać do systemu, będzie krótkie - około 2-3 dni przed przyjazdem gości do obiektu.

- Przewidujemy również, że pojawią się rezerwacje z bardzo dużym wyprzedzeniem od osób, które chcą sobie zagwarantować najlepszą cenę wypoczynku, jednocześnie wybierając spośród dużej dostępności apartamentów w ofertach i korzystając z preferencyjnych warunków anulacji - dodaje Justyna Rachuba.

Ina w tym roku skupia się na uruchomieniu obiektu Plac Wolności 6 w Poznaniu, inwestycji Merwede nad Zatoką Gdańską oraz Jagiellońskiej 13 – inwestycji dedykowanej do pobytów w systemie Longstay.

