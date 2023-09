Colliers przejął w zarządzanie i komercjalizację kolejną inwestycję G City Europe w sektorze PRS – Apartamenty Rubikon na warszawskich Włochach, obejmującą niespełna 550 w pełni wyposażonych lokali oferowanych w ramach usług zakwaterowania.

Inwestycja składa się z trzech budynków, w których sukcesywnie oddawane są do użytkowania kolejne etapy.

Całość ma być gotowa do końca tego roku.

Dotychczasowi lokatorzy chwalą sobie standard wykończenia oraz wysokiej jakości obsługę, zarówno w procesie najmu, jak i wsparcie ze strony zarządców.

- Portfolio nieruchomości mieszkaniowych zarządzanych przez Colliers stale się powiększa. Cieszymy się, że grupa G City, działająca na rynku PRS pod marką Urban Home, która intensywnie rozbudowuje portfel lokali na wynajem instytucjonalny i umacnia swoją pozycję w tym sektorze, obdarzyła nas zaufaniem i powierzyła naszej opiece kolejny projekt PRS. To już trzecia inwestycja, po Apartamentach Traugutta we Wrocławiu i projekcie w Krakowie, którą zarządzamy i komercjalizujemy w imieniu G City - mówi Łukasz Orzechowski, dyrektor w Dziale Asset Services w Colliers.

Apartamenty na wynajem we Włochach

Apartamenty Rubikon znajdują się w dzielnicy Warszawa-Włochy przy ul. Szczęsnej 5a-c. Kompleks trzech 2-kondygnacyjnych budynków położony jest z dala od głośnego życia centrum, w niedalekiej odległości od Alei Jerozolimskich.

Nowocześnie i funkcjonalnie urządzone lokale, wykończone z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów, mają zapewnić lokatorom komfort życia. Klienci mają do wyboru apartamenty typu studio, z 1 lub 2 oddzielonymi sypialniami, wszystkie wyposażone w komplet sprzętów AGD oraz system wchodzenia do mieszkania bez potrzeby używania klucza.

Apartamenty są wykończone w kilku wersjach kolorystycznych, tak aby zaspokoić gusta możliwie jak najszerszego grona klientów. Do każdego lokalu przynależy balkon lub ogródek. Do dyspozycji mieszkańców osiedla oddano parking, rowerownię oraz stację naprawy rowerów. Cała inwestycja objęta jest monitoringiem.

Zmiana podejścia

- Duże zainteresowanie najmem w inwestycji Apartamenty Rubikon potwierdza, że po wielu latach następuje zmiana trendów w Polsce w kwestii posiadania własnego mieszkania.Obecnie coraz większy odsetek młodszych ludzi woli najem niż własność, bowiem sprzyja on mobilności. Dostrzegają to deweloperzy, w tym Urban Home, którzy coraz intensywniej wchodzą w sektor PRS-ów. Tylko w ubiegłym roku w naszym kraju nastąpił znaczący wzrost podaży lokali przeznaczonych na najem instytucjonalny – 217% w ujęciu rok do roku. I tak na koniec 2022 r. zasób mieszkań w tym sektorze sięgnął ok. 10 tys. lokali - podsumowuje Michał Witkowski, Dyrektor Living Services, Colliers.

