Zakończono realizację III etapu inwestycji Lokum Vista, mieszczącej się na krakowskim Podgórzu Duchackim. Powstało w nim 131 mieszkań oraz lokale usługowe. W ramach wcześniejszych etapów projektu do użytku zostało już oddanych już ponad 600 mieszkań.

Lokum Deweloper zakończył budowę kolejnego budynku na osiedlu Lokum Vista. Charakteryzująca się podwyższonym standardem inwestycja znajduje się w południowej części Krakowa, przy ul. Walerego Sławka.

W ramach wcześniejszych etapów inwestycji do użytku zostało już oddanych ponad 600 mieszkań, a teraz ich pula powiększyła się o kolejne 131 lokali.

Mieszkańcy osiedla Lokum Vista mają do dyspozycji strefy relaksu i rekreacji, siłownie terenowe, ścieżki do biegania, kolorowe place zabaw dla dzieci oraz elegancką fontannę, a wszystko to otoczone starannie wyselekcjonowaną roślinnością. Na parterach w części budynków mieszczą się lokale usługowe.

W zrealizowanym etapie IIIb powstały mieszkania o szerokim zakresie metraży i układów: kawalerki o powierzchni od ok. 30 mkw., lokale 2-pokojowe oraz 3-, a nawet 4-pokojowe mieszkania o metrażu do ponad 115 mkw. Wiele lokali jest usytuowana dwustronnie, co zapewnia duży dopływ naturalnego światła do wnętrz. Do każdego lokum przynależy balkon, loggia lub prywatny ogródek. W kondygnacji podziemnej wybudowano garaż oraz komórki lokatorskie. Miejsca postojowe powstały też na parkingach naziemnych.

Z radością rozpoczęliśmy przekazywanie kluczy do kolejnego etapu znanego już w Krakowie osiedla Lokum Vista. Inwestycja ta cieszy się dużą popularnością wśród różnych grup nabywców. Mimo szybko kurczącej się oferty, wciąż można w Lokum Vista znaleźć mniejsze i większe lokale - od niedawna wszystkie gotowe od odbioru - mówi Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Developer.

Inwestycja Lokum Vista położona jest blisko centrum Krakowa i licznych terenów zielonych, w miejscu świetnie skomunikowanym z różnymi częściami miasta.

Lokum Deweloper to doświadczony deweloper, który od blisko 20 lat realizuje mieszkania o podwyższonym standardzie. W Krakowie, gdzie obecny jest od 2016 r., wybudował trzy osiedla: Lokum Vista na Podgórzu Duchackim, Lokum Salsa przy ul. Klimeckiego na Zabłociu oraz Lokum Siesta, mieszczące się tuż przy Parku Rzecznym Wilgi, na Dębnikach.

