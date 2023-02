Koncentracja na aktualnie realizowanych projektach, dostosowanie strategii do realiów rynkowych, ale też ambitne plany, pełne nadziei - tak najbliższe miesiące postrzegają przedstawiciele firm deweloperskich. Co planują deweloperzy na ten rok?

Wojna, wysoka inflacja, ograniczenia w dostępie do kredytów – te czynniki mają ogromny wpływ na niełatwą sytuację na rynku mieszkaniowym.

W opinii przedstawicieli branży trudna sytuacja na rynku sprawi, że popyt na mieszkania najprawdopodobniej zatrzyma się na poziomie 2022 roku, albo nawet nieznacznie spadnie.

Rząd zapowiedział program z tanimi kredytami dla młodych, co może wpłynąć na ożywienie rynku.

W opinii ekspertów 2023 to będzie kolejny niełatwy rok dla deweloperów. Ograniczenie dostępności kredytów hipotecznych powoduje znaczące ograniczenie klientów kredytowych i wzrost udziału transakcji gotówkowych. O ile możliwe jest poluzowanie polityki kredytowej przez KNF to obniżenie wysokości stóp procentowych jest w tym roku mało prawdopodobne. Malo prawdopodobne, ale nie niemożliwe. Ożywienie rynku przynieść może uruchomienie rządowego programu „Pierwsze mieszkanie”. Wzrost liczby wniosków kredytowych oraz umów rezerwacyjnych może także skłonić deweloperów do wprowadzania na rynek nowych inwestycji.

Obecnie obserwujemy znaczące ograniczenie podaży. Z bardziej długoterminową prognozą musimy jednak poczekać, aż znane będą szczegółowe rozwiązania programu. Liczymy jednak, że odłożona w czasie decyzja zakupowa tej grupy klientów choć w części wróci - mówi Marcin Roś, wiceprezes zarządu oddziału poznańskiego PZFD.

Jakie plany na 2023 rok mają deweloperzy?

Agrobex kontynuuje projekty i powiększa bank ziemi

Agrobex w 2023 roku planuje kontynuację realizacji inwestycji w Kleszczewie, Swarzędzu i Szamotułach. Zakłada także dalsze umacnianie pozycji firmy na rynku.

- Cały czas konsekwentnie dbamy również o powiększanie naszego banku ziemi, a dobra sytuacja finansowa pozwala nam realizować kolejne projekty. Nasze najbliższe plany to wprowadzenie kolejnego projektu w okolicy Poznania. Standardem w naszej ofercie są rozwiązania ekologiczne. Ich zastosowanie wpływa na jakość i komfort życia mieszkańców, ale też na obniżenie kosztów utrzymania nieruchomości. Idea zrównoważonego budownictwa jest wpisana w naszą strategię, dlatego dużą wagę przykładamy do wprowadzania kolejnych rozwiązań, korzystnych dla środowiska i klienta - mówi Lucyna Jarczyńska, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu firmy Agrobex.

art.Locum nie zwalnia tempa

Spółka art.Locum w bieżącym roku skupi się na rozbudowie inwestycji Junique na terenie Grunwaldu. Podobnie jak w przypadku zrealizowanego już osiedla Przylesie Marcelin projekt ten będzie kilkuetapowy, a priorytetowym założeniem jest jego kompleksowość.

- Docelowo na osiedlu Junique powstanie ponad 1000 lokali, a dla komfortu mieszkańców zaaranżujemy specjalne strefy zieleni, miejsca do odpoczynku, przestronne place zabaw dla najmłodszych oraz liczne punkty handlowo-usługowe. Na terenie osiedla znajdzie się również nowoczesne przedszkole oraz sklep wielkopowierzchniowy. Nie zabraknie też rozwiązań proekologicznych - mówi Joanna Rzelechowska, z-ca dyr. ds. sprzedaży i marketingu poznańskiego oddziału spółki art.Locum.

EBF czeka na powrót klientów

EBF będzie kontynuować realizację projektu Apartamenty Bergera na poznańskiej Wildzie oraz 10 budynku w ramach inwestycji Reduta Nowe Podolany. Pracuje też nad kolejnym budynkiem w tej lokalizacji. Dużą uwagę przykłada do kompleksowości i uniwersalności tych inwestycji. Tak aby dopasować je do każdego segmentu klienta.

- Liczymy również, że jeszcze w tym roku wrócą klienci wspierający się kredytem mieszkaniowy, a nasza propozycja spełni oczekiwania zarówno singli jak i rodzin - zapowiada Agata Nowaczyk z poznańskiego biura sprzedaży EBF.

W Scandic Park strategia adekwatna do sytuacji

Scandic Park w 2023 roku skupi się na priorytetach. Najważniejsze to płynna realizacja, zakończenie i oddanie w ręce klientów projektów, które powstają w gminie Dopiewo.

- Strategia każdej firmy deweloperskiej powinna być adekwatna do otaczającej ją rzeczywistości i tak będzie w naszym przypadku w 2023 roku. Nie sposób nie spojrzeć na wiele czynników, które dla naszej branży są niesprzyjające. W tym roku planujemy zakończyć i oddać klientom dwa projekty z gminy Dopiewo. Mam na myśli Bajkowy Dopiewiec, czyli zespół 20 EcoVilli parterowych, w zabudowie bliźniaczej oraz Nove Dopiewo – budynek wielorodzinny. Dosłownie ostatnie domy i mieszkania czekają na nabywców - mówi Justyna Wiśniewska, reprezentująca Scandic Park.

Deweloper planuje też premierę kolejnej inwestycji. Z zainteresowaniem będzie śledzić też informacje na temat programu #PierwszeMieszkanie, bo to może mieć wpływ na kształt branży deweloperskiej w tym roku.

- To będzie ciekawy i niemal na pewno lepszy rok dla deweloperów - dodaje Justyna Wiśniewska.

2023 - rok pełen wyzwań

More Place mimo sytuacji dalekiej od idealnej, realizuje i będzie realizować zapowiadaną strategię. Deweloper kontynuuje prace przy Osiedlu Przy Jeziorach. Wkrótce kolejne domy zostaną przekazane klientom.

- Przed nami czas pełen pytań, a prognozy ekspertów są naprawdę różne. Dziś wiemy, że na kondycję branży deweloperskiej wpłynie cały szereg takich czynników, jak: wysoka inflacja, wysokie koszty materiałów budowlanych i wykonawstwa, czy stopy procentowe. W tym roku w pierwszej połowie na pewno będziemy widzieć wyczekiwanie na rynku. Mam tu na myśli, że klienci będą liczyć na wprowadzenie programu „#PierwszeMieszkanie”, wycofanie rekomendacji S ze strony KNF, a może nawet na obniżenie stóp procentowych. Z drugiej strony – osoby mające zdolność kredytową już teraz, raczej nie będą czekać - mówi Tomasz Pietrzyński, członek zarządu More Place.

Intensywne półrocze w Sky Investments

Sky Investments nie zdecydował się na znaczne poszerzenie oferty. Aktualnie skupia się na dwóch projektach - Rodzinne Podolany w Poznaniu i Nowy Gruszczyn.

- Prace na placach budowy Rodzinne Podolany w Poznaniu i Nowy Gruszczyn (etap I), są bardzo zaawansowane i właśnie w tym roku będziemy przekazywać mieszkania oraz domy nabywcom. Najpierw nastąpi to na Podolanach. Jesteśmy właśnie w trakcie odbiorów na inwestycji. Cześć klientów otrzymała już klucze. Już niedługo zakończymy całe przedsięwzięcie i osiedle Rodzinne Podolany będzie gotowe. Z kolei w połowie roku czeka nas procedura odbiorów w Nowym Gruszczynie. W kolejnych miesiącach będziemy przekazywać własność nabywcom, w formie aktów notarialnych. Z pewnością czeka nas intensywne półrocze - mówi Katarzyna Wyszyńska z biura sprzedaży Sky Investments

Dodaje, że drugie półrocze powinno być bardziej optymistyczne pod kątem sprzedaży, na co wskazują spodziewane obniżki stóp procentowych, czy chociażby wycofanie rekomendacji S w kwestii liczenia zdolności kredytowej.

- Choć oczywiście czas pandemii i wojny pokazał nam, że nie powinniśmy czegoś zakładać na sto procent. Niemniej, w przyszłości przed nami kolejne etapy inwestycji Nowy Gruszczyn oraz nowe projekty, także nad Bałtykiem - mówi Katarzyna Wyszyńska.

Mocny początek roku w Quadro Development

W Quadro Development rok 2023 zaczął się intensywnie. Deweloper rozszerzył ofertę z myślą o klientach inwestycyjnych. Do sprzedaży trafiły kawalerki przy ulicy Głównej/Smolnej w Poznaniu, w cenie od 184 tysięcy złotych brutto.

- Uważamy, że taka propozycja to przyszłość i warto w nowym roku jeszcze mocniej otworzyć się na oczekiwania klientów. Ten rok upłynie też pod znakiem konkurencyjności, także pod względem ceny mieszkań - mówi Marek Smogór, reprezentujący Quadro Development.

Dodaje, że najbliższe kilka miesięcy firma poświęci na dalszą realizację inwestycji mieszkaniowej o nazwie Rynek Wschodni w Poznaniu. W drugiej połowie roku budynek wielorodzinny z 47 mieszkaniami będzie gotowy, a lokale mieszkalne zostaną przekazane nabywcom.

- Skupiamy się nie tylko na realizacji, ale też sprzedaży. W budynku wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ulicy Głównej znajdzie się duży wybór mieszkań 2-pokojowych. Patrząc w szerszej perspektywie, to mamy rok, który odpowie nam na wiele pytań, w tym przede wszystkim „dokąd zmierza rynek pierwotny”. Część firm deweloperskich z pewnością poczeka na odpowiedni moment, by wprowadzić kolejne projekty mieszkaniowe, my także do tego grona się zaliczamy. Przed nami nowe wyzwania, a dostosowujemy je do realiów, ale też perspektyw, które powinny się zmienić na korzystne - mówi Marek Smogór.

Optymistycznie w KM Building

KM Building na najbliższe 12 miesięcy patrzy z umiarkowanym optymizmem. . Deweloper będzie kontynuować rozbudowę osiedla Rodzinny Zakątek w podpoznańskim Błażejewie. Aktualnie powstaje V etap inwestycji, łącznie 62 domy w zabudowie szeregowej. Cztery z nich zostały już ukończone, a pozostałe 2 to zaawansowany stan prac.

- Wierzymy, że ten rok będzie jednak lepszy od minionego. Za dobrą monetę przyjmujemy zapowiedziany rządowy program Pierwsze Mieszkanie. Liczymy również na poprawę zdolności kredytowej, dzięki czemu na rynek wrócą klienci posiłkujący się bankowym finansowaniem - mówi Maciej Bartczak, współwłaściciel KM Building.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje