Trójmiejski deweloper Allcon, znany z takich realizacji jak Tarasy Bałtyku czy Młyny Gdańskie, kończy budowę prestiżowych apartamentów w zabytkowej dzielnicy Gdańska.

Atrium Oliva to inwestycja, w której priorytetem jest well-being mieszkańców.

To też jeden z niewielu polskich projektów mieszkaniowych z międzynarodowym certyfikatem BREEAM.

Allcon zaprasza do poznania nowych apartamentów w czasie Dni Otwartych 9 i 10 września br.

Jednym z kluczowych wyznaczników standardu premium jest lokalizacja. Allcon do realizacji nowej inwestycji wybrał wymarzony adres w jednej z najbardziej cenionych dzielnic Trójmiasta – Oliwie. To zielona okolica znana nie tylko z bogatej historii, sztuki i urokliwych brukowanych uliczek, ale też biznesowego serca Pomorza, którego rozpoznawalnym elementem jest kompleks Olivia Centre. W Oliwie znajduje się także malowniczy Park Oliwski, kampus Uniwersytetu Gdańskiego oraz szeroka oferta restauracji i kawiarni.

Atrium Oliva powstało w spokojnej, willowej części dzielnicy, w sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Wybór tej lokalizacji nie jest przypadkowy. Tutejsze wskaźniki jakości powietrza należą do najlepszych w Trójmieście. Świetne wyniki pokazują także badania natężenia hałasu. Równocześnie, szybki dostęp do wszystkich atrakcji metropolii sprawia, że Atrium Oliva bez problemu wpisuje się w ideę 15-minutowego miasta, co sprzyja oszczędności czasu i pomaga ograniczyć codzienny stres.

Projekt Atrium Oliva powstał w nagradzanej, trójmiejskiej pracowni Roark Studio. Architekci tworząc koncepcję inwestycji korzystali m.in. z badań z dziedziny neuroarchitektury i neurourbanistyki nt. wpływu przestrzeni na funkcjonowanie mózgu. Celem było stworzenie komfortowego miejsca z atmosferą sprzyjającą regeneracji i dobrym sąsiedzkim relacjom. Kolejnymi inspiracjami dla projektantów, które znalazły swoje odzwierciedlenie także w nazwie inwestycji, były rozwiązania klasyczne domów atrialnych. Posiadały one zamknięty dziedziniec, stanowiący przestrzeń sprzyjającą zawiązywaniu więzi społecznych między mieszkańcami.

W Atrium Oliva również znalazło się wewnętrzne patio z bogatą roślinnością, założeniem wodnym i miejscami relaksu, ale za to bez ruchu kołowego. To idealne miejsce zarówno do indywidualnego wypoczynku, jak i spędzania wolnego czasu z bliskimi i sąsiadami.

Realizujemy inwestycje wyprzedzające aktualne trendy – przyznaje Alicja Skierka, kierownik projektu. – Projekty Allcon uwzględniają szereg innowacji, które nie tylko ułatwiają codzienne życie, ale też stanowią zabezpieczenie przyszłej wartości nieruchomości i jej atrakcyjności na rynku.

W Atrium Oliva lista innowacji jest wyjątkowo długa. Jedną z ciekawszych jest tężnia solankowa w strefie relaksu. To rozwiązanie znane z uzdrowisk i luksusowych hoteli, pierwszy raz wykorzystane na tę skalę w inwestycji mieszkaniowej. Tężnia może być miejscem odpoczynku po wizycie w nowoczesnej strefie fitness z saunami.

Allcon to jeden z nielicznych deweloperów w Polsce, który certyfikuje inwestycje mieszkaniowe w międzynarodowym systemie BREEAM. To rzetelny i obiektywny dowód wysokiego standardu projektu. W celu jego uzyskania deweloper musi spełnić szereg restrykcyjnych wymogów już na etapie projektowania i budowy.

Niezależni eksperci BREEAM uznali Atrium Oliva za inwestycję sprzyjającą zasadom zrównoważonego rozwoju, energooszczędności, ekologii oraz szeroko pojętemu well-being mieszkańców. Doceniono świetną lokalizację, wysokiej jakości, certyfikowane materiały wykończeniowe, długą listę udogodnień oraz rozwiązania ekologiczne, przyjazne środowisku, co przekłada się na oszczędności przyszłych mieszkańców. Warto dodać, że Atrium Oliva to zaledwie jedna z trzech inwestycji mieszkaniowych w całej Polsce mogąca poszczycić się certyfikatem BREEAM z wynikiem powyżej 60 procent.

Atrium Oliva to symbol zmian zachodzących na polskim rynku nieruchomości premium. Więcej o tej nietuzinkowej inwestycji będzie można dowiedzieć się w czasie Dni Otwartych, które ALLCON realizuje w weekend 9 i 10 września w godzinach 10:00 – 16:00, przy ul. Grottgera 15 w Gdańsku-Oliwie.

