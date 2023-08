Erbud zakończył spór z bankiem Millennium dotyczącym transakcji opcji walutowych. Decyzją Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który odmówił przyjęcia odwołania banku wygrała spółka, która w ramach rekompensaty otrzyma ponad 100 mln zł.

Postanowienie Sądu Najwyższego kończy spór pomiędzy spółką a Bankiem Millennium.

Erbud otrzyma ponad 112 mln zł.

Rekompensata wzmocni kapitał obrotowy grupy i pozwoli na dalsze inwestycje.

Erbud w wyniku decyzji Sądu, który odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millennium od korzystnego dla spółki wyroku, otrzyma ok. 112,31 mln zł. Erbud ocenia, że zastrzyk gotówki wzmocni kapitał obrotowy grupy i pozwoli na dalsze inwestycje.

To dla nas ważna chwila, bo to sprawa sprzed ponad 15 lat. Cieszę się bardzo, że sąd potwierdził finalnie nasze racje. Według szacunków KNF-u polskie firmy mogły stracić na tych toksycznych opcjach walutowych nawet 9 miliardów złotych, więc waga sporu była olbrzymia - ocenił w przesłanym PAP Biznes komentarzu prezes Erbudu Dariusz Grzeszczak.

Spółka podała w poniedziałek, że Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millennium od korzystnego dla Erbudu wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24 listopada 2021 roku. Sąd ten uwzględnił wówczas w części apelację Erbudu, zasądzając od banku kwotę 51,4 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami od 8 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2015 roku i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty. Jak poinformowała spółka pełna kwota to ok. 112,31 mln zł.

- Ten zastrzyk gotówki na pewno wzmocni nasz kapitał obrotowy i pozwoli na dalsze inwestycje w Grupie Erbud - dodał prezes Grzeszczak.

Erbud poinformował, że postanowienie Sądu Najwyższego kończy spór pomiędzy spółką a Bankiem Millennium. Spór dotyczył zawarcia w 2008 roku transakcji opcji walutowych na zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym w zakresie kontraktów denominowanych w euro realizowanych przez Erbud.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl