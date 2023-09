W Chorzowie powstaje wieżowiec Cosmo. Będzie to najwyższy budynek mieszkalny w mieście. Prace budowlane mają zakończyć się w trzecim kwartale 2025 roku.

W ramach projektu powstanie 96 lokali mieszkalnych.

Cosmo to nowa inwestycja mieszkaniowa, która powstaje w Chorzowie przy ulicy Astrów. Jego inwestorem jest dwóch deweloperów - firma Buildman z Krakowa i RMI Development z Dąbrowy Górniczej.

Wieżowiec Cosmo ma być pierwszym obiektem premium w Chorzowie. Będzie miał 17 pięter i 96 nowych mieszkań. To nowoczesne apartamenty o różnych wielkościach, z przestronnymi loggiami.

Inwestycja została zaprojektowana przez pracownię Frantagroup Architects. Wyróżnia go charakterystyczna bryła oraz fasada, która nawiązuje do tematyki kosmosu i epoki pionierskich podróży kosmicznych. Budynek ustawiony na cokole posiada eliptyczne wycięcie, które jest także wejściem do jego wnętrza. Bryła Cosmo jest wykończona powtarzalnymi elementami, wyrzeźbionymi balkonami i fragmentami elewacji przywodzącymi na myśl tunele, które można oglądać na stacjach kosmicznych z filmów science fiction.

Inwestycja obecnie jest w trakcie budowy z planowanym na trzeci kwartał 2025 roku terminem oddania do użytkowania.

