W Koszalinie miejscowe TBS zbudowało innowacyjny budynek wielorodzinny. To pierwsza inwestycja, w której dostarczane ciepło stanowić będzie mix energii z sieci ciepłowniczej oraz ciepła wytworzonego w oparciu o instalację fotowoltaiczną.

TBS w Koszalinie zrealizowało innowacyjną inwestycję mieszkaniową.

Jej budowa była możliwa m.in. dzięki wsparcia z budżetu państwa.

Inwestycja mieści się przy ul. Wenedów 6D w Koszalinie.

Budynek będzie ogrzewany przez sieć ciepłowniczą MEC Koszalin i panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu.

Projekt mieszkalny zlokalizowany przy ul. Wenedów 6D w Koszalinie to pierwszym budynek w mieście, w którym dostarczane ciepło stanowi połączenie energii z sieci ciepłowniczej MEC Koszalin oraz ciepła wytworzonego w oparciu o instalację fotowoltaiczną zamontowaną na dachu.

- Wytwarzanie energii cieplnej odbywać się będzie w oparciu o instalację fotowoltaiczną o mocy 29,05 kWh. Budownictwo komunalne i socjalne to nowoczesne mieszkania w dobrym standardzie i gotowe do wprowadzenia, z niskim czynszem, na które nie trzeba długo czekać. Dostępność kredytów mieszkaniowych dla osób o średnich i niskich dochodach jest coraz niższa. Podobnie jak możliwości wynajmu mieszkań na rynku komercyjnym. Budowa czynszówek ze środków publicznych to jeden ze sposobów na trudniejsze czasy na rynku nieruchomości - wyjaśnił Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Rządowe wsparcie

W ramach projektu powstało 55 mieszkań o średniej powierzchni 46 mkw. Budowa bloku kosztowała blisko 13 mln zł. 40 proc dofinansowania pozyskano z dotacji z budżetu państwa - Funduszu Dopłat oraz z Rządowego Programu Popierania Budownictwa Mieszkaniowego.

- Dom energooszczędny jest jednym z najbardziej aktualnych tematów w budownictwie. Tym większe wyrazy uznania dla projektantów i budowniczych. Formalnym właścicielem i zarządzającym mieszkaniami będzie Koszaliński TBS, ale lokatorzy z pewnością szybko poczują się jak u siebie - zaznaczył minister Waldemar Buda.

Przypomnijmy, że w 2021 roku wszedł w życie tzw. społeczny pakiet mieszkaniowy, w ramach którego znacznie zwiększono dofinansowanie dla gmin do inwestycji mieszkaniowych oraz wprowadzono rozwiązania ułatwiające tworzenie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych.

Ministerstwo podaje, że dzięki dotacjom, w ciągu ostatnich dwóch lat ze wsparciem z Funduszu Dopłat gminy w całym kraju zwiększyły swoje zasoby o 7,1 tys. mieszkań. Powstało też 97 miejsc noclegowniach oraz 154 miejsca w schroniskach dla bezdomnych. Łączna kwota dofinasowania z Funduszu w latach 2021 i 2022 to 2,165 mld zł.

