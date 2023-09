Studenci stanowią już ok. 20 proc. mieszkańców Krakowa. Co roku, na przełomie września i października, wyzwaniem dla miasta staje się zakwaterowanie tak dużej liczby żaków. Jakich mieszkań szukają studenci i co znajdą w ofercie Krakowa?

Kraków jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce.

Około 20 proc. mieszkańców Krakowa stanowią studenci.

W regionie działają 52 domy studenckie, które oferują łącznie 17,5 tys. miejsc.

Kraków liczy około 17,2 tys. miejsc, w których może zamieszkać zaledwie 8,5 proc. osób studiujących w Małopolsce.

Kraków znalazł się wśród stu najlepszych miast do studiowania w najnowszej edycji światowego rankingu QS World University Rankings 2023 (na liście zostały wyróżnione dwa polskie miasta - Warszawa, zajmując 58. miejsce, oraz Kraków z pozycją 91).

O popularności stolicy Małopolski przesądzają wysokie noty lokalnych uczelni, bogate zaplecze rekreacyjne i kulturalno-rozrywkowe, dostęp do rynku pracy i programów praktyk zawodowych, a także wyjątkowa atmosfera zabytkowych i turystycznych dzielnic. Międzynarodowa rozpoznawalność miasta przyciąga także zagranicznych studentów, obecnie mieszka ich tu już blisko 8 tysięcy.

Studencki standard po nowemu

Statystyki dowodzą, że niemal połowa studentów mieszka w wynajmowanych nieruchomościach, a na swoje zakwaterowanie przeznacza średnio od jednej trzeciej do połowy miesięcznego budżetu. W zamian oczekują komfortowych warunków mieszkaniowych i są mniej skłonni do ustępstw w tym zakresie niż jeszcze kilka lat temu.

Ponadto coraz częściej mimo wzrostu kosztów życia wybierają samodzielne pokoje lub kawalerki - w ten sposób mieszka już ponad 60 proc. żaków. W ubiegłym roku statystyczny student najczęściej oceniał standard swojego lokum na przeciętny lub „dość wysoki”. Tylko 2 proc. młodych dorosłych mieszkało w bardzo złych warunkach.

Abonament zamiast akademika

W poprzednim roku akademickim krakowscy studenci poza zakwaterowaniem przez uczelnie i najmem od indywidualnych właścicieli mieli do dyspozycji dodatkowo ponad 2 tysiące miejsc w prywatnych akademikach, a w 2023 roku na lokalnym rynku pojawiła się nowa alternatywa - mieszkania w abonamencie. Usługa ta, oferowana przez platformę Resi4Rent w 6 miastach w Polsce, nawiązuje do popularnego, szczególnie wśród młodych ludzi, modelu subskrypcji. Abonament zapewnia dostęp do mieszkania w nowo wybudowanym budynku, umeblowanego, wyposażonego w sprzęty AGD i Wi-Fi.

- Usługa mieszkania w abonamencie jest łatwo dostępna, opiera się na przejrzystych zasadach i niezmiennych warunkach umowy w okresie jej obowiązywania. Nie pobieramy prowizji ani nie prowadzimy tzw. castingów na lokatorów. Do mieszkania można wprowadzić się od razu po podpisaniu umowy. Jedynym warunkiem jest kryterium finansowe, potwierdzające zdolność najemcy lub jego rodzica do opłacania czynszu. W zależności od lokalizacji można wynająć mieszkanie na okres od 3 lub 6 do 12 miesięcy. Ta elastyczność w kwestii okresu wynajmu jest dobrze postrzegana m.in. przez zagranicznych studentów, którzy miewają trudności ze znalezieniem lokalu na czas wymiany studenckiej. Równie mocno doceniają oni możliwość komunikacji w obcych językach oraz zawarcia umowy zdalnie. Lokatorzy mogą liczyć na opiekę administratorów technicznych i obsługę klienta na miejscu, a także korzystać z aplikacji do zarządzania najmem i śledzenia swoich miesięcznych wydatków - wyjaśnia Alicja Kościesza, dyrektor ds. marketingu i Sprzedaży, Resi4Rent.

Mieszkania są w pełni wyposażone. fot. mat. pras.

Najnowsza inwestycja Resi4Rent w Krakowie to projekt Kraków Błonia, znajdujący się w centrum miasta, przy al. 3 Maja, ok. 500 metrów od krakowskich Błoń i Parku Jordana. W budynku znajduje się 386 lokali w trzech rozkładach wnętrz: Studio (1-pokojowe), Comfort (2-pokojowe) oraz Family (3-pokojowe).

Do inwestycji przynależy parking, przygotowano również udogodnienia dla rowerzystów. Obecni dwudziesto- i trzydziestolatkowie, którzy reprezentują najliczniejszą grupę najemców mieszkań w abonamencie, coraz częściej preferują alternatywne, przyjazne dla środowiska środki komunikacji - z eko transportu regularnie korzysta już 50 proc. mieszkańców osiedli Resi4Rent.

Kraków Błonia od Resi4Rent. fot. mat. pras.

Równo rok temu firma oddała do użytku 149 lokali w abonamencie, 1-, 2- i 3-pokojowych, w ramach projektu Kraków Bonarka przy ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w dzielnicy Podgórze Duchackie. Inwestycja znajduje się w niedalekiej odległości od galerii handlowej Bonarka City Center, obiektów biurowych, a także terenów zielonych rezerwatu przyrody.

Kto szuka, nie błądzi

Zmiana miejsca zamieszkania jest wspólnym doświadczeniem pokolenia Z, które rozpoczyna studia lub kolejny rok akademicki. Według ekspertów z Inkubatora UW i Ośrodka Ewaluacji UW konieczność znalezienia lokum na czas studiów i przeprowadzka to jedne z najczęstszych czynników stresogennych, który oddziałują na psychikę młodych ludzi. Kieruje to uwagę potencjalnych najemców na klarowne i uporządkowane procedury.

Najem zaczyna być postrzegany jako wyspecjalizowana, nowoczesna usługa, której ważnym elementem jest wsparcie ze strony opiekuna klienta.

Często spotykaną praktyką, zwłaszcza w pierwszych latach studiów, jest przejmowanie przez rodziców odpowiedzialności za kwestie organizacyjne i finansowe związane z najmem mieszkań dla studiujących dzieci. Ważne są dla nich przede wszystkim komfortowe i bezpieczne warunki lokalowe oraz wiarygodność wynajmującego, dlatego coraz częściej wybierają oferty profesjonalnych firm.

Resi4Rent umożliwia rodzicom zdalne zarządzanie najmem i regularny kontakt z zespołem biura obsługi (zarówno telefoniczny bądź online, jak i na miejscu w budynku). W każdej sytuacji związanej z użytkowaniem lokalu mają zapewnioną pomoc opiekuna klienta, dzięki temu, mimo że mieszkają oddzielnie, nadal mogą czuwać nad bezpieczeństwem swoich dzieci.

Kraków Bonarka. fot. mat. pras.

Osiedla mieszkań w abonamencie z założenia mają także zapewniać mieszkańcom realizowanie ekologicznych praktyk, możliwość integracji, aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności, co ułatwia adaptację i codzienne funkcjonowanie w nowym miejscu.

