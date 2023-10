Kredyt 2 proc. działa na zasadzie no limit w 2023 r., a potem? - Na początku roku będzie okienko tygodniowe, może miesięczne i BGK zarządzi wstrzymanie przyjmowania wniosków - prognozuje Tomasz Narkun, analityk rynku mieszkaniowego.

Około 70 tys. wniosków złożonych zostało w programie kredyt 2 proc.

W tym roku liczba wniosków o kredyt 2 proc. powinna przekroczyć 100 tys. Zainteresowanie przewyższyło wstępne prognozy.

Według ankiety wyborczej Pracodawców RP, na pytanie o to, czy nadal powinien być dostępny bezpieczny kredyt 2 proc. aż 45,7 proc. ankietowanych odpowiedziało „nie”.

Około 70 tys. wniosków złożonych w programie kredyt 2 proc. W tym roku powinniśmy przekroczyć 100 tys. Zainteresowanie przewyższyło wstępne prognozy. Co dalej z programem?

No limit w 2023 r., a potem nie wiadomo

Jedno jest pewne - w 2023 r. nie ma limitów. Każdy kto złoży w tym roku wniosek i spełni warunki, dostanie kredyt.

Dziś nikt nie wie, czy kredyt 2 proc. zostanie tak jak jest, czy przeistoczy się w kredyt 0 proc. Pewniejszy na dziś jest program „Rentier+”, czyli dopłata 600 zł do czynszu najmu. Potwierdził to w rozmowie radiowej doradca Donalda Tuska - tłumaczy Tomasz Narkun, analityk rynku mieszkaniowego.

- Nowy rząd, jeżeli chce zachować ciągłość finansowania i przesunąć budżet, to powinien dokonać tego w tym roku, co jest wymagane ustawą. Czy tak się stanie? Nie wiem. Mało czasu. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to taki, że na początku roku będzie tylko małe okienko - tygodniowe, może miesięczne i BGK zarządzi wstrzymanie przyjmowania wniosków. Więc no limit w 2023 r., a potem nie wiadomo na ile starczy ustawowych środków - prognozuje Tomasz Narkun, analityk rynku mieszkaniowego.

Według ankiety wyborczej Pracodawców RP, na pytanie o to, czy nadal powinien być dostępny bezpieczny kredyt 2 proc. aż 45,7 proc. ankietowanych odpowiedziało „nie”. Fot. Pracodawcy RP/Facebook.

Licytacja na procenty: 2 proc. czy 0 proc.?

Ekspert sugeruje, żeby złożyć wniosek o kredyt mieszkaniowy 2 proc. maksymalnie do połowy grudnia, bo liczy się rejestracja w systemie.

- Na dziś nikt nie wie, czy kredyt 2 proc. zostanie tak jak jest, czy przeistoczy się w kredyt 0 proc. Zgodnie z zapowiedziami, każdy kto pracuje nawet na najniższej krajowej, będzie mógł go zaciągnąć - przypomina Tomasz Narkun.

Rata od 500 tys. ma wynosić około 1,6 tys. zł, a maksymalna wartość mieszkania to 900 tys. Zdaniem eksperta, pewniejszy na dziś jest program „Rentier+”, czyli dopłata 600 zł do czynszu najmu. Potwierdził to w rozmowie radiowej doradca Donalda Tuska. Będą dwa kryteria otrzymania 600 zł: wieku oraz braku posiadania mieszkania.

Politycy zderzą się z budowlaną ścianą

- Moim zdaniem, lepsze byłyby ulgi podatkowe. Jest wiele niewiadomych. Na przykład Lewica i Ryszard Petru są przeciwnikami kredytu 0 proc. - opisuje Tomasz Narkun.

Chcą postawić na budownictwo socjalne - planują budowę 300 tys. mieszkań w pięć lat.

"Kibicuję każdej formie zwiększania podaży, ale 300 tys. w tak krótkim okresie wydaje się nierealne. Zderzą się z budowlaną ścianą. 80 tys. przez pięć lat będzie sukcesem" - ocenił na platformie X Tomasz Narkun.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl