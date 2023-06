Trwają prace nad przygotowaniem jednolitego wzoru umowy kredytu mieszkaniowego. Projekt takiej umowy będzie skonsultowany z regulatorami.

Zuzanna Zakrzewska , partner zarządzający w kancelarii Ernst & Young Law Tałasiewicz i Wspólnicy poinformowała, że w przygotowaniu jest jednolity wzór umowy na kredyt hipoteczne.

, partner zarządzający w kancelarii poinformowała, że w przygotowaniu jest jednolity wzór umowy na kredyt hipoteczne. Powstała grupa robocza, której zadaniem jest wypracowanie jednolitego wzorca takiego dokumentu.

- Kluczowe jest to, by wzorzec był wypracowany nie tylko przez stronę bankową, ale przede wszystkim, by był to wzorzec, który będzie satysfakcjonował stronę konsumencką - powiedziała Zuzanna Zakrzewska, podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

Dodała, że prace są na etapie wewnętrznych uzgodnień dotyczących tego wzorca. Później ma on być skonsultowany z regulatorami.

Jacek Jastrzębski przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego powiedział, że nie neguje sensu powstania jednolitej umowy, ale jego zdaniem umowa taka nie będzie odpowiedzią na pytanie, jak powinien wyglądać rynek kredytów hipotecznych.

- Wydaje mi się, że budowanie na przypadku kredytów walutowych tezy, że panceum byłoby zatwierdzenie wzorca umowy nie jest być może właściwym identyfikowaniem narzędzia problemu - wyjaśnił Jacek Jastrzębski.

Wiceprezes ING Bank Śląskiego Bożena Graczyk oceniła, że w polskim modelu kredytów hipotecznych powinny dominować kredyty na czasowo stałą stopę procentową.

- W ten sposób jesteśmy w stanie ograniczyć ryzyka prawne. Oczywiście wzorzec umowy, jeśli jest w stanie zredukować to ryzyko, powinien być przyjęty, ale oczywiście pojawi się pytanie o trwałość tej umowy - dodała Bożena Graczyk.

Eksperci Europejskiego Kongresu Finansowego rekomendowali wcześniej, że konieczne jest wdrożenie jednolitego wzoru umowy kredytu mieszkaniowego, wykreowanie popytu na detaliczne listy zastawne, uregulowanie kwestii dot. rekompensaty za wcześniejszą spłatę kredytu i uzupełnienie oferty kredytowej banków.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl