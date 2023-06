Kredytobiorcom przez ostatnie osiem miesięcy nie wzrosły raty, ale czy jest szansa na to, aby zaczęły one spadać?

Ostatnie podwyżki stóp procentowych odnotowaliśmy we wrześniu 2022 roku, kiedy RPP podniosła stopę referencyjną do poziomu 6,75 procent.

Od tamtego momentu, pomimo wzrostu inflacji, stopy pozostają na niezmienionym poziomie.

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbywa się 5-6 czerwca 2023 roku.

- Większość prognoz ekonomistów wskazuje na pierwsze obniżki stóp procentowych w pierwszych miesiącach 2024 roku. Wtedy będziemy mogli zauważyć realny spadek inflacji, a co za tym idzie, możliwość obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej i obniżenie rat kredytów. Szczyt inflacji odnotowaliśmy w lutym bieżącego roku – wyniosła wówczas 18,4 procent - uważa Agnieszka Łuczak, ekspert kredytowy Lendi.

Wstępne szacunki GUS wskazują, że w maju wzrost cen obniży się do 13 procent rok do roku, a część ekonomistów prognozuje, że pod koniec 2023 roku inflacja będzie jednocyfrowa.

- Widzimy, że ceny rosną już wolniej, więc możemy zadać sobie pytanie: czy nie ma nadziei na wcześniejsze obniżki stóp procentowych? Oczywiście inflacja jest jeszcze na tyle wysoka, że nie prognozujemy redukcji stóp procentowych, ale czy jest cień szansy na to, że po wakacjach, a przed wyborami parlamentarnymi, może pojawić się prezent dla kredytobiorców ze strony RPP? - dodaje.

W czasie kampanii wyborczej wiele będzie działo się na rynku kredytów mieszkaniowych

Od marca bieżącego roku widzimy lekkie poruszenie na rynku nieruchomości. Zwiększyła się liczba składanych wniosków kredytowych, na co na pewno ma wpływ stabilna decyzja RPP o pozostawieniu stóp procentowych na tym samym poziomie. Ma też na to przełożenie znacznie lepiej liczona zdolność kredytowa – Komisja Nadzoru Finansowego pozwoliła bankom na obniżenie buforu zmiany stopy procentowej z 5 do 2,5 procent.

Musimy zauważyć również, że wiele osób wstrzymuje się z decyzją o zakupie nieruchomości czekając na program Bezpieczny Kredyt 2%. Ma on wejść w życie od lipca bieżącego roku i polegać na pomocy rządowej w spłacie kredytu dla kupujących pierwsze mieszkanie - mówi Agnieszka Łuczak, ekspert kredytowy Lendi.

Będzie mógł z niego skorzystać każdy kto:

posiada zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać;

przed dniem udzielania kredytu mieszkaniowego nie posiada prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz nie przysługuje mu spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz w dniu udzielenia kredytu nie ma ukończonych 45 lat.

W powyższym programie raty mają być malejące, a oprocentowanie kredytu ma wynosić 2% przez 10 lat. Ale czy na pewno? Otóż stopa procentowa będzie obniżana wg ustalonego w ustawie wzoru (na dzisiaj wyliczamy ok 2,8%) i do niej doliczana będzie marża banku.

- Nie wiemy, jakie będą poziomy marż w bankach w momencie wejścia w życie ustawy o bezpiecznym kredycie, ale zauważamy już tendencje wzrostowe – banki zaczynają powoli podnosić marże kredytowe. Jesteśmy już przygotowani do szacunkowych kalkulacji rat w nowym programie rządowym (oczywiście na tyle, na ile mamy potwierdzone informacje z banków). Program na pewno będzie bardzo korzystny, jeśli stopy procentowe nadal będą utrzymywane na tak wysokim poziomie - mówi Agnieszka Łuczak.

Dodatkowym atutem programu będzie możliwość połączenia go z drugim rządowym rozwiązaniem – Rodzinnym kredytem mieszkaniowym (wcześniejsza jego nazwa to Kredyt bez wkładu własnego).

Jeśli ktoś nie posiada środków własnych na zakup nieruchomości, będzie miał możliwość uzyskać gwarancję Banku Gospodarstwa Krajowego. Musimy jednak pamiętać, że w Rodzinnym kredycie mieszkaniowym występują limity maksymalnej ceny zakupu mieszkania za metr kwadratowy - zauważa ekspertka.

Warto zwrócić też uwagę na nowość na rynku kredytów hipotecznych. Otóż ING Bank Śląski S.A. wydał komunikat, że od 26 czerwca bieżącego roku przywraca możliwość ubiegania się o kredyt ze zmienną stopą procentową, ale opartą już na wskaźniku WIRON 1M stopa składana. Jest on ustalany zgodnie z Regulaminem Rodziny Indeksów Składanych WIRON. Administratorem wskaźnika referencyjnego WIRON jest GPW Benchmark SA z siedzibą w Warszawie. Dzięki temu klientom banku ING zmieni się:

harmonogram – będzie zmieniał się co miesiąc w zależności od wysokości WIRON 1M, co będzie miało wpływ na inną wysokość raty w każdym miesiącu,

nazewnictwo rat – uśrednione (poprzednio równe) oraz raty ze stałą częścią kapitału (poprzednio malejące).

Czekamy, aż w ślad za ING pójdą inne banki

Nowe produkty muszą być oparte na nowym wskaźniku do końca 2023 roku, natomiast klienci, którzy już posiadają kredyty, niestety muszą uzbroić się w cierpliwość. Banki mają czas do końca 2025 roku, aby WIBOR zastąpić WIRON’em - mówi Agnieszka Łuczak. - Jaka jest różnica dla klienta? Podamy przykład kredytu na kwotę 300 000 zł na 25 lat z marżą kredytową 2%. Rata oparta na wskaźniku WIBOR 6M (na dzień 01.06.2023r. 6,95%) wynosi 2 507 zł, natomiast bazująca na WIRON 1M (na dzień 01.06.2023r. 5,92%) kształtuje się na poziomie 2 300 zł. Widzimy korzyść dla klientów – różnica na samej zmianie wskaźnika przy powyższym przykładzie wynosi ponad 200 zł miesięcznie.

- W perspektywie dalszego utrzymywania stóp procentowych na tym samym poziomie czeka nas dużo nowości na rynku kredytowym. W dobie rozpędzanej kampanii wyborczej możemy spodziewać się również kolejnych świeżych pomysłów, aby wspomóc kredytobiorców - podsumowuje ekspertka Lendi.

