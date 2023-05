W IV br. w porównaniu z IV 2022 r., na rynku kredytów mieszkaniowych nadal odnotowano wysokie spadki - zarówno liczby (-40,3 proc.), jak i wartości (-39,2 proc.) kredytów - podało BIK. Średnia wartość udzielonego kredytu wyniosła 357,3 tys. zł.

Do 30 kwietnia 2023 r. banki zaraportowały 1,131 mln rachunków objętych wakacjami kredytowymi na wartość 281 mld zł.

Biuro Informacji Kredytowej podało najnowsze dane odnośnie liczy udzielonych kredytów hipotecznych. W segmencie nadal notowane są wysokie spadki, jednak kwiecień pomimo świąt wielkanocnych na tle ostatnich miesięcy wypadł bardzo korzystnie.

BIK podaje, że w kwietniu br. w porównaniu z kwietniem 2022 r., na rynku kredytów mieszkaniowych zanotowano 40, 3 proc. spadek jeśli chodzi o liczbę kredytów. Wartość kredytów w kwietniu w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego spadła natomiast o 39,2 proc.

W kwietniu 2023 r. średnia wartość udzielonego kredytu mieszkaniowego wyniosła 357,3 tys. zł i była wyższa w ujęciu rocznym o 1,9 proc.

- Kwiecień na tle ostatnich miesięcy wypadł korzystnie. W ujęciu liczbowym wynik był bardzo dobry, bowiem banki udzieliły 9,5 tys. kredytów, podczas gdy jeszcze w lutym - tylko 6,8 tys - wyjaśnia dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.

- W ujęciu wartościowym banki udzieliły kredytów mieszkaniowych na kwotę 3,394 mld zł (w lutym 2,246 mld zł a w marcu 3,333). Co prawda, w porównaniu do kwietnia 2022 r., jest to o 39,2 proc. niższa wartość, ale takiej miesięcznej sprzedaży kredytów mieszkaniowych pominąwszy marzec br. nie widzieliśmy od czerwca 2022 r. - dodaje.

Skąd ten wzrost akcji kredytowej?

W opinii analityka, jest on wynikiem wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe w następstwie liberalizacji wymagań nadzorczych w zakresie liczenia zdolności kredytowej - zmniejszenie wymaganego poziomu bufora na stopę procentową, co przełożyło się na wzrost zdolności kredytowej nawet o około 30 proc.

Czy ożywienie będzie trwalsze i dłuższe, czy to tylko krótkie odbicie efekt?

Rogowski przekonuje, że w kolejnych miesiącach przekonamy się, który scenariusz będzie „w grze”.

- Potwierdza się moja opinia, że 2023 r. z uwagi na dużą zmienność będzie bardzo ciekawy na rynku kredytów mieszkaniowych - stwierdził główny analityk Grupy BIK.

Indeks Jakości portfela kredytów mieszkaniowych

Miesięczny odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych w kwietniu 2023 r. wyniósł 1,12 proc. W ostatnich 12 miesiącach (od kwietnia 2022 r. do kwietnia 2023 r.) jakość portfela pogorszyła się, o czym świadczy wzrost Indeksu o (+0,54 p.p.).

- Obecny odczyt Indeksu jest dużo lepszy od tego sprzed miesiąca (polepszenie o -0,66 p.p.). Co prawda, wartość Indeksu kredytów mieszkaniowych pogorszyła się (wzrost wartości Indeksu) w ujęciu 9- oraz 12-miesięcznym. W momencie wprowadzenia moratoriów kredytowych zakładałem, że negatywny efekt pogarszania jakości kredytów złotówkowych zostanie ograniczony. Jednak partycypacja w moratoriach kredytowych nie wystarczyła, by w pełni wyhamować wzrost szkodowości złotówkowych kredytów mieszkaniowych - wyjaśnił analityk.

To co obecnie zaczyna budzić niepokój, to pogarszanie się jakości kredytów walutowych, w większości udzielonych we franku szwajcarskim, czego apogeum mieliśmy w styczniu br.

- Przyczyną tego zjawiska jest coraz częstsze zaprzestawanie spłaty rat kredytu do czasu rozstrzygnięć prawnych, choć wydaje się, że fala takich zdarzeń na razie została zatrzymana, możliwe, że w wyniku zawieranych ugód przez banki z frankowiczami - podsumowuje Rogowski.

