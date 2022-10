Popyt na kredyty mieszkaniowe w sierpniu spadł o 68,7 proc. rok do roku - podało Biuro Informacji Kredytowej. Są oznaki poprawy sytuacji - w porównaniu do sierpnia liczba wnioskujących wzrosła o 9,6 proc.

Rosnące stopy procentowe i w konsekwencji mniejsza zdolność kredytowa Polaków przekładają się na rynek kredytów hipotecznych.

We wrześniu banki zanotowały spadki popytu o 68,7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego.

Wrzesień pod względem popytu na hipoteki był lepszy niż sierpień - liczba zapytań wzrosła o 9,6 proc.

We wrześniu zanotowano pierwszy wzrost na rynku kredytów hipotecznych od kilku miesięcy.

- We wrześniu 2022 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 68,7 proc. w porównaniu do września 2021 r. We wrześniu br. o hipotekę wnioskowało łącznie 13,58 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 41,94 tys. rok wcześniej - podaje BIK w komunikacie.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w ubiegłym miesiącu wyniosła 337,82 tys. zł i była niższa o 3,4 proc. w porównaniu do września 2021 r. i o 0,3 proc. wyższa w porównaniu do sierpnia 2022 r.

- Wrześniowy odczyt BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe potwierdza, że wysokie stopy procentowe, zaostrzenie wymogów regulacyjnych oraz obawy przed skutkami spowolnienia gospodarczego, a nawet możliwej recesji, skutecznie zamroziły popyt na kredyty mieszkaniowe. We wrześniu odnotowujemy jednak pierwsze "oznaki życia”. W porównaniu do sierpnia drgnęły oba komponenty, w oparciu o które liczony jest Indeks tj. wzrosła liczba wnioskujących i średnia kwota wnioskowanego kredytu - informuje BIK.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje