Spółka deweloperska, której udziałowcem jest Kulczyk Investments, chce budować ultra luksusowo. O inwestycjach w Warszawie i we Wrocławiu rozmawiamy z Rafałem Kulą, prezesem NOHO Investment.

NOHO Investment, spółka deweloperska, której udziałowcem jest Kulczyk Investments, kupiła 5-hektarowy teren dawnych zakładów Polfy na warszawskiej Woli.

We Wrocławiu spółka jest właścicielem domu handlowego Solpol ,w miejscu którego planuje budowę luksusowych mieszkań.



We Wrocławiu szczegóły inwestycji ustalane są jeszcze z konserwatorem zabytków.

W Warszawie, na dawnych terenach Polfy powstanie projekt mixed-use z luksusowymi apartamentami i lokalami usługowymi. W jednym z budynków inwestor rozważa hotel.

Inwestycja w Warszawie będzie realizowana etapami i zakończy się maksymalnie w ciągu 5-6 lat.

NOHO zadebiutuje w Warszawie, na dawnych gruntach Polfy na warszawskiej Woli. Czy to będą wyłącznie mieszkania, czy może projekt mixed-use?

Rafał Kula, prezes NOHO Investment: Będzie to produkt mixed-use - apartamentowo-usługowy kompleks premium. W zasadzie – eleganckie, ponadczasowe, wyznaczające trendy na rynku i samowystarczalne miasto w mieście. Ma się wpisać w kosmopolityczny charakter Warszawy i wyznaczyć nowy standard na rynku nieruchomości.

Jedna z koncepcji architektonicznych inwestycji NOHO Investment w Warszawie. fot. mat. inwestora

Jesteśmy w trakcie wybierania koncepcji architektonicznej. Przeważającą częścią tego projektu będą apartamenty z segmentu premium, ale prawdziwego premium - w Warszawie jeszcze takiej oferty nie ma.

W parterach, ewentualnie na pierwszych piętrach znajdą się powierzchnie usługowe, w tym m.in. restauracje marek debiutujących w stolicy. Tu jesteśmy bardzo selektywni - mają to być partnerzy, którzy rozumieją naszą filozofię, estetykę, przywiązanie do detalu i zaoferują najwyższą jakość swoich usług. Będą oczywiście dostępne dla mieszkańców NOHO, ale także Warszawy.

Nie chcemy, żeby to była zamknięta enklawa, lecz tętniąca życiem część miasta.

W jednym z budynków inwestycji rozważamy także hotel.

Czy na tym 5-hektarowym terenie są zabudowania pofabryczne, które trzeba wyburzyć albo zaadaptować?

Zależy nam na zaadaptowaniu jednego z budynków o największych walorach architektonicznych, w którym znajdzie się showroom NOHO, wnętrza pokazowe oraz biuro sprzedaży.

W jakim układzie zaplanowaliście tam segment mieszkań na wynajem? NOHO jeszcze do tej pory nie pracowało w tym segmencie rynku. Skąd ta zmiana?

Analizujemy rynek i wiemy, że nie ma na nim mieszkań na wynajem w segmencie premium. Jeszcze może się zdarzyć, że - zamiast PRS-u – w uzupełnieniu zbudujemy pięciogwiazdkowy hotel biznesowy – to również bierzemy pod uwagę.

Ile mieszkań zaplanowaliście? Plan pozwala nawet na 2 tys. jednostek, ale czy przy takiej ilości to nadal byłoby premium?

Poczekajmy na docelową koncepcję. Jedyne z czym się nie zgadzam to to, że premium może występować tylko w małej skali. Mamy mnóstwo przykładów ze świata, z Londynu czy Nowego Jorku, gdzie najbardziej prestiżowe nieruchomości, to właśnie te o większej skali.

Czy, podobnie jak w innych waszych projektach, zaplanowaliście oryginalne części wspólne dla przyszłych lokatorów?

Oczywiście. W każdej z naszych inwestycji oferujemy wyjątkowe i funkcjonalne części wspólne dla mieszkańców. W tej inwestycji części wspólne będą jeszcze bardziej zróżnicowane.

Takich części wspólnych jak nasze nie robi nikt w Polsce. Na świecie, najwięcej podobnych projektów realizuje się na Florydzie, ale my poszliśmy o krok dalej i zadbaliśmy także o ich design, przywiązujemy tu szczególną uwagę do aspektu estetycznego tych przestrzeni.

Zależy nam na ponadczasowej stylistyce i mądrym doborze materiałów wysokiej jakości. Nasze wnętrza muszą być tak wyjątkowe, żeby można się było nimi chwalić na przykład na targach Salone del Mobile w Mediolanie. Poza tym, każdy nasz mieszkaniec ma się w nich czuć dobrze. Mają one zachęcać lokatorów do wspólnego relaksu, zwłaszcza, że akurat w projekcie na Woli pojawi się bardzo dużo zieleni, jest to dla nas kluczowe, bo natura wpływa na jakość codziennego życia. Chcemy, aby w centrum Warszawy była to najbardziej zielona inwestycja.

Jedna z koncepcji architektonicznych inwestycji NOHO Investment w Warszawie. fot. mat. inwestora

Na jakie rozrywki rezerwujecie w tym projekcie miejsce?

Klasyczny model, czyli strefa relaksu, sportowa, plac zabaw dla dzieci i wybieg do wyprowadzania psów, znajduje się w każdej naszej inwestycji bez względu na jej rozmiar. Pokój klubowy jest podzielony na kilka części: dobrze wyposażoną kuchnię z dużą wyspą, strefę wypoczynku, w której można m.in. oglądać wspólnie filmy i rozrywkową ze stołem bilardowym. Wszędzie też uruchamiamy przestrzeń coworkingową z czytelnią, ale nie ma on nic wspólnego z konceptami znanymi z biurowców.

Obowiązkowym elementem naszych części wspólnych jest też pokój gier, w którym są m.in.: konsola do gier, piłkarzyki i flipery. W każdym projekcie jest też pokój do masażu, strefa fitness połączona z pokojem do jogi i pilatesu, sauna, kino, myjnia samochodowa, pokój do mycia psów. W Warszawie będzie tych usług znacznie więcej, bo to duży projekt.

Kto będzie zarządzał tymi usługami dodatkowymi po sprzedaży mieszkań?

Sami o to zadbamy, ponieważ to bardzo ważny element filozofii NOHO. Chcemy zagwarantować wysoki standard i najwyższą jakość, więc nie możemy sprzedać komercyjnych lokali, bo stracimy nad nimi kontrolę.

Niefortunni najemcy mogą skutecznie zaburzyć spokój mieszkańców. W związku z tym, obiecując poziom premium, chcemy dotrzymać słowa i go mieć na niego realny wpływ także po zakończeniu budowy.

Czy nowa inwestycja NOHO będzie budowana etapami?

Tak, dlatego tych lifestyle’owych stref mieszkańca będzie kilka. Dla każdego etapu przygotujmy inną architekturę i zupełnie inną aranżację wnętrz, a więc klatka A będzie się zupełnie różnić od klatki C w kolejnych etapie. Oczywiście całość będzie architektonicznie i jakościowo spójna. Przewidujemy trzy zazębiające się etapy realizacji. Chcielibyśmy zakończyć tę inwestycję maksymalnie w ciągu 5-6 lat.

NOHO ma w portfelu jeszcze jeden „gorący” ostatnio projekt we Wrocławiu. Co planujecie na miejscu dawnego domu handlowego Solpol?

To będzie projekt ultra premium. Budynek mieszkaniowy o spektakularnej, wpisującej się w charakter miasta architekturze, z usługami w parterach. Docelowy projekt wybierzemy w kwietniu, ustalamy jeszcze szczegóły z konserwatorem. Chcielibyśmy tam zaoferować większe mieszkania, ale jeszcze jest za wcześnie na podawanie szczegółów.

Na pewno na ostatnich dwóch kondygnacjach zaplanujemy penthouse’y z prawdziwego zdarzenia, a więc znacznie wyższe niż normalne mieszkania - ponad trzy metry, z dużymi przeszkleniami i tarasami oraz metrażem od 150 mkw. do 300 mkw.

Kiedy mogą się rozpocząć budowy obu tych obiektów?

W przypadku Wrocławia - na pewno jeszcze w tym roku, natomiast pierwszy etap w Warszawie - na początku przyszłego roku.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje