Przed nami wzrost popytu na mieszkania, a co za tym idzie wzrost cen. Zdaniem ekspertów, lepszego momentu na zakup własnego M nie będzie. Czy obecna sytuacja skłoni inwestorów do szybszych decyzji?

Popyt na kredyty hipoteczne rośnie systematycznie.

Na rynku wyczuwalny jest nastrój końca wysokich stóp procentowych.

Przy ciągle znacząco negatywnym oprocentowaniu depozytów, bezpieczna inwestycja w nieruchomość jest atrakcyjną alternatywą.

Rada Polityki Pieniężnej, pomimo ciągle wysokiej inflacji, wyraźnie nie zamierza podwyższać dalej stóp procentowych a wręcz przeciwnie, różnymi kanałami sugeruje ruch w stronę obniżek. KNF od lutego o połowę obniżył poziom wymaganego bufora finansowego zwiększając zdolność kredytową Polaków. Ceny materiałów budowlanych zaczęły wreszcie spadać, a rynek pracy zasymilował efekt zeszłorocznego szoku wojennego. Do tej sytuacji ograniczenia niepewności trzeba dodać też zapowiedź startu od lipca programu Bezpieczny kredyt 2 proc. z dopłatą.

Rynek już przyzwyczaił się, że nie ma powrotu do epoki tanich kredytów, więc każda względna poprawa warunków finansowania zakupu mieszkań powoduje uwolnienie odłożonego popytu mieszkaniowego - komentuje dr Anna Czarczyńska, ekonomistka z Akademii Leona Koźmińskiego.

Z drugiej strony - jej zdaniem - przy ciągle znacząco negatywnym oprocentowaniu depozytów, bezpieczna inwestycja w nieruchomość jest atrakcyjną alternatywą.

Trzeci powód to oczekiwany wzrost popytu w najbliższej przyszłości, a co za tym idzie wzrost cen, co skłania do szybkich decyzji inwestorów czekających na lepszy moment – otóż zdaje się że lepszego momentu nie będzie - zaznacza dr Anna Czarczyńska.

Zdaniem ekspertki, dodatkowo czas trwania procesu inwestycyjnego może spowodować w najbliższym czasie znaczącą nadwyżkę popytu nad podażą, co najpewniej doprowadzi do wzrostu marży deweloperów.

Dla gospodarki to dobry sygnał, bo sektor budowlany w znaczącym stopniu może przyczynić się do generowania ożywienia gospodarczego. Jednak dla tych, którzy marzą o własnym kącie to zapowiedź rosnących cen, także dla tych spełniających kryteria zapowiadanego preferencyjnego kredytu, co znacznie ograniczy skuteczność tego programu dla mniej zarabiających - wyjaśnia Anna Czarczyńska.

