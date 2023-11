5 tys. mkw. biur i ponad 900 mieszkań planuje zbudować na poprzemysłowych terenach w centrum Kielc Grupa Kolporter. Inwestycja Nowy Czarnów dostała zielone światło od Rady Miasta Kielc.

Należąca do grupy Kolporter spółka BC&O Polska 1 planuje dużą inwestycję w centrum Kielc.

Inwestycja Nowy Czarnów powstanie na poprzemysłowych terenach przy ul. Mielczarskiego w Kielcach.

Poprzemysłowy teren może zmienić się w nowoczesne osiedle mieszkaniowe, w którym zaprojektowano również około 5 tysięcy mkw. powierzchni biurowej.

We wrześniu 2023 r. radni kieleckiego ratusza zaakceptowali planowaną zabudowę i poparli „lex deweloper” w tym miejscu. – Uważam, że to jedyna i właściwa decyzja, jaką mogli poprzeć radni. Teren poprzemysłowy może zmienić się w nowoczesne osiedle mieszkaniowe, w którym zaprojektowano około 5 tysięcy m kw. powierzchni biurowej, co może stanowić atrakcyjną przestrzeń do stworzenia miejsca pracy dla dużej ilości osób – komentuje Mirosław Sroka, prezes BC&O Polska 1, spółki, która należy do grupy Kolporter. – Inwestycja będzie stanowić nie tylko nową przestrzeń dla mieszkańców Kielc z miejscami do rekreacji, placami zabaw, siłownią zewnętrzną oraz skateparkiem. Będzie także miejscem do życia dla młodych, energicznych i ambitnych osób, zapewniając im świadczenia usług ogólnomiejskich na wysokim poziomie – dodaje.

Planując zabudowę w tym miejscu, chcieliśmy zszyć centrum miasta z terenami poprzemysłowymi, zlokalizowanymi za dworcem kolejowym oraz z osiedlem Czarnów. Lokalizacja inwestycji w bliskiej odległości od terenów zielonych takich jak rezerwat skalny Ślichowice, park Górki Czarnowskie, park miejskim im. S. Staszica, rezerwat Kadzielnia, umożliwia szybki i łatwy dostęp dla rowerzystów i pieszych. W sąsiedztwie znajdują się dworce PKS i PKP, dające możliwość łatwego połączenia z całym województwem, jak i z dużymi aglomeracjami (Kraków, Warszawa). Dwa projektowane budynki wysokościowe, dzięki niepowtarzalnej formie, staną się nowym punktem charakterystycznym na mapie Kielc – wyjaśnia Kamil Jaros z biura architektonicznego Jarbud.

Mając na uwadze bardzo dynamicznie zmieniające się otoczenie gospodarcze, spółka BC&O Polska 1 jest w trakcie ustalania optymalnego modelu biznesowego realizacji projektu.

– Rynek gruntów inwestycyjnych jest niezwykle konkurencyjny. Wśród deweloperów mieszkaniowych, którzy dotychczas skupiali swoją uwagę na dużych metropoliach, obserwujemy wzrost zainteresowania gruntami inwestycyjnymi w takich miastach jak Kielce – komentuje Piotr Litwin, Partner NAVIMO. – To z pewnością ciekawy teren, a ceny gruntów z pewnością są atrakcyjne i gwarantują rentowność inwestycji – puentuje.

