LifeSpot zarządza 450 lokalami w Warszawie i Gdyni. Kolejne 1300 mieszkań jest w budowie, a 2400 na etapie pozyskiwania pozwoleń - mają zostać oddane do użytku w ciągu najbliższych 1,5-3 lat. Lokale dla nowej platformy buduje Murapol.

Ambicją platformy jest zwiększenie liczby posiadanych lokali do 10 tys. w ciągu trzech, czterech lat.

Inwestycje obejmują Trójmiasto, Warszawę, Łódź, Kraków i Wrocław.

LifeSpot to druga po Resi 4 Rent platforma, w którą zaangażowany jest Griffin Capital Partners.

Jak tłumaczy w rp.pl Marek Obuchowicz, partner w Griffin Capital Partners, LifeSpot i Murapol mają tych samych właścicieli, ale to dwa odrębne podmioty, które funkcjonują w oparciu o umowę ramową. Platforma nie jest w żaden sposób ograniczona co do korzystania z usług innych deweloperów.

Marek Obuchowicz dodaje w „Rzeczpospolitej”, że prowadzone są rozmowy z innymi deweloperami mieszkaniowymi, którzy szukają możliwości sprzedaży gruntów, projektów lubrozważają szerszą współpracę z inwestorami PRS.

