Firma doradcza Litwiniuk Property, jako agent wyłączny Sky Garden w Szczecinie kontynuuje komercjalizację powierzchni biurowych i usługowych w inwestycji.

Sky Garden w Szczecinie ma łącznie 14 tys. mkw, powierzchni.

Inwestorem i właścicielem obiektu Sky Garden jest Idea - Inwest.

Inwestycja zostanie oddana do użytku w I kwartale 2024r.

Projekt „Sky Garden” osiemnastopiętrowy obiekt z powierzchnią komercyjną, handlowo – usługową na parterze, powierzchnią biurową klasy A na pierwszym piętrze i drugim piętrze o łącznej powierzchni ok. 2,4 tys. mkw. oraz 106 apartamentami mieszkalnymi na pozostałych kondygnacjach, 110 miejscami parkingowymi w hali garażowej.

Sięgająca 72 metrów osiemnastopiętrowa inwestycja to 106 apartamentów o zróżnicowanej powierzchni (od dwu do pięcio-pokojowych). Aż 92 apartamenty posiadają przestronne, pełne bujnej zieleni tarasy, o pow. do 70 metrów kwadratowych.

Budynek został zlokalizowany przy najpiękniejszym oraz największym parku w Szczecinie, zapewniającym wytchnienie po intensywnym dniu pracy. Jednocześnie SKY GARDEN znajduje się w samym centrum metropolii, dzięki czemu mieszkańcy mogą swobodnie korzystać ze wszystkich jej uroków.

Budowa obiektu Sky Garden dobiega końca, jesteśmy na ostatnim etapie realizacji inwestycji. Ostatnie lata to trudny czas dla wszystkich, zarówno dla inwestorów, jak też dla klientów. Pandemia, wojna, inflacja wpłynęły na proces inwestycyjny, tym bardziej jesteśmy dumni, że udało się go doprowadzić do finału. Zmieniamy Szczecin w piękniejsze miasto, budynek Sky Garden będzie jedną z współczesnych wizytówek Szczecina - mówi Adam Poniewski Przedstawiciel firmy Idea- Inwest

- Obecnie nadal popyt przerasta podaż powierzchni biurowych klasy A w Szczecinie. Znaczna część naszego doradztwa na lokalnym rynku w Szczecinie, dotyczy renegocjacji lub negocjacji umów najmu na kolejne lata w dotychczasowej siedzibie Klienta. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na innych rynkach regionalnych jak w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie czy w Trójmieście, w powyższych miastach większość naszego doradztwa przy podpisaniu umowy najmu w nowych lokalizacjach dla Klienta. Inwestycja „Sky Garden” w Szczecinie jest doskonałą odpowiedzią na obecnie ogromne zapotrzebowanie na powierzchni biurowe klasy A w Szczecinie zarówno firm międzynarodowych, ogólnopolskich jak i lokalnych, które obecnie poszukują nowej lokalizacji biura w Szczecinie - twierdzi Patryk Litwiniuk - Dyrektor Generalny firmy Litwiniuk Property.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl