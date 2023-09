Student Depot otworzył w Łodzi dom studencki. W obiekcie przy ul. Wróblewskiego już od połowy września może zamieszkać ponad 370 osób.

Student Depot otworzyła w Łodzi swój kolejny akademik.

Obiekt mieści się przy ul. Wróblewskiego.

Mieszkańców zostanie przyjmować od połowy września.

Pomieści 373 osób.

Budynek zlokalizowany jest w okolicy Politechniki Łódzkiej blisko Uniwersytetu Medycznego oraz części wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego i został wyposażony m.in. w strefy work&chill i fitness.

W akademiku Student Depot przy ul. Wróblewskiego w Łodzi już od października zamieszka 373 nowych mieszkańców, w tym studenci z krajów takich jak Hiszpania, Ukraina, Białoruś, Francja oraz Włochy. Pierwsi z nich wprowadzą się już w połowie września. W większości będą to osoby uczęszczające do Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej. Do dyspozycji lokatorów oddano nowoczesne jedno- i dwuosobowe pokoje z własną łazienką i aneksem kuchennym, a także strefy work&chill i fitness. Miejsca w pokojach dwuosobowych zostały wynajęte w całości, a dla zainteresowanych studentów zostały już ostatnie miejsca w pokojach jednoosobowych. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 14 września, a częścią wydarzenia było spotkanie z Patrykiem Robachą z „Łódź zwana pożądaniem”, który dzielił się ciekawą wiedzą na temat okolicy, w której zlokalizowany jest akademik.

W tym roku wzmacniamy swoją obecność w Warszawie i Łodzi, otwierając kolejne obiekty w tych miastach, do których od października wprowadzą się studenci z Polski i zagranicy. Łódź jest jednym z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Łącznie na 19 łódzkich uczelniach – 6 publicznych i 13 niepublicznych - studiuje ponad 70 tys. studentów, w tym ponad 5,5 tys. studentów zagranicznych. Wielu z nich szuka komfortu, który nie zawsze może im zapewnić lokalny rynek najmu prywatnego czy państwowe akademiki. Jesteśmy dla nich idealnym wyborem, oferując wysoki standard mieszkań studenckich, ale także bezpieczeństwo i całą listę udogodnień jak strefa fitness czy coworking - mówi Jolanta Bubel, dyrektor zarządzający Student Depot.

Za projekt domu akademickiego odpowiadało studio MIXD, a generalnym wykonawcą był Murapol. Obiekt wyróżnia się nowoczesnym i atrakcyjnym designem wnętrz. Został również wyposażony w przestrzenie wspólne, w których znajdą się m.in. strefy work&chill, pokoje do nauki, a także sale multimedialne, gamingowe i ze stołem bilardowym czy stołem do piłkarzyków.

- Projektując wnętrza Student Depot przy ul. Wróblewskiego, inspirowaliśmy się – podobnie jak we wcześniejszych projektach dla tej sieci w Gdańsku, Krakowie, Łodzi i Poznaniu – lokalnością. Tym razem sięgnęliśmy po materiały kojarzone z industrialną architekturą Łodzi, wyraziste kolory i operowanie mocnymi, barwnymi płaszczyznami, tak charakterystycznymi dla łódzkiej awangardy. Wykorzystaliśmy także nietypowe, zróżnicowane oświetlenie – jak przystało na miasto-siedzibę festiwalu Light Move. W lobby akademika znalazł się, stworzony specjalnie dla Student Depot, mural Katarzyny Boguckiej „Nioski” - projektantki graficznej silnie związanej z Łodzią - mówi Anna Kosecka, design manager MIXD.

Pokój w akademiku. fot. mat. pras.

Student Depot zarządza dziewięcioma prywatnymi akademikami w kluczowych miastach akademickich w Polsce. W październiku 2022 roku sieć otworzyła swój największy dotychczas obiekt – akademik w Krakowie na 795 miejsc. Był on w pełni wynajęty przez cały ubiegły rok akademicki. Oprócz nowego domu studenckiego w Łodzi, Student Depot w październiku odda do użytku także nowy obiekt w Warszawie, który pomieści prawie 600 lokatorów. W 2022 r. Student Depot otrzymało nagrodę „International Operator of the Year” podczas Property Week Student Housing Awards.

