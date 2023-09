Jest zielone światło od łódzkich radnych, którzy zagłosowali za przyszłością projektu mieszkaniowego na Księżym Młynie. Przy ulicy Tymienieckiego 17 w Łodzi powstanie nowa inwestycja o nazwie T17.

Wczoraj odbyło się głosowanie w ramach ustawy "Lex Deweloper".

To reprezentacyjny budynek będzie liczył ok. 5,5 tys. mkw. łącznej powierzchni.

T17 położony będzie naprzeciwko parku im. Jana Kilińskiego, w najbliższym sąsiedztwie takich skarbów architektury jak willa Ludwika Grohmana, przędzalnia Karola Scheiblera czy pałac Herbsta.

Spółkę T17 tworzą wspólnie: działająca w Łodzi w obszarze zabytkowych budynków –UNIQUM oraz giełdowa spółka Internity.

Do wykonania projektu inwestor zaangażował śląską pracownię architektoniczną Konior Studio.

Architekt, znany m.in. ze spektakularnych realizacji w Katowicach: Akademii Muzycznej i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, wielokrotnie nagradzanej siedziby firmy Press Glass w Konopiskach i będącej w budowie Filharmonii w czeskim Brnie, przedstawił pomysł budynku, który łącząc tradycję z nowoczesnością i szacunkiem dla historii ma wpisać współczesną architekturę w zabytkową tkankę miasta.

– Jako architekta, szczególnie interesują mnie projekty związane z miastem, jego wyjątkową tradycją. Wraz z zespołem chętnie podejmuję się rewitalizacji istniejących obiektów. W tym przypadku staramy się uchwycić ducha miejsca, w szerokim kontekście zastanej architektury i tzw. dobrej kontynuacji. Poszukujemy sprawdzonych wzorców i sposobów na ich współczesną interpretację – opowiada o projekcie Tomasz Konior, główny architekt i założyciel Konior Studio.

T17, inwestycja na Księżym Młynie w Łodzi, mat.pras.

Wyjątkowość Księżego Młyna nakazuje szczególną troskę o jakość każdego, nowego projektu, najdrobniejszego detalu, aby wpisywał się w zastany kontekst, jednak nie był zwykłym naśladownictwem. Dlatego z jednej strony, ważne jest, aby nowe budynki uzupełniały historyczną pierzeję zarówno formą jak i funkcją otwierających się w parterze usług, rytmów i proporcji wyższych kondygnacji a z drugiej strony, aby współczesny język architektury, z szacunkiem ale bez kompleksów, wchodził w dialog z historią, tworząc jej kolejną odsłonę - mówi Tomasz Konior.

T17, inwestycja na Księżym Młynie w Łodzi, mat.pras.

Inspirację stanowiły zarówno budynki świadczące o wyjątkowej historii Łodzi, jak również współczesna architektura europejska, której znakiem rozpoznawczym jest dialog tradycji z nowoczesnością. Dobrym punktem odniesienia dla projektów Konior Studio są minimalistyczne i eleganckie realizacje Sir Davida Chipperfielda, który w 2023 roku otrzymał Nagrodę Pritzkera, zwaną „architektonicznym Noblem”.

Ceglana tradycja

Twórca projektu zdecydował się wykorzystać na elewacjach uniwersalny a zarazem szlachetny materiał budowlany jakim jest cegła, z której powstała większość historycznych budynków w tej okolicy.

Księży Młyn zobowiązuje do korzystania z tego materiału. Budując z cegły, mamy poczucie ciągłości tradycji. Jej zastosowanie na elewacjach tworzy wyjątkowe faktury, reaguje na zmieniające się światło, kreuje niezwykłą atmosferę dzielnicy. – podkreśla Tomasz Konior.

T17, inwestycja na Księżym Młynie w Łodzi, mat.pras.

Również inwestor – spółka T17, która do tego projektu wniosła wieloletnie doświadczenie, zdobyte m.in. podczas rewitalizacji łódzkich kamienic, podchodzi do zadania z szacunkiem dla dzielnicy i historii miasta.

- Zdecydowaliśmy się oddać ten projekt w ręce Tomasza Koniora i jego pracowni. Niezwykle ważne dla nas było skorzystanie z ogromnego doświadczenia architekta, zwłaszcza przy realizacji budynków z zastosowaniem cegły. Uważamy, że siłę architektury Konior Studio stanowi jej ponadczasowość, minimalizm i szlachetność. To dla nas kluczowe elementy w relacji nowego budynku z wyjątkową dzielnicą, chcemy bowiem by budynek przetrwał próbę czasu, a nie był wyrazem chwilowego trendu - mówi inwestor.

Chcemy wykorzystać potencjał, jaki drzemie w tej wyjątkowej lokalizacji wśród zabytków i terenów zielonych. Głęboko wierzymy, że inwestycja wpisze się w klimat Księżego Młyna, a przyszli użytkownicy docenią ogromne okna z widokiem bezpośrednio na park, szlachetny minimalizm architektury, unikalne przestrzenie wspólne dla mieszkańców czy jakość zastosowanych materiałów. Zależy nam na tym, by budynek stał się wizytówką na architektonicznej mapie miasta, dlatego zaprezentowana koncepcja wciąż jeszcze będzie pogłębiana i rozwijana - dodaje.

T17, inwestycja na Księżym Młynie, mat.pras.

W ramach procesu projektowania Inwestor prowadzi aktywny dialog z łódzkimi architektami, urbanistami, osobami zaangażowanym społecznie, czy dendrologiem.

Wszystko po to, by ul. Tymienieckiego 17 stała się najbardziej pożądanym adresem w Łodzi a mieszkańcy otrzymali produkt na miarę XXI wieku – najwyższy komfort życia w wysokich i jasnych mieszkaniach z pięknym widokiem, funkcjonując jednocześnie dosłownie wśród zieleni i w bliskości do centrum miasta – opowiada Fryderyk Bojdo, członek zarządu spółki T17.

Najważniejsze dane o T17:

“T17” to dwa sześciopiętrowe budynki, połączone wspólnym parterem o łącznej powierzchni ok. 5500 mkw.;

72 dwu i trójstronne mieszkania;

4 lokale usługowe;

65 miejsc parkingowych.

Nowy skwer w Łodzi

Mieszkańcy Łodzi zyskają również nową zieloną przestrzeń – teren zasłonięty obecnie betonowym płotem na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Tymienieckiego zostanie przekształcony w ogólnodostępną zieloną przestrzeń. Wstępne porozumienie w tej sprawie podpisało w sierpniu br. Miasto Łódź i spółka deweloperska T17.

Mieszkańcy Łodzi zyskają również nową zieloną przestrzeń, mat.pras.

Planowany skwer o wielkości ok. 3000 mkw. znajduje się na osiedlu Księży Młyn naprzeciwko parku im. Kilińskiego – w miejscu, gdzie przebiegała niegdyś kolej scheiblerowska i płynęła rzeka Lamus, łącząc się z Jasieniem. Lamus od początku XX wieku jest schowany w podziemnym kanale, ale już wkrótce może się to zmienić.

– Nasze zaangażowanie ma służyć nie tylko podwyższeniu estetyki przestrzeni publicznej – mówi Fryderyk Bojdo, członek zarządu spółki T17. Chcemy też zmienić percepcję tego fragmentu miasta przez mieszkańców i turystów, udostępniając im wysokiej jakości zaprojektowaną zieloną przestrzeń i realizując tym samym zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który przewiduje plac publiczny / skwer w tym miejscu, a także szlak pieszo-rowerowy w śladzie dawnej kolei. Oddamy w ręce mieszkańców miejsce, które będzie punktem integracji, rekreacji, a jednocześnie stanie się atrakcją turystyczną. W ten sposób stworzymy na terenie posiadeł wodno-fabrycznych nowe miejsce spotkań i spacerów.

Urząd Miasta Łodzi planuje wydobycie rzeki Lamus na powierzchnię w perspektywie kilku najbliższych lat.

- To absolutnie wyjątkowa sytuacja a jako inwestor planujący realizację zabudowy mieszkaniowej, nie wyobrażaliśmy sobie, żebyśmy nie dołożyli cegiełki do tej zmiany i nie wpisali się w działania Miasta w tym zakresie. Wydaje nam się, że to może być modelowa współpraca na linii Miasto – biznes poprzez wzajemne uzupełnianie się – stwierdza Fryderyk Bojdo.

Mieszkańcy Łodzi zyskają również nową zieloną przestrzeń, mat.pras.

Wraz z łódzkimi urbanistami oraz we współpracy z Wydziałem Środowiska UMŁ, przygotowana została wstępna wizja tego miejsca. Teren, który ma kształt trapezu o długości około 130 metrów i szerokości prawie 30 metrów, ma zyskać nowe życie dzięki wykorzystaniu czterech kluczowych elementów kompozycyjnych – przy tworzeniu koncepcji pod uwagę zostały wzięte następujące elementy: szlak pieszo-rowerowy, próba odtworzenia rzeki Lamus, rzeźba lub fontanna nawiązująca do historii miejsca oraz główna dominanta urbanistyczna placu, czyli planowana inwestycja przy Tymienieckiego 17. Szlak pieszo-rowerowy, który ma być główną osią placu, zostanie zlokalizowany w śladzie dawnej kolei, a rzeka Lamus zostanie odtworzona w łagodnym obniżeniu terenu i zakończy się niewielkim stawem, gdzie znajdzie się utwardzona przestrzeń do siedzenia. Na skwerze zainstalowane zostaną liczne ławki, powstaną pagórki do leżenia, a roślinność wodna i naturalne elementy dopełnią jego charakteru.

Mieszkańcy Łodzi zyskają również nową zieloną przestrzeń, mat.pras.

– Niezwykle istotną kwestią jest dla nas zieleń: planujemy jako inwestor posadzić kilkadziesiąt drzew, w tym drzew dużych, nawet kilkunastometrowych, jeśli to tylko technicznie będzie możliwe. Choć to działanie niestandardowe, konsultowaliśmy się łódzkimi dendrologami i społecznikami. Nasze rozmowy dotyczyły m.in. tego, jak najbardziej efektywnie wykorzystać miejsce na skwerze pod zieleń, czy można będzie tu przesadzić i jak będą się „czuły” w tym miejscu duże egzemplarze drzew. Także gatunki zostały wstępnie wyselekcjonowane w taki sposób, aby nawiązywały do roślinności w parku im. Kilińskiego, i aby cały obszar był spójny – dodaje Fryderyk Bojdo. Wstępna koncepcja skweru będzie dalej rozwijana przez inwestora we współpracy z Miastem Łódź.

Spółkę T17 tworzą wspólnie: działająca w Łodzi w obszarze zabytkowych budynków –UNIQUM oraz giełdowa spółka Internity. Fryderyk Bojdo i Jakub Majewski jako UNIQUM zajmują się rewitalizacją kamienic w Łodzi, a do ich ostatnich inwestycji należą m.in. budynki przy ul Pomorskiej 10, ul. Wschodniej 19 oraz zakupiona ostatnio kamienica przy ul. Roosevelta 18. Z kolei grupa Internity od 30 lat realizuje we współpracy z najlepszymi architektami i projektantami najbardziej prestiżowe w Polsce i w wielu miejscach w Europie projekty luksusowych wnętrz.

