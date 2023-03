Łódzka Fuzja wyprzedaje mieszkania w szybkim tempie. W trzy miesiące sprzedano 20 proc. lokali będących jeszcze na etapie projektu. W zrewitalizowanej części inwestycji sprzedaż wynosi 96 proc. Wolnych pozostało tu jedynie 30 mieszkań.

Mieszkania loftowe w łódzkiej Fuzji, których sprzedaż ruszyła w grudniu ubiegłego roku, szybko zyskują nabywców.

W niecałe trzy miesiące sprzedanych zostało już 20 proc. lokali będących jeszcze na etapie projektu.

W zrewitalizowanej południowej części Fuzji poziom sprzedaży mieszkań wynosi 96 proc.

Ze wszystkich 667 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w tej części kompleksu wolnych pozostaje jedynie 30.

Po zakończeniu rewitalizacji na terenie 8 ha dawnych zakładów fabrycznych Karola Scheiblera znajdzie się łącznie blisko tysiąc mieszkań, usytuowanych zarówno w nowo wybudowanych budynkach, jak i historycznej zabudowie zaadaptowanej na lofty.

Rewitalizacja Fuzji ze względu na duży obszar inwestycji (8 ha) oraz wymagające prace przy historycznej tkance, prowadzona jest etapowo. Główne prace budowlane oraz konserwatorsko - restauratorskie zakończyły się już w południowej części kompleksu zlokalizowanej od ulicy Milionowej. To właśnie tu powstały cztery nowe budynki mieszkalne, oferujące łącznie 667 lokali.

W pierwszym etapie mieszkaniowej inwestycji na terenie Fuzji zostały wybudowane dwie nieruchomości z 274 mieszkaniami o metrażu od 29 mkw. do 111 mkw. Trzeci budynek mieszkalny obejmuje 237 lokali o metrażu od 35 mkw. do 98 mkw. Natomiast w czwartej nieruchomości, która zostanie oddana do użytkowania w drugiej połowie tego roku znajduje się 156 mieszkań. W południowej części Fuzji sprzedanych zostało 96 proc. mieszkań.

Z początkiem 2023 roku prace budowlane ruszyły w części północnej kompleksu od strony ulicy Tymienieckiego. Rewitalizację przejdą tu dwa historyczne budynki, które zyskają funkcję mieszkaniową. Jeden z obiektów zostanie całkowicie odrestaurowany, a w jego wnętrzach powstanie 171 klasycznych loftów. W drugim zrewitalizowane zostaną zewnętrzne historyczne mury, w otoczeniu których pojawi się nowy budynek oferujący 160 mieszkań loftowych o metrażu od 31 mkw. do 108 mkw. Średnia cena mieszkania loftowego wynosi 11.600 zł za mkw. Sprzedaż tego etapu wystartowała w drugiej dekadzie grudnia 2022 roku, przez trzy miesiące sprzedanych zostało 20 proc. lokali. Prace przy tym projekcie mieszkaniowym mają zakończyć się w I kwartale 2025 roku. W ramach budowy loftów i mieszkań loftowych w północnej części Fuzji powstanie łącznie 331 lokali o łącznej powierzchni 18,5 tys. mkw.

Rewitalizację przejdą dwa historyczne budynki, które zyskają funkcję mieszkaniową. fot. mat. pras.

- Mimo, że ceny mieszkań cały czas utrzymują tendencję wzrostową, nie brakuje chętnych nabywców, którzy mieszkania kupują na własny użytek lub jako inwestycję z przeznaczeniem na wynajem. Z naszych obserwacji wynika, że największa grupa klientów to osoby między 30 a 40 rokiem życia, a także w przedziale wiekowym 46-50 lat. Stanowią oni ponad 30 proc. wszystkich kupujących. Prawie 16 proc. to osoby do 25 roku życia, w tym przypadku zazwyczaj są to pierwsze mieszkania, które dla młodych ludzi zakupują ich rodzice. Większość naszych klientów to mieszkańcy Łodzi i aglomeracji łódzkiej, a także inwestorzy z Warszawy - mówi Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży w Echo Investment.

Po zakończonej rewitalizacji na terenie Fuzji znajdzie się blisko tysiąc lokali mieszkalnych.

Fuzja to flagowa inwestycja Echo Investment prowadzona w centrum Łodzi na terenie dawnych zakładów fabrycznych Karola Scheiblera. Inwestycja po wielu latach od upadku zakładów Uniontex powraca do Łodzi jako pełnoprawna część miasta z ofertą kulturalną, rozrywkową, gastronomiczną, usługowo-handlową, a także budynkami mieszkalnymi, nowoczesną powierzchnią biurową, miejskim placem (Ogrody Anny) i otwartymi, zielonymi terenami wspólnymi.

Łącznie na 8 ha zlokalizowane będą 22 budynki, z czego 15 to obiekty historyczne.

