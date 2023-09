Lokum Deweloper skupia się na poprawie wyników sprzedaży i redukcji poziomu zadłużenia. W okresie od stycznia do czerwca deweloper sprzedał 362 mieszkania. To niemal dwa razy więcej niż w tym samym okresie rok temu.

Lokum Deweloper podsumował I półrocze 2023 roku.

Przychód rozpoznany z 231 lokali wyniósł 135,8 mln zł, natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom 24,2 mln zł.

Przychód rozpoznano głównie z inwestycji Lokum Salsa w Krakowie i Lokum Verde we Wrocławiu.

Marża netto w I półroczu przypadająca akcjonariuszom utrzymała się na poziomie 17,8 proc.

W I półroczu Lokum Deweloper sprzedał 362 lokale, co oznacza wzrost o 105 proc. rok do roku.

Deweloper w lipcu 2023 roku wypłacił dywidendę akcjonariuszom w wysokości 1,69 zł na akcję.

Lokum Deweloper ogranicza zaangażowanie w Krakowie - przedwstępna umowa sprzedaży inwestycji Lokum Vista IV.

Lokum Deweloper podsumował wyniki w okresie od stycznia do czerwca br. Deweloper zamyka pierwsze półrocze na dużym plusie. Lokum Developer w tym czasie sprzedał 362 mieszkania. Sprzedaż mieszkań w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku wzrosła więc ponad dwukrotnie.

Ubiegły rok nie był łatwy da dewelopera. W 2022 roku Lokum Deweloper uruchomił budowę niespełna 150 mieszkań, podczas gdy w 2021 roku było to blisko 1 tys. lokali. Nowy rok Lokum Deweloper otworzył z jeszcze stosunkowo atrakcyjną ofertą dla klientów. Jej połowę stanowiły mieszkania gotowe, a drugą w przygotowaniu. W 2022 roku deweloper informował, że pomimo posiadania bogatego banku ziemi i kilku pozwoleń na budowę nowe projekty nie będą uruchamiane. Jak wyjaśniał wtedy Bartosz Kuźniar, wysokie koszty finansowe uniemożliwiły budowę mieszkań „na zapas”, gdy grono kupujących jest zbyt wąskie, zaś koszty realizacji przekraczają ceny mieszkań oczekiwane przez klientów.

Mamy nadzieję, że wraz ze spadkiem inflacji i stóp procentowych, sytuacja finansowa klientów poprawi się na tyle, by mogli oni uzyskiwać kredyty wystarczające na zakup mieszkań, co umożliwi start nowych inwestycji - mówił Bartosz Kuźniar, w styczniu br.

- W 2023 rok weszliśmy ze sporą ofertą nowych mieszkań oraz takich, które będziemy kończyć w tym roku. W roku poprzednim nie uruchamialiśmy nowych budów więc wszystkie budowy, które się toczyły były z roku 2021. Nie dziwi więc fakt, że sporo mieszkań mogliśmy rozpoznać w wynikach finansowych z I półrocza. W pierwszej połowie roku, doświadczaliśmy sytuacji pewnej normalizacji na rynku mieszkaniowym. Wszelkie wstrzymane decyzje z roku 2022, przy coraz bardziej sprzyjających okolicznościach dla klientów indywidualnych spowodowały, że zaczęliśmy doświadczać napływu klientów - w sumie już od początku roku, ale szczególnie od marca br. Z każdym kolejnym miesiącem widać było, że sytuacja na rynku powraca do takiej normy do jakiej byliśmy przyzwyczajeni. Pozwoliło to zanotować podwojenie sprzedaży względem "wojennego" roku - mówił Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

Nowych mieszkań będzie przybywać

Lokum Deweloper prowadzi działalność deweloperską we Wrocławiu i Krakowie. Posiada także grunt inwestycyjny przy ulicy Dworcowej w podwrocławskiej Sobótce, z potencjałem na budowę 64 mieszkań.

Realizacja projektów staje się bardziej opłacalna

Jeśli chodzi o ceny mieszkań zdecydowanie widzimy, że one rosną. Spodziewaliśmy się, że będzie to wzrost na poziomie 14 - 17 proc. i wydaje się, że ten poziom już osiągnęliśmy. Aktualny poziom cen równoważy zwiększone koszty realizacji inwestycji i koszty działek, co pozwala już myśleć deweloperom o uruchamianiu nowych inwestycji. Na przestrzeni 2021 - 22 roku doświadczaliśmy podwyżek kosztów budów. Na tamten moment ceny mieszkań nie odpowiadały tym wzrostom. Ten styk zaczynamy łapać dopiero teraz - wyjaśnił Bartosz Kuźniar.

Lokum Deweloper we Wrocławiu realizuje aktualnie inwestycję Lokum Verde, w ramach której na rynek trafi 214 mieszkań. W przygotowaniu ma natomiast projekty Lokum Porto (349 mieszkań), Lokum ul Góralska (2 700 mieszkań), Lokum ul. Awicenny (1000 mieszkań) oraz Lokum ul. Poprzeczna (6 500 mieszkań). We Wrocławiu gotowe do rozpoczęcia są także projekty Lokum La Vida (330 mieszkań) oraz Lokum di Trevi (598 mieszkań).

- Prace nad tymi projektami idą powoli, ale stale do przodu - zapewnił Bartosz Kuźniar.

Wyjaśnił, że najbliżej realizacji jest projekt Lokum La Vida, który zostanie uruchomiony w III kw. br. Wkrótce pozwolenie na budowę uzyska także inwestycja Lokum Porto.

Lokum ogranicza zadłużenie

Bartosz Kuźniar mówił, że firmie w I półroczu br. udało się ograniczyć zobowiązania finansowe.

W tym roku poziom zadłużenia jest mocno obecny w naszej strategii działania i jest dla nas priorytetem - wyjaśnił prezes.

Z tego względu podjęto decyzję o sprzedaży inwestycji Lokum Vista IV, która powstaje na Podgórzu Duchackim w Krakowie. Transakcja nie została jeszcze sfinalizowana - podpisano już jednak przedwstępną umowę sprzedaży.

- Ceny gruntów są aktualnie bardzo wysokie, podobnie jak oprocentowanie kredytów. To rodzi pytanie czy warto uruchamiać nową inwestycję, czy też lepiej ją sprzedać z zyskiem innemu deweloperowi, który być może jest w lepszej sytuacji. Ta decyzja ma służyć poprawie naszej płynności finansowej - podsumował Bartosz Kuźniar.

W Krakowie deweloper w przygotowaniu ma jeszcze inwestycję Lokum Siesta z potencjałem na budowę 184 lokali mieszkalnych. Inwestycja ma zostać uruchomiona na początku 2024 roku.

Tomasz Dotkuś, wiceprezes zarządu ds. finansowych w Lokum Deweloper mówił, że środki pieniężne dewelopera pozostały na poziomie z roku ubiegłego. Jak podano, spółka na koniec czerwca posiadała środki pieniężne w kwocie 67 mln zł. Z kolei zadłużenie finansowe netto ogółem wynosiło 220 mln zł brutto. Z tego 33 mln. dotyczy kredytów inwestorskich, zaczerpniętych na realizację inwestycji Lokum Porto IV i V (108,6 mln zł limit, 32,5 mln do spłaty), a także projektu Lokum Verde III (50,9 mln zł limit, 0,5 mln zł do spłaty). W lipcu dokonano całkowitej spłaty kwoty kredytu na realizację Lokum Verde. Na rachunku Lokum Porto pozostała natomiast kwota około 40 tys. zł.

Nasza sytuacja finansowa jest korzystna. Naszym celem na te półrocze było ograniczanie długu na tyle na ile było to możliwe. W I kwartale dokonaliśmy wydatkowania w kwocie około 60 mln. na wcześniejszy wykup obligacji z serii F I G oraz zmniejszyliśmy zadłużenie netto o około 40 mln zł - wyjaśnił Tomasz Dotkuś.

Deweloper zabezpiecza kolejne inwestycje

Wiceprezes dodał, że w pierwszej połowie sierpnia spółka zawarła umowę kredytu na finasowanie inwestycji Lokum La Vida, w kwocie ponad 48 mln zł. Budowa jest aktualnie na początku realizacji, więc firma nie skorzystała jeszcze z tych środków. Lokum Deweloper niebawem rozpocznie także starania o pozyskanie funduszy na budowę kolejnego etapu inwestycji Lokum Porto. Kwota kredytowania ma wynosić około 100 mln zł.

- To nasze standardowe postępowanie. Zawsze zabezpieczamy każdą inwestycję kredytem inwestorskim - mówił Tomasz Dotkuś.

Lokum Deweloper spodziewa się lepszych przychodów

Lokum Deweloper spodziewa się poprawy rentowności netto na koniec roku i lepszych przychodów. Podtrzymuje cel sprzedaży ok. 800 mieszkań w całym 2023 r. Nadal dużym wyzwaniem pozostają ceny gruntów.

- Mimo korzystnych zjawisk w pierwszym półroczu nie udało się osiągnąć marży netto przypadającej akcjonariuszom j.d. zgodnej z naszym celem (20 proc.). Spodziewamy się poprawy tego parametru na koniec roku - powiedział Tomasz Dotkuś.

Marża netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniosła 17,8 proc. na koniec pierwszego półrocza 2023 r.

- Przychody w 2023 r. w związku z większą liczbą przekazanych mieszkań i zmianą cen w stosunku do 2022 r. przekroczą wartość roku poprzedniego - mówił wiceprezes.

W pierwszej połowie 2023 roku deweloper prowadził budowy obejmujące 696 lokali

Od stycznia do czerwca grupa zawarła 362 umowy deweloperskie i przedwstępne (+105 proc. rdr) - 187 we Wrocławiu oraz 175 w Krakowie. Według stanu na koniec pierwszego półrocza deweloper miał też zawartych 57 umów rezerwacyjnych. W ofercie grupy były wówczas 522 mieszkania, w tym 168 gotowych do odbioru. Realizacja pozostałych zostanie zakończona jeszcze w tym roku.

Nie mamy podstaw, by podważać nasze przypuszczenia z początku roku, dotyczące sprzedaży ok. 800 mieszkań w tym roku - mówił Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży w Lokum Deweloper.

Dodał, że niezagrożony jest również potencjał przekazań na poziomie 750-800 lokali.

Dużym wyzwanie dla rynku są obecnie ceny

Witkowski zaznaczał, że im bardziej dynamiczna jest sprzedaż, tym oferta szybciej się wyczerpuje, co oznacza, że tym większa musi być czujność dotycząca polityki cenowej.

- Mówimy o dwucyfrowych wzrostach cen mieszkań na rynku w obrębie bieżącego roku, a jednocześnie mamy świadomość, że zaspokajamy tym tylko jeden z czynników, który rzutuje na naszą działalność i to też nie w pełni. Próbujemy równoważyć wzrost kosztów wytworzenia, a jednocześnie ta marża niższa od celu wynika w dużej mierze ze wzrostu cen gruntów. To jest wyzwanie, którego mamy świadomość. Drugim jest wyczerpywanie się oferty - powiedział Witkowski.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje