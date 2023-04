Grupa Lokum Deweloper w I kw. br. odnotowała wyraźny wzrost sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu w 2022 r. Podpisano 156 umów deweloperskich i przedwstępnych, co wobec 73 zakontraktowanych lokali rok wcześniej oznacza poprawę o 114 proc.

Grupa Lokum Deweloper działa na dolnośląskim i małopolskim rynku nieruchomości.

Deweloper w I kwartale tego roku odnotował wyraźny wzrost sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu w 2022 r.

Podpisano 156 umów deweloperskich i przedwstępnych, co wobec 73 zakontraktowanych lokali rok wcześniej oznacza wzrost o 114 proc.

Na koniec marca zawarte były też 72 umowy rezerwacyjne (+41 proc. r/r).

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie, w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2023 r. objął umowami deweloperskimi i przedwstępnymi 156 lokali: 80 we Wrocławiu oraz 76 w Krakowie.

W tym czasie grupa przekazała 106 mieszkań (63 na rynku wrocławskim oraz 43 na krakowskim), co stanowi wzrost liczby rozpoznań o 68 proc. r/r. W I kwartale br. deweloper zrealizował potencjał rozpoznań w 39 proc., na co składają się 504 lokale, które zostały rozpoznane lub są objęte umowami deweloperskimi, przedwstępnymi bądź rezerwacyjnymi.

- Rok 2023 rozpoczęliśmy z atrakcyjną ofertą, opartą na gotowych mieszkaniach oraz lokalach, których budowa zakończy się za kilka miesięcy. Na przestrzeni I kwartału obserwowaliśmy stopniowy, ale coraz wyraźniejszy powrót klientów, którzy zakup nowego lokum finansują z pomocą kredytu hipotecznego. Ma to w dużej mierze związek ze stabilizacją wysokości stóp procentowych oraz rekomendacją KNF łagodzącą bufor ostrożnościowy przy badaniu zdolności kredytowej - powiedział Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

Dodał, że wpływ na zachodzące na rynku zmiany bez wątpienia ma też zapowiadany program „Bezpieczny kredyt 2 proc.”.

- Chociaż nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów i ostatecznego brzmienia tego programu, już teraz widzimy zainteresowanie potencjalnych nabywców. Propozycja rządowego wsparcia przekłada się też na mobilizację tych klientów, którzy nie będą mogli z niego skorzystać i przez to przyspieszają swoje plany zakupowe, tak by móc je zrealizować zanim na rynek mieszkaniowy wkroczą beneficjenci programu – przez co oferta dostępnych na rynku mieszkań zostanie znacząco uszczuplona, a ceny pójdą w górę – mówi Bartosz Kuźniar.

Ostatniego dnia marca 2023 r. grupa miała w swojej wrocławskiej i krakowskiej ofercie łącznie 591 lokali, w tym 271 gotowych do odbioru oraz 320 z terminem realizacji jeszcze w tym roku.

Z końcem I kwartału deweloper prowadził budowy obejmujące 696 lokali.

Lokum Deweloper dysponuje bogatym bankiem ziemi, wynoszącym obecnie blisko 80 ha, co daje możliwość realizacji ok. 12,6 tys. lokali.

