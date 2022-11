W inwestycji Lokum Vista zlokalizowanej na Podgórzu Duchackim zakończyła się realizacja etapu IIIa, w ramach którego powstało 121 mieszkań oraz lokale usługowe. W budowie jest jeszcze budynek z etapu IIIb, który gotowy ma być w III kw. 2023 roku.

Lokum Deweloper przekazuje klucze do mieszkań w ramach III etapu inwestycji Lokum Vista.

Osiedle powiększyło się o kolejnych 121 mieszkań.

W ofercie są jeszcze dostępne mieszkania z etapu IIIa (w tym kawalerki).

Do wszystkich lokali przynależą balkony lub loggie, a do tych zlokalizowanych na parterze - prywatne ogródki.

Osiedle Lokum Vista znajduje się w południowej części Krakowa, przy ul. Walerego Sławka. Do tej pory do użytku zostało już oddanych blisko 500 mieszkań z poprzednich etapów inwestycji. Mieszkańcy mają do dyspozycji strefy relaksu i rekreacji z siłownią terenową, ścieżkami do biegania, kolorowym placem dla dzieci i elegancką fontanną. Na parterach w części budynków powstały lokale usługowe, co znacząco wpływa na codzienny komfort lokatorów osiedla.

W zakończonym właśnie etapie IIIa wybudowano wygodne kawalerki, idealne dla par lokale 2-pokojowe oraz 3-, a nawet 4-pokojowe mieszkania o metrażach do 100 mkw., które chętnie wybierają rodziny z dziećmi oraz osoby poszukujące lokum z dodatkowym pomieszczeniem do zaaranżowania na domowe biuro czy sypialnię dla gości. Do wszystkich lokali przynależą balkony lub loggie, a do tych zlokalizowanych na parterze – prywatne ogródki. W kondygnacji podziemnej powstał garaż oraz komórki lokatorskie. Dla podniesienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, teren całej inwestycji jest monitorowany.

- Osiedle Lokum Vista jest chętnie wybierane przez nabywców, którym zależy na zamieszkaniu blisko centrum, ale także w pobliżu terenów zielonych. Mimo dużego zainteresowania, jakim cieszy się ta inwestycja, w ofercie mamy jeszcze dostępne mieszkania z etapu IIIa (w tym ostatnie kawalerki), a na zakończenie budowy przygotowaliśmy specjalną promocję, dzięki której można zaoszczędzić aż 25 tys. zł - mówi Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży w Lokum Developer.

Lokum Deweloper realizuje mieszkania o podwyższonym standardzie, działając od 2004 r. we Wrocławiu, a od 2016 r. także w Krakowie, gdzie poza osiedlem Lokum Vista wybudował jeszcze dwie inwestycje: Lokum Siesta przy Parku Rzecznym Wilgi oraz Lokum Salsa na Zabłociu.

