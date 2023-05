Lokum Deweloper w I kw. br. wypracował 57,7 mln zł przychodu. To o 45 proc. więcej r/r. - Wyższe koszty realizacji, oznaczają wyższe ceny mieszkań. Spodziewamy się, że do końca roku wzrosną one o ok. 14-17 proc. - mówi Bartosz Kuźniar, prezes firmy.

W I kwartale Lokum Deweloper zanotował 57,7 mln zł przychodu.

Deweloper wypracował 9,1 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego (wobec 6,7 mln zł straty netto rok wcześniej).

Na koniec I kwartału Lokum Deweloper prowadził budowy obejmujące 696 lokali. Wynik I kwartału został rozpoznany ze 106 lokali (+68 proc. r/r). W tym czasie umowami deweloperskimi i przedwstępnym objętych zostało 156 mieszkań (+114 proc. r/r). Na koniec marca br. Lokum Deweloper miał również zawarte 72 umowy rezerwacyjne (+41 proc. r/r). Oferta grupy obejmowała 591 lokali, z czego 46 proc. to mieszkania gotowe do odbioru. Z końcem I kwartału deweloper prowadził budowy obejmujące 696 lokali. Raportowana przez nas w I kwartale br. marża w wysokości niespełna 16 proc. jest wynikiem przekazania lokali, których realizację rozpoczęliśmy 2 lata temu, na gruntach zakupionych przez nas kilka lat wcześniej, w niskich cenach. Dziś takie ceny działek są już niestety nieosiągalne. Również koszty budowy tych projektów oparte były o stawki sprzed podwyżek cen materiałów i wykonawstwa, sięgających 40 proc. - wyjaśnił Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper. Dodał, że firma jest gotowa do wprowadzania nowych projektów do sprzedaży. Czytaj więcej Lokum Deweloper planuje wypłacić dywidendę. Ile za akcję? - Cieszy nas poprawiająca się sytuacja finansowa naszych klientów, która pozwoli zaakceptować, adekwatne do wyższych kosztów realizacji, wyższe ceny mieszkań. Spodziewamy się, że do końca roku wzrosną one o ok. 14 -17 proc., dzięki czemu zyskamy możliwość uruchomienia nowych inwestycji, co i tak niestety będzie się wiązało z akceptacją przez nas niższych marż, ze względu na znacznie wyższe koszty realizacji - powiedział Bartosz Kuźniar. Zaznaczył, że w inwestycjach już gotowych, zrealizowanych w oparciu o historycznie niskie koszty, firma stosuje adekwatnie niskie ceny sprzedaży, dając klientom możliwość zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Zasób ten jednakże wkrótce się wyczerpie. Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje

