Zakończyła się realizacja drugiej i tym samym ostatniej części inwestycji Lokum Monte w podwrocławskiej Sobótce. Do użytku zostało oddanych kolejnych pięć budynków.

Osiedle Lokum Monte pod Wrocławiem już gotowe.

Lokum Deweloper rozpoczyna przekazywanie mieszkań z ostatniego etapu inwestycji.

Do użytku zostało oddanych kolejnych pięć budynków wraz z placem zabaw i pełnym zieleni dziedzińcem. Mieszkańcy osiedla będą mieć do dyspozycji kompleks SPA z basenem, saunami i salą fitness.

Lokum Monte to kameralne osiedle charakteryzujące się podwyższonym standardem, wybudowane w wyjątkowo malowniczej lokalizacji. Znajduje się u podnóża masywu góry Ślęży, tuż przy Ślężańskim Parku Krajobrazowym w Sobótce.

W całej inwestycji powstało łącznie jedenaście eleganckich, 3-piętrowych budynków, a w nich 152 mieszkania, z czego 68 w zakończonym właśnie etapie osiedla. Lokale mają zróżnicowane układy i metraże, od około 38 mkw. do ponad 100 mkw. Mieszkania na najwyższych kondygnacjach zaprojektowano jako dwupiętrowe, każde z antresolą mogącą służyć za domowe biuro czy dodatkową sypialnię. Do każdego lokum przynależy balkon lub prywatny ogród o powierzchni do nawet 180 mkw.

Osiedle mieści się w malowniczej okolicy. fot. mat. pras.

W centralnej części inwestycji, tuż obok placu zabaw dla dzieci i stref relaksu wśród zieleni, mieści się prywatna strefa wellness do wyłącznego użytku mieszkańców osiedla. Znajdują się w niej basen, sauny oraz przestronna sala fitness, pozwalające na aktywny odpoczynek w komfortowej przestrzeni, tuż obok domu.

- Nasi klienci doceniają niezwykle urokliwe otoczenie Lokum Monte – za inwestycją rozciągają się pełne zieleni tereny parku krajobrazowego, a po wyjściu z osiedla można właściwie od razu rozpocząć spacer na szczyt Ślęży. Projekt architektoniczny budynków mocno nawiązuje do górskiego klimatu, mieszkańcy mogą więc każdego dnia czuć się jak na wakacjach – zwłaszcza, że do dyspozycji będą mieć prywatne SPA – mówi Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper. – W ofercie Lokum Monte wciąż mamy dostępne różnej wielkości mieszkania, a z okazji zakończenia budowy szykujemy specjalne oferty promocyjne - dodaje dyrektor Witkowski.

W części oddanego do użytku ostatniego etapu inwestycji powstały miejsca postojowe w garażach podziemnych oraz na parkingu naziemnym. Razem z mieszkaniem można zakupić też komórki lokatorskie. Mimo niskiej zabudowy wszystkie budynki wyposażone są w cichobieżne windy. Całe osiedle jest ogrodzone i monitorowane. Dla najmłodszych lokatorów wybudowano dwa place zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Wokół nich znajdują się alejki spacerowe i wygodne ławki, które stanowią idealne miejsca do relaksu i wypoczynku.

Mieszkańcy Lokum Monte mogą korzystać z bogatej infrastruktury Sobótki i okolic, spełniając wygodnie wszystkie codzienne potrzeby. Dojazd samochodem do Wrocławia zajmuje około pół godziny, regularnie kursują również autobusy, a od kilku miesięcy także pociągi z przyspieszonymi połączeniami do stolicy Dolnego Śląska.

