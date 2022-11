Apartamenty w Giżycku, nad samym brzegiem jeziora Niegocin, to najnowsza propozycja inwestycyjna od Grupy RWS i Intuo. Wprowadzony do sprzedaży I etap projektu składa się z czterech budynków, w których powstaną 92 lokale.

Grupy RWS i Intuo rozpoczęły sprzedaż apartamentów Lowen Marina Giżycko.

W ramach projektu powstały 92 mieszkania o powierzchni użytkowej wynoszącej prawie 4 tys. mkw.

Inwestycja zostanie oddana do użytkowania w II kw. 2025 roku.

W ofercie Lowen Marina Giżycko dostępne są apartamenty o zróżnicowanych metrażach - od 44 do 150 mkw. oraz w układzie od 2 do 5 pokoi. Ich cechą wyróżniającą jest bezpośredni widok na jedno z największych jezior mazurskich. Co więcej, lokale położone na ostatnich kondygnacjach będą posiadały prywaty taras na dachu, z którego będzie można podziwiać aż po horyzont niesamowitą scenerię Pojezierza Mazurskiego.

Lowen Marina powstaje w Giżycku. fot. mat. pras.

Z widokiem na jezioro

Wykreowanie w każdym z budynków otwarć widokowych umożliwiających podziwianie walorów krajobrazowych było jedną z podstawowych wytycznych projektowych. W ten sposób w pracowni architektonicznej Chiliart powstał kameralny projekt, w którym każdy z apartamentów daje przyszłym użytkownikom możliwość obcowania i bezpośredniego „doświadczania” piękna Mazur.

Z okien apartamentowca można podziwiać urok mazurskich jezior. fot. mat. pras.

Dla miłośników sportów wodnych

Jednym z głównych atutów inwestycji jest jej lokalizacja w Giżycku, uchodzącym za stolicę polskiego żeglarstwa, które oferuje doskonałe warunki do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Port, okoliczne przystanie, wypożyczalnie sprzętu wodnego i żeglarskie szkółki stanowią idealną bazę dla miłośników sportów wodnych. Otoczone siedmioma jeziorami Giżycko jest także doskonałym miejscem do spokojnego i pełnego harmonii wypoczynku. Rozległe lasy, wzgórza morenowe oraz zielone pojezierza stanowią pełną ciszy oazę, w której będzie można czerpać energię wprost z natury.

Najmłodsi mieszkańcy mają do dyspozycji plac zabaw. fot. mat. pras.

Z uwagą na detal

Koncepcję dopełnia rozbudowana infrastruktura oraz atrakcyjne części wspólne, wśród których planowane są kawiarnie, restauracje oraz sklep żeglarski. Komfort użytkowania zapewnią także własna plaża oraz marina z miejscami do cumowania jachtów i łodzi motorowych. Do dyspozycji przyszłych właścicieli będą także komórki lokatorskie, stanowiące dodatkowe miejsce do przechowywania np. sprzętu wodnego.

Inwestycję przygotowano także z myślą o osobach kupujących mieszkanie z myślą i inwestycji. Wyłącznym partnerem Grupy RWS i Intuo w zakresie komercjalizacji inwestycji Lowen Marina jest Condo.pl z siedzibą w Warszawie, który aktualnie prowadzi aktywną sprzedaż apartamentów w ramach I etapu projektu.

Planowany termin oddania I etapu do użytkowania to II kwartał 2025 r.

