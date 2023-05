Nowe mieszkania powstaną w sercu Wrocławia. Rusza sprzedaż Legnickiej Residence. Inwestorem i generalnym wykonawcą projektu jest Robyg.

Rusza sprzedaż Legnickiej Residence.

Przy ulicy Legnickiej we Wrocławiu, w sąsiedztwie placu Strzegomskiego powstają ekologiczne mieszkania premium.

Za generalne wykonawstwo i sprzedaż inwestycji odpowiada grupa Robyg.

Ekologiczny budynek powstaje przy ulicy Legnickiej – jednej z głównych arterii Wrocławia. Za sprzedaż mieszkań odpowiedzialna jest firma Robyg.

- Pierwotne plany zakładały przeznaczenie inwestycji pod wynajem pod szyldem Vantage Rent, jednak jako Robyg dostrzegliśmy większy potencjał Legnickiej Residence i dlatego podjęliśmy decyzję, by apartamenty trafiły do sprzedaży dla szerokiego grona klientów. Postawiliśmy na wysoki standard i wygodę mieszkańców - w budynku powstanie indywidualnie zaprojektowane, reprezentacyjne lobby wejściowe oraz strefa fitness. Zagospodarujemy również na nowo pobliski skwer miejski - mówi Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Robyg.

Inwestycja powstanie w sercu Wrocławia. fot. mat. pras.

Ekologiczny budynek w centrum Wrocławia

Elementem charakterystycznym Legnickiej Residence jest elewacja pokryta płytą klinkierową. Kontynuacją tego stylu we wnętrzach są tapety, okładziny, a także panele w kolorze drewna. Elementy drewnopodobne to nawiązanie do ekologicznego charakteru mieszkań. Na dachu budynku znajdą się panele fotowoltaiczne, a w częściach wspólnych - energooszczędne oświetlenie LED z czujkami zmierzchowymi oraz czujkami ruchu.

W dwupoziomowej hali garażowej przygotowana zostanie również instalacja pod montaż ładowarek do samochodów elektrycznych.

- W celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko wprowadzamy nowoczesne rozwiązania, pozwalające dbać o nasze otoczenie i obniżać koszty codziennego życia. Wdrażamy również zestaw standardów i wytycznych projektowych dla architektów, projektantów i podwykonawców – mówi Joanna Chojecka.

Komfortowe mieszkania

Legnicka Residence to 238 mieszkań o rozkładach od 1 do 5 pokoi i metrażach od 26,84 mkw. do 116,87 mkw. Do każdego z nich będzie należał ogród, balkon, loggia bądź taras, a największe lokale będą posiadały nawet dwie loggie i balkon. W części mieszkań zaplanowano także wydzieloną kuchnię. O dobre nasłonecznienie mieszkań zadbano, projektując w każdym mieszkaniu okna typu portfenetr. Dodatkowo wszystkie lokale będą wyposażone w instalację przygotowaną pod montaż klimatyzacji.

Części wspólne inwestycji. fot. mat. pras.

W dwupoziomowej hali garażowej będzie blisko 200 miejsc dla samochodów. Znajdą się tam też komórki lokatorskie oraz rowerownia dla mieszkańców.

Legnicka Residence powstanie nieopodal zachodniego centrum biznesu zlokalizowanego pomiędzy ulicą Robotniczą a Strzegomską. Obecnie pracuje tam blisko 40 tysięcy osób.

