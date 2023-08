Według indeksu śledzącego zmiany cen na rynku najmu nieruchomości luksusowych, Prime Global Cities Index, ceny luksusowych nieruchomości w 46 miastach zaczynają powoli rosnąć. Na koniec czerwca 2023 roku wzrost wyniósł 1,5%.

1,5% - taki jest średni kwartalny wzrost cen nieruchomości luksusowych w 46 miastach.

W czternastu miastach ceny spadły w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

57% miast odnotowało z kolei dodatnią dynamikę cen w ostatnich trzech miesiącach.

Na pierwszym miejscu zestawienia znajduje się Dubaj, ze wzrostem cen na poziomie 48,8%. Pozycję lidera utrzymuje 8 kwartał z rzędu kwartałów. Od czasu pandemii (III kw. 2020 r.) ceny w Dubaju wzrosły o 225%.

W Europie tylko dwa miasta znalazły się w pierwszej dziesiątce – Madryt i Lizbona. Ceny nieruchomości premium wzrosły tam odpowiednio o 5,1% i 4,7%.

W Sztokholmie ceny rosną na tyle szybko, że miasto to awansowało z 41. pozycji zajmowanej na koniec I kwartału 2023 roku na 11. miejsce 3 miesiące później.

Prime Global Cities Index publikowany jest przez Knight Frank.

Na koniec czerwca 2023 roku wzrost cen za nieruchomości luksusowe wyniósł 1,5%. Jest to dobry sygnał ze strony rynku, biorąc pod uwagę, że w pierwszym kwartale tego roku zanotowały spadek po raz pierwszy od 2009 roku (o 0,4%). Ma to związek ze zmniejszającą się niepewnością kupujących co do przyszłych decyzji banków centralnych dotyczących stóp procentowych.

Wzrost cen przyspieszył w II kw. 2023 r. Średni roczny wzrost na poziomie 1,5% pozostaje jednak bardzo niski, szczególnie w porównaniu z rekordowym wzrostem z końca 2021 roku, kiedy to ceny nieruchomości luksusowych wzrosły o 10,2%. Mimo to, jest to najwyższa stopa wzrostu od zeszłego roku.

Wyższe stopy procentowe były przyczyną gorszej koniunktury na rynku mieszkaniowym i chociaż cykl rosnących stóp jeszcze się nie zakończył, na wielu rynkach panuje przekonanie, że niepewność dotycząca ich nieprzewidywalnych wzrostów minęła.

Co więcej, oprocentowanie kredytów hipotecznych w wielu krajach zaczęło spadać.

Na drugim i trzecim miejscu zestawienia znalazły się Tokio (wzrost o 26,2%) i Manila (19,9%). W Hongkongu natomiast, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ceny spadły o 1,5%. Przyczyniły się do tego rosnące stopy procentowe, ale też wysoka podaż w nowo powstających nieruchomościach. Żeby pobudzić popyt, w Hongkongu zmieniono przepisy dotyczące finansowania, podnosząc stosunek kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości do 70% w przypadku nieruchomości mieszkaniowych o wartości 15 mln HKD (USD 1,9 mln) lub mniej.

Rynek nieruchomości w Singapurze wykazał się niezwykłą odpornością, osiągając roczną stopę wzrostu na poziomie 4,2%. Napływ imigrantów do Singapuru, napędzany przez rosnące sektory finansowy i usług, wpłynął bardziej na rynek wynajmu niż na rynek sprzedaży. Tę rozbieżność można częściowo przypisać wprowadzonym niedawno przepisom podatkowym, które obecnie nakładają na zagranicznych nabywców podatek w wysokości 60% ceny zakupu.

Nowy Jork (-3,9%) nadal stoi w obliczu presji obniżania cen z powodu wyższych kosztów zadłużenia i zmieniających się modeli pracy. Podczas gdy coraz więcej pracowników biurowych wraca na Manhattan, popyt na wysokiej jakości nieruchomości nie zahamował jeszcze spadku cen.

Ceny wysokiej klasy nieruchomości w Londynie nadal spadają (-0,5%), chociaż popyt utrzymywał się na wysokim poziomie przez ostatnie 12 miesięcy. Liczba potencjalnych nabywców w Londynie w lipcu przekroczyła pięcioletnią średnią o 24%. Ta sytuacja nie jest zaskakująca, ponieważ około połowa sprzedaży w strefie 1 zazwyczaj obejmuje transakcje gotówkowe. Ponadto rynek jest napędzany przez relatywnie słaby funt korzystny dla zagranicznych nabywców oraz stopniowy powrót podróży zagranicznych do poziomów sprzed pandemii.

Ceny nieruchomości luksusowych na koniec II kw. 2023 roku.

Prime Global Cities Index Knight Frank, sierpień 2023. Mat. pras.

