Wartość lokali premium w Krakowie stale rośnie. Padł właśnie kolejny rekord na wtórnym rynku mieszkaniowym. Apartament Angel Stradom o pow. 169 mkw. został sprzedany po 48 tys. zł za mkw. Jego właściciel w półtora roku zarobił na nim ponad 3 mln zł

W Krakowie, mimo zastoju na rynku, nadal bardzo dobrze zarabia się na nieruchomościach z segmentów premium. W mieście padł właśnie kolejny rekord sprzedaży. Mowa o apartamencie, który znajduje się na terenie osiedla Angel Stradom, pod Wawelem.

Apartament z rynku wtórnego o pow. 169 mkw., został sprzedany po 48 tys. zł za mkw. Jego właściciel półtora roku temu zapłacił za mkw. 30 tys. zł. Zarobił więc na nim ponad 3 mln zł. Nowy właściciel musiał zapłacić za nieruchomość ponad 8 mln zł - czytamy na stronie krakow.wyborcza.pl.

Transakcję skomentowała Małgorzata Nowodworska, członek zarządu Angel Management, zajmująca się obsługą nieruchomości premium. Jak mówi w wypowiedzi cytowanej przez portal, transakcja dotyczyła apartamentu zlokalizowanego co prawda nie na najwyższym poziomie, ale z widokiem na rozległy ogród księży misjonarzy. Jej zdaniem miało to znaczny wpływ na cenę apartamentu, w centrum Krakowa taki duży zielony, ogrodowy teren przed oknem to bowiem rzadkość. Dodatkowo, wspomniany ogród nie jest dostępny dla wszystkich, widzą go tylko z okien mieszkańcy otaczających go budynków.

Nowodworska dodaje, że takie apartamenty to czasach wysokiej inflacji atrakcyjna lokata kapitału. Inwestorzy traktują ponadto tego rodzaju nieruchomości w sposób kolekcjonerski - szukają wyjątkowych nieruchomości do swojego portfolio. Podkreśla, że apartamenty w luksusowych kompleksach większość nabywców kupuje na własne potrzeby - nie na wynajem.

