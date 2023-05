W woj. małopolskim, w marcu br. na rynek trafiło 1 865 mieszkań - to o 25 proc. więcej niż w marcu rok temu. Odnotowano natomiast 3,7 proc. spadek liczby nowych pozwoleń na budowę. Spadała też liczba nowych inwestycji - o niemal 3,3 proc.

Według wstępnych danych GUS, liczba oddanych do użytkowania mieszkań była większa o 25 proc. niż w marcu 2022 r.

Odnotowano spadek liczby mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym - o 3,7 proc.

Spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - o 3,3 proc.

W marcu na rynek trafiło więcej nowych mieszkań

Według wstępnych danych GUS w woj. małopolskim, w marcu 2023 r. oddano do użytkowania 1 865 mieszkań, tj. o 25 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. W budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem liczba oddanych mieszkań zwiększyła się o 59,6 proc. do 908, a w indywidualnym wzrosła o 0,2 proc. do 925.

Ponadto w omawianym okresie oddano do użytkowania 32 mieszkania spółdzielcze.

Mieszkania oddane w województwie małopolskim w marcu 2023 r. stanowiły 9 proc. ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania w kraju.

GUS podaje, że w okresie od stycznia do marca 2023 r. na małopolski rynek trafiło 5 717 nowych mieszkań. To o 2,8 proc. mniej niż w tym samym okresie niż rok wcześniej. Zarówno w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem, jak i indywidualnym liczba nowo oddanych mieszkań zmniejszyła się o 3,3 proc.

Ogółem - 5717

Budownictwo Indywidualne - 2441

Deweloperzy, mieszkania na sprzedaż lub wynajem - 3244

Spółdzielcze - 32

Najwięcej mieszkań, około 2 460 oddano do użytkowania w Krakowie oraz w powiatach znajdujących się w jego niedalekim sąsiedztwie - krakowskim (383) i wielickim (364). Najmniej mieszkań oddano do użytkowania w powiecie miechowskim - 29 lokali.

Zwiększyła się powierzchnia mieszkań

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania w okresie styczeń-marzec 2023 r. wyniosła 99,2 mkw. i była o 0,5 mkw. większa w ujęciu rocznym.

Mieszkania o największej przeciętnej powierzchni użytkowej oddano do użytkowania w powiecie limanowskim (174,8 mkw.). Dużą przeciętną powierzchnią użytkową charakteryzowały się również mieszkania oddane w powiatach suskim (171 mkw.), proszowickim (150,4 mkw.), myślenickim (148,7 mkw.) oraz nowosądeckim (148,6 mkw.).

Najmniejsze (poniżej 100 mkw.) wybudowano w Krakowie (64,7 mkw.), powiecie oświęcimskim (90,6 mkw.), Nowym Sączu (92,6 mkw.), powiecie bocheńskim (93,5 mkw.) oraz w Tarnowie (99,1 mkw.).

Mniej nowych budów i mniej pozwoleń na budowę

GUS podaje, że w woj. małopolskim, w marcu 2023 r. liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wyniosła 2 349, tym samym spadła o 3,7 proc. w ujęciu rocznym, a liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto zmniejszyła się o 3,3 proc. do 1 906.

W okresie od stycznia do marca łącznie wydano 6 013 pozwoleń na budowę.

Budownictwo indywidualne - 2087

Deweloperzy - 3846

Budownictwo komunalne - 80

