W czwartym kwartale 2022 r. najbardziej poszukiwane były mieszkania dwupokojowe, które chciało kupić 37 proc. użytkowników obido. W porównaniu do 2021 r. odsetek poszukujących „dwójek” spadł jednak o 2 p.p. Na drugim miejscu były lokale trzypokojowe, których szukało 28 proc. użytkowników platformy obido. Najczęściej wskazywane były one przez rodziny, a także stosunkowo często przez pary.

Najczęściej poszukiwane mieszkania w poszczególnych miastach. Podsumowanie czwartego kwartału 2022 r. Źródło: Raport JLL i Otodom „Preferencje nabywców mieszkań 2022”.

Jak wynika z raportu JLL i Otodom „Preferencje nabywców mieszkań 2022”, najmniejszych mieszkań, czyli kawalerek, poszukiwało aż 19 proc. potencjalnych nabywców. Tego typu mieszkania najwięcej zyskały na popularności – w czwartym kwartale 2022 r. ich udział był o 5 p.p. większy niż rok wcześniej.

Z kolei największą stabilnością zainteresowania nabywców cechują się największe i równocześnie najrzadziej poszukiwane mieszkania pięciopokojowe lub większe. Chęć zakupu tak dużego lokalu wykazuje stale około 2-3 proc. potencjalnych klientów.

Preferowana liczba pokoi. Dane z czwartego kwartału 2022 r. zagregowane dla Warszawy, Krakowa, Trójmiasta i Wrocławia. Źródło: Raport JLL i Otodom „Preferencje nabywców mieszkań 2022”.

– Dla porównania – w 2018 r. najczęściej poszukiwane były trójki. Jednak już w 2019 r. zaczęły tracić na popularności na rzecz mniejszych i tańszych jednostek – tłumaczy Aleksandra Gawrońska, dyrektor Działu Badań Rynku Mieszkaniowego JLL.

Jeden pokój na topie

W ciągu ostatnich trzech lat, we wszystkich analizowanych miastach, czyli w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Trójmieście wzrosło zainteresowanie mieszkaniami jednopokojowymi (studio). Największa zmiana (wzrost o 10 p.p.) jest widoczna na rynku warszawskim. W czwartym kwartale 2022 r. w stolicy aż 21 proc. klientów platformy obido poszukiwało kawalerki. Bardzo zbliżony odsetek zainteresowanych lokalami typu studio dotyczył także Krakowa (19 proc.)

Najczęściej poszukiwane mieszkania w poszczególnych miastach oraz maksymalna deklarowana cena. Podsumowanie czwartego kwartału 2022 r. Źródło: Raport JLL i Otodom „Preferencje nabywców mieszkań 2022”.

- Jeśli chodzi o deklarowany metraż, to nabywcy najchętniej deklarowali chęć zakupu mieszkania o minimalnej powierzchni w przedziale 30-39 mkw. Aż 34 proc. osób wskazało na taką wielkość lokalu. Jednocześnie 20 proc. zaakceptowało jednostki poniżej 30 mkw. Generalnie im większy metraż, tym mniej zainteresowanych. Na rosnącą akceptację coraz mniejszych metraży wpływają m.in. rosnące ceny na rynku pierwotnym wszystkich badanych miast, dość trudne otoczenie gospodarcze i rosnące stopy procentowe - tłumaczy Aleksandra Gawrońska.

Kawalerka najłatwiejsza do wynajęcia

Również pojawienie się osób szukających na rynku nieruchomości możliwości ulokowania kapitału, sprawiło, że na popularności zyskiwały najmniejsze mieszkania – najłatwiejsze do wynajęcia, cechujące się najniższą ceną całkowitą i przynoszące z reguły najwyższe kwoty zwrotu z najmu.

Akceptowany minimalny metraż mieszkania w mkw. Dane z czwartego kwartału 2022 r. zagregowane dla Warszawy, Krakowa, Trójmiasta i Wrocławia. Źródło: Raport JLL i Otodom „Preferencje nabywców mieszkań 2022”.

- Jedynie w przypadku Trójmiasta większość użytkowników platformy obido (43 proc.) wskazała, że minimalny akceptowalny metraż to 30-39 mkw. Kawalerkę wybrałoby jedynie 9 proc. Na drugim miejscu (15 proc.) znalazły się lokale o powierzchniach 40-49 mkw. i 50-59 mkw. - wylicza Aleksandra Gawrońska.

Budżet rośnie razem z cenami mieszkań

Przeciętny budżet osób poszukujących mieszkań sukcesywnie rósł, podobnie jak ceny mieszkań. W ostatnich pięciu latach dynamika nabrała największego tempa po 2020 r. W 2021 r. największy wzrost zanotowano w Krakowie (18 proc.), a następnie we Wrocławiu i Trójmieście (13 proc.). W 2022 r. maksymalny budżet mieszkańców analizowanych miast rósł jeszcze szybciej, na koniec czwartego kwartału w skali roku odnotowano wzrosty na poziomie od 12 proc. we Wrocławiu do 19 proc. w Warszawie.

- Dysproporcje między poszczególnymi miastami są dosyć duże, sięgają nawet ponad 40 proc. Na przykład w Warszawie średni budżet dochodzi niemal do 800 tys. zł., a we Wrocławiu - zdecydowanie poniżej 600 tys. zł. - wyjaśnia Aleksandra Gawrońska.

Udział poszczególnych typów mieszkań w preferencjach. Źródło: JLL na podstawie danych obido.pl.

Rok 2022 pokazał jednak, że Polacy nie byli w stanie nadążyć za rosnącymi cenami w zakresie budżetu jaki mogą przeznaczyć na mieszkanie. Najbardziej widoczne było to we Wrocławiu oraz w Krakowie, gdzie z każdym kwartałem było widać pogłębiającą się dysproporcję pomiędzy cenami mieszkań, a deklarowanym budżetem. Najstabilniej kształtowała się sytuacja w Warszawie. Stolica była jedynym rynkiem, na którym kupujący stabilnie podnosili swoją poprzeczkę zgodnie ze wzrostem cen.

- Największy wzrost budżetu odnotowano w przypadku mieszkań najmniejszych i największych. O 24 proc. wzrosły deklarowane kwoty chcących kupić kawalerkę na wszystkich czterech rynkach i o 18 proc. dla lokali największych - wylicza Aleksandra Gawrońska.

Różnice w cenach mieszkań

W poszczególnych miastach deklarowany maksymalny budżet na mieszkanie znacząco się różni. Klienci poszukujący kawalerek są gotowi zapłacić w Warszawie aż 640 tys. zł. W pozostałych analizowanych miastach od 447 tys. zł w Trójmieście do 482 tys. zł w Krakowie. Różnice występują także w przypadku dużych apartamentów.

Przeciętny mieszkaniec Wrocławia szukający pięciu pokoi był gotowy przeznaczyć na zakup nieco ponad 900 tys. zł, podczas gdy w Warszawie czy Trójmieście była to kwota ponad 1,6 mln zł.

W czwartym kwartale 2022 r. najmniejsze dysproporcje pomiędzy deklarowanym maksymalnym budżetem, a średnią ceną mieszkania w ofercie rynkowej odnotowano w Krakowie (-6 proc.) oraz w Warszawie (-7 proc.). Nieco gorzej ukształtowała się sytuacja w Trójmieście (-11 proc.), a największe trudności z dopasowaniem się do obecnych cen ofertowych mają mieszkańcy Wrocławia. Deklarują oni możliwości zakupu mieszkania w cenie 22 proc. niższej niż średnia rynkowa.

- Należy jednak pamiętać, że w drugiej połowie 2022 r. deweloperzy wprowadzili w tym mieście na rynek sporo drogich apartamentów, więc struktura oferty i średnia cena wyraźnie się zmieniły, zawyżając średnią - tłumaczy Aleksandra Gawrońska.

