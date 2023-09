Marvipol Developmen zawarł 12 września 2023 roku dwie umowy kredytowe z Alior Bank. Kredyty zostaną przeznaczone na finansowanie i refinansowanie budowy projektu In Place 2

Marvipol pozyskał finansowanie na realizację inwestycji In Place

Inwestycja powstaje w II etapach.

W ramach I etapu powstało 365 lokali mieszkalnych.

Sprzedaż mieszkań które powstaną w ramach II etapu już się rozpoczęła.

12 wrześnie 2023 roku Marvipol Development podpisał umowy kredytowe z Alior Bank. Kredyty zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji mieszkaniowej In Place 2.

Na mocy zawartych Umów, bank udzielił Marvipol kredyt nieodnawialny w kwocie do ponad 100 mln zł z możliwością zwiększenia do kwoty ponad 119 mln zł. oraz kredyt odnawialny w kwocie do 4 mln zł.

Pierwszy kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie i refinansowanie budowy projektu deweloperskiego mieszkaniowego In Place 2. Natomiast ze środków pozyskanych w ramach kredytu 2 opłacony zostanie podatek VAT związany z realizacją inwestycji.

Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stawkę referencyjną WIBOR powiększoną o marżę banku.

Dzień ostatecznej spłaty kredytów wyznaczono na 11 września 2026 roku.

Przypomnijmy, że osiedle In Place powstaje na granicy dwóch warszawskich dzielnic - Ochoty i Włoch. W ramach I etapu powstały dwa budynki, obejmujące łącznie 365 mieszkań i 6 lokali usługowych. Budowa I etapu wystartowała w II kwartale 2022 roku, a dobiegnie końca w czerwcu 2024 roku.

W ramach dwóch etapów inwestycji powstaną łącznie cztery budynki. Sprzedaż mieszkań, które powstaną w ramach kolejnego - II etapu - już wystartowała.

