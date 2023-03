Popyt na mieszkania powoli się odbudowuje - ocenia Marvipol. Deweloper, w 2023 roku planuje wprowadzić do sprzedaży ponad 400 lokali mieszkalnych.

Marvipol dostrzega ożywienie na rynku mieszkaniowym.

Na poprawę sytuacji wpływa zapowiedz nowego programu mieszkaniowego.

Oferta dewelopera w 2023 roku powiększy się o ponad 400 mieszkań.

W opinii Marvipol sytuacja w mieszkaniówce się poprawia.

- Obserwowaliśmy dość znaczne ograniczenie sprzedaży, na szczęście końcówka roku i początek tego roku przyniosła znaczącą poprawę sytuacji. Jest jeszcze oczywiście daleko od poziomów obserwowanych przed wybuchem wojny, ale ma to wpływ sytuacja związana z kosztem pieniądza i zdolnością kredytową" - powiedział wiceprezes Andrzej Nizio.

Nizio dodał, że spółka zdecydowała się wstrzymać rozpoczęcie części projektów. Obecnie jednak powraca do analizy, czy nie wrócić z tymi projektami. Z tego powodu zarząd zarekomendował wstrzymanie wypłaty dywidendy.

Marvipol Development podał wcześniej, że nie rekomenduje wypłaty dywidendy za 2022 rok. Spółka wyjaśniła, że do rekomendacji przyczyniła się m.in. inflacja i związany z nią wzrost kosztów energii, materiałów budowlanych i kosztu pracy, które łącznie oddziałują na zwiększenie kosztu wytworzenia realizowanych inwestycji, co implikuje konieczność zwiększenia wkładów własnych w realizowanych i planowanych projektach deweloperskich.

- Zakładamy, że wraz z odbudowaniem popytu będziemy w stanie generować lepsze wyniki niż do tej pory, ale wymagające przynajmniej czasowo większego naszego zaangażowania - powiedział wiceprezes.

Dyrektor finansowy Maciej Kiełkowski dodał z kolei, że w 2023 roku spółka wprowadzić może do sprzedaży ponad 400 lokali. Wszystko będzie zależało od tempa sprzedaży.

- Od listopada-grudnia obserwujemy polepszenie tempa sprzedaży. Ta dostateczna sprzedaż była kontynuowana w styczniu, lutym i w marcu. Liczymy, że program rządowy też doda dodatkowego paliwa do sprzedaży - dodał Kiełkowski.

Dyrektor finansowy poinformował, że spółka obserwuje już zainteresowanie klientów rządowym programem "bezpieczny kredyt 2 proc.", który zakłada dopłaty od państwa do kredytów mieszkaniowych.

- Obserwujemy oczekiwanie klientów na ten projekt, widać duże zainteresowanie klientów. (...) Nasze dopasowanie oferty (do tego programu - PAP) jest bardzo dobre. Liczymy, że faktycznie ta sprzedaż ruszy, a po drugie, że część klientów, którzy wstrzymywali się z decyzją kredytową, gdy okaże się, że program nie spełnia ich oczekiwań, zdecyduje się na zakup kredytowy na komercyjnych warunkach - powiedział Kiełkowski.

Zgodnie z planami nowy program mieszkaniowy ma wejść w życie 1 lipca.

W połowie marca spółka podała, że rozważa emisję obligacji

Jak poinformowała spółka, rozważana emisja dotyczy niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej, o okresie zapadalności nie dłuższym niż 3 lata.

- Rozważamy emisję w ramach prospektu skierowaną do klientów detalicznych oraz emisję nieprospektową kierowaną do klientów instytucjonalnych - powiedział Kiełkowski.

Spółka podała też, że ma bezpieczny poziom zadłużenia-harmonogram zapadalności zobowiązań odsetkowych dostosowany jest do konserwatywnych projekcji CF z działalności deweloperskiej i magazynowej. W 2023 roku zapadają zobowiązania odsetkowe (z tytułu kredytów i obligacji) na kwotę 16,5 mln zł, a w 2024 roku łącznie na kwotę 209,5 mln zł.

W 2022 roku spółka wyemitowała obligacje w kwocie 70 mln zł i spłaciła prawie 99 mln zł obligacji.

Marża brutto segmentu deweloperskiego w 2022 roku wyniosła 25,5 proc. Marża netto segmentu deweloperskiego, tj. po uwzględnieniu m.in. kosztów sprzedaży, ogólnego zarządu i kosztów finansowych wyniosła w 2022 r. 13 proc. Przedstawiciele spółki poinformowali, że niższych marż w segmencie deweloperskim trzeba się spodziewać w 2024 roku.

Marvipol obecnie ma w budowie 1 025 lokali, z czego 47 proc. jest już sprzedanych.

W 2022 roku deweloper sprzedał 207 lokali (z uwzględnieniem sprzedaży lokali inwestycyjnych). Marvipol podał, że czynnikami wpływającymi na sprzedaż było ograniczenie dostępności finansowania hipotecznego oraz wzrost jego kosztów, pogorszenie nastrojów konsumenckich oraz efektywna ujemna rentowność lokat oraz obligacji skarbowych wspierająca gotówkowe zakupy nieruchomości.

Spółka wydała w 2022 roku klientom w sumie 911 lokali (w tym 741 lokali mieszkalnych i usługowych).

Pod koniec grudnia 2022 roku grupa posiadała 487 lokali mieszkalnych i usługowych, dla których do końca 2022 r. zostały zawarte umowy sprzedaży, ale nie doszło do przekazania lokali nabywcom. Wartość zawartych umów netto to 349 mln zł.

Marvipol Development zakończył 2022 rok z 89,9 mln zł zysku netto, czyli o 6 proc. niższym niż w 2021 roku.

Grupa rozpoznała w 2022 roku 588,6 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 49 proc. rdr. Marża na sprzedaży spadła do 24,3 proc. z 28,4 proc., a zysk operacyjny zwiększył się rdr o 4 proc. do 121,6 mln zł.

Grupa posiadała 168,3 mln zł gotówki na koniec grudnia 2022 r.

