Matexi Polska poinformowała o otrzymaniu pozwolenia na budowę pierwszego etapu nowej inwestycji mieszkaniowej Sady Żoliborz przy ul. Anny German na warszawskim Żoliborzu. Wybrano już pracownię architektoniczną, która przygotuje projekt inwestycji.

Osiedle Sady Żoliborz powstanie przy ul. Anny German w Warszawie.

Projekt pierwszego etapu zakłada budowę dwóch budynków wielorodzinnych na łącznie 112 lokali.

Matexi Polska poinformowała o otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę pierwszego etapu nowej inwestycji mieszkaniowej Sady Żoliborz. Układ przestrzenny dwuetapowej inwestycji tworzą trzy budynki mieszkalne przeplecione wewnętrznymi dziedzińcami. Projekt pierwszego etapu zakłada budowę dwóch 5- ze zwyżką do 8-kondygnacyjnych budynków wielorodzinnych na łącznie 112 lokali o różnej powierzchni użytkowej, z 2-poziomowym parkingiem podziemnym na 134 miejsca postojowe i 4 lokalami usługowymi w parterach budynków.

Projekt pracowni Latergrupa Architekci harmonijnie wpisuje się w otaczającą go tkankę miejską.

- Przy opracowaniu ceglanych detali elewacji stanowiących o charakterze budynków, braliśmy za wzór istniejące zabudowania w dzielnicy, np. zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Instytut Chemii Przemysłowej, rozsławione Sady Żoliborskie, czy budynki mieszkalne Starego Żoliborza - powiedziała Karolina Turos-Wolny z pracowni Latergrupa Architekci.

Elewację jednego z budynków zdobi akcent przestrzenny - cytat „Niebo nad Żoliborzem jest zawsze olbrzymie” poety Jerzego Zagórskiego, dla którego Żoliborz stał się nową przystanią życiową w końcu lat 30-tych, wkomponowany w przestrzenną grafikę z zelementami świetlnymi.

- Jest to nasza pierwsza inwestycja na Żoliborzu, szczególnie nam więc zależało na podkreśleniu jej lokalnego charakteru i jednocześnie prestiżowej lokalizacji. Nazwa inwestycji bezpośrednio nawiązuje do pobliskich Sadów Żoliborskich, zaś cytat na elewacji sięga do dziedzictwa kulturowego dzielnicy - powiedziała Karolina Stokowska, deweloperka projektu w Matexi Polska.

Elewację jednego z budynków zdobi cytat „Niebo nad Żoliborzem jest zawsze olbrzymie

W obszarze przedsięwzięcia znalazło się miejsce dla terenu rekreacji, placu zabaw oraz wydzielonych stref wypoczynkowych z małą architekturą, a także ogródka gastronomicznego. Inwestycja przylega bezpośrednio do pasa zieleni (starej trasy kolejki wąskotorowej) przewidzianego w przyszłości pod park linearny.

W trosce o środowisko naturalne i zgodnie z trendem zrównoważonego budownictwa, deweloper wdrożył ekologiczne rozwiązania łączące ekologię z funkcjonalnością. Panele fotowoltaiczne, z których energia oświetli części wspólne budynków oraz system recyklingu wody deszczowej, która, po odzyskaniu, będzie wykorzystana do spłukiwania toalet i podlewania zieleni.

Start sprzedaży inwestycji Matexi Polska zaplanowała na koniec drugiego kwartału 2023.

