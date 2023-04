Antczak rozpoczął budowę siedmiu nowych budynków na terenie warszawskiego osiedla Bulwary Praskie. Generalny wykonawca prowadzi już wstępne roboty ziemne. W ramach kompleksu powstało już pięć budynków mieszkalnych.

Antczak rozpoczęła budowę siedmiu nowych budynków wielorodzinnych, powstających na terenie warszawskiego osiedla Bulwary Praskie.

Spółka, zgodnie z podpisaną umową o generalne wykonawstwo inwestycji z podmiotem zależnym Mennicy Polskiej, rozpoczęła już roboty ziemne.

Jest to kolejny kontrakt dla Grupy Antczak w tej lokalizacji.

Do tej pory w ramach kompleksu Bulwary Praskie powstało pięć nowoczesnych i funkcjonalnych budynków mieszkalnych.

Grupa Antczak będzie głównym wykonawcą kolejnych siedmiu budynków na terenie osiedla Bulwary Praskie. Na parterze nowopowstających budynków znajdą się lokale usługowe. Jest to kolejny etap realizacji wieloetapowej inwestycji mieszkaniowej, powstającej w jednej z rozwijających się dynamicznie części Warszawy na terenie dzielnicy Praga Północ. Cały kompleks położony jest na 27-hektarowej działce, nad samą Wisłą w sąsiedztwie cennego przyrodniczo obszaru Natura 2000. Docelowo powstanie tu około 4 tys. mieszkań i 100 tys. m kw. powierzchni biurowo-użytkowych. Kaskadowa architektura budynków ma współgrać z zielonym krajobrazem brzegu Wisły.

Od 2021 roku grupa Antczak uczestniczy w realizacji tego kompleksu mieszkalnego jako główny wykonawca. W 2022 roku przekazała inwestorowi cztery budynki ze 179 mieszkaniami o łącznej powierzchni 12,3 tys. m kw. Piąty budynek, w którym znajdują się 142 mieszkania o powierzchni 6,3 tys. m kw., ma być przekazany inwestorowi do końca pierwszej połowy bieżącego roku.

- Mamy uzasadnioną satysfakcję, że realizujemy kolejny etap Bulwarów Praskich jako generalny wykonawca. To wymagająca inwestycja, zarówno pod kątem specyfiki terenu jak i zastosowania rozwiązań inżynieryjnych związanych z bezpośrednim sąsiedztwem Wisły. Urbanistyczny układ osiedla również stawia przed nami duże wymagania związane z organizacją pracy. Mamy jednak doświadczenie z pierwszego etapu i znamy oczekiwania inwestora w zakresie jakości realizacji inwestycji. Dla nas ważne jest, aby budowane obiekty były zgodne z zamierzeniami developera. Spójne wizualnie, estetycznie i jakościowo z powstałą już częścią tego osiedla. Ze względu na to, że w oddanych do tej pory budynkach są już mieszkańcy, będziemy prowadzić prace budowlane w sposób zrównoważony, tzn. w maksymalnym stopniu ograniczać ich uciążliwość dla otoczenia i ingerencję w środowisko. By zachować unikatowy charakter miejsca, teren osiedla ma być dodatkowo wzbogacony o nową zieleń oraz trasy spacerowe - mówi Marcin Antczak, CEO grupy Antczak.

Nowopowstające budynki mają mieć zróżnicowaną liczbę pięter, do maksymalnie 15, a mieszkania będą zróżnicowane wielkościowo od 1 do 5-pokojowych, z programem funkcjonalnym dostosowanym do ich wielkości. Wysokość mieszkań, w zależności od ich lokalizacji w budynku, wyniesie od 272 do 330 cm. Każdy budynek ma mieć jednopoziomowy garaż oraz miejsca dla rowerów.

Zabudowa osiedla będzie urozmaicona poprzez zastosowanie podziałów pionowych i uskoków w elewacjach wykorzystując zróżnicowaną głębokość loggi oraz balkonów. Ponadto w celu uzyskania wysokich walorów estetycznych zastosowano obwodowe balkony na dużej części elewacji co ma nadać fasadom budynków głębi.

Usytuowanie budynków oraz ich części nadziemnych nie ogranicza swobodnego ruchu pieszego pomiędzy ulicą Jagiellońską a terenami zielonymi wzdłuż Wisły.

Projekt zagospodarowania terenu zakłada stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju roślinności i ograniczenia wpływu na ekosystem w obszarze całej inwestycji. Zabudowa osiedla kolejnymi obiektami umożliwia naturalny bezproblemowy przepływ powietrza na całym terenie.

Zakończenie prac budowlanych i przekazanie budynków deweloperowi zaplanowane jest do końca grudnia 2024 roku.

